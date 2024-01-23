溜溜酸菜魚專賣店是漢來美食的超人氣品牌！來自川粵滬菜系的酸菜魚，打造出酸、麻、香、辣的好滋味，滑嫩的魚肉溜溜的口感，超級下飯，不調整口味大約是小麻的程度；愛吃辣的記得加麻再加辣。一入座就會附上三樣可免費續盤的小菜及熱茶。是說～溜溜酸菜魚在高雄一口氣就開了三間，富民店更是從午餐一路開到宵夜時間23:30，簡直就是高雄酸菜魚代表，好期待其他地方也可以開一下呢！

\\ 春節期間也能吃到溜溜酸菜魚！ //

2024農曆年期間（2/9-2/14）溜溜酸菜魚也有提供內用「春節特別套餐」，提供雙人、三人跟四人套餐滿足每種聚會需求；若是想在家享受不一樣的除夕圍爐、春節聚餐，溜溜也有推出福龍慶團圓外帶餐（4人份），2/8 前皆可預訂，數量有限，售完為止喔！

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溜溜酸菜魚富民店在哪裡？

這次黛西來到的是溜溜酸菜魚富民店，地點位在高雄左營巨蛋商圈，高雄漢神巨蛋斜對面的街區中，巨蛋站走些步就可抵達，是溜溜酸菜魚在高雄百貨公司內設點後，第一間的街邊店，佔地百坪，空間相當大。

之前黛西都是去台中吃刁民酸菜魚，也到過澳門吃太二酸菜魚，而漢來美食推出的新品牌溜溜酸菜魚，則是離我更近，當然找時間來給他吃起來！

這天黛西就是先在高雄巨蛋看了 T1 高雄海神的籃球賽結束後走過來吃的，不過記得一定要先訂位，因為溜溜酸菜魚生意超級好！可惜的就是附近停車位難找，我們是直接停在漢神巨蛋當中，停車費有點小貴，不過下載漢神百貨的APP可以免費折抵一小時，也是不無小補。而溜溜酸菜魚從午餐時間，一路營業到宵夜場11點半都吃得到，很適合夜貓子覓食。

店內裝潢

溜溜酸菜魚富民店共有兩層樓，二樓的光線很好，半開放式的包廂設計座位，讓人有隱私感，可以跟一起用餐的朋友們好好聊天，整潔明亮的用餐環境，就是讓人用餐心情好一半的感受。

因為我們今天帶寶寶，推娃娃車來用餐，所以是坐在一樓的位置。

店內裝潢有些可愛的食材塗鴉圖案，讓店內多了點活潑感。

因為賣的是酸菜魚，所以也用了不少魚的裝飾妝點店內角落。

點餐方式為掃描 QR Code 點餐，用完餐再到櫃檯結帳即可。

溜溜酸菜魚菜單

溜溜酸菜魚的菜單設計清楚明瞭，圖片參考也讓人一眼就可以有靈感要點什麼（笑）主角有酸菜魚、酸菜牛或豬。另外可以在鍋底中加點肉品、冬粉、老油條、老皮豆腐等配料。

比較建議的方式為點一份酸菜魚，再點幾份單點小食，最後來個紅糖軟糍或冰糖燉梨做個甜點的完美結尾最剛好。我們這天的菜單有3-4人份溜溜酸菜魚加點豬五花、魚片蒸土雞蛋、脆皮鮮蝦捲、椒麻唐揚雞及紅糖軟糍，下面就繼續跟大家分享：Ｄ

對了！！！平日到溜溜酸菜魚用餐，選擇「溜溜平日套餐」則是格外優惠！像是點個溜溜酸菜魚雙人套餐，再加點幾樣餐點來吃，吃起來就很豐富囉！

三道開胃小菜、熱茶免費續

在店內用餐，就有三樣開胃小菜可以免費續，這天吃到的有海帶、花生及醃蘿蔔，每天的小菜會不太一樣喔！

熱茶也可以續，但…，遇到酸菜魚這種重口味的，我還是喜歡喝個冰的飲料才夠去油解膩（笑）

溜溜酸菜魚專賣店的飲料都是用杯裝，700c.c.的大杯裝，店內喝不完，也可以直接外帶帶走喝，很方便。其中最熱門的飲料是「溜溜水果茶」跟中國涼茶「王老吉」，可以再吃酸菜魚時稍微解辣一下！我自己是選溜溜水果茶，甜度剛好，有水果甜味跟微酸，蠻好喝。

招牌酸菜魚 3-4人份 $980

漢來五星級飯店主廚團隊精心研發的酸菜魚，3-4人份送上桌，超大一盆，友人跟我都有被嚇到：Ｐ

一整”盆”的酸菜魚，看起來十分豐盛，聞起來有辣與麻的香氣。這鍋特選雲林農家自種自醃的客家酸菜，加上小米泡椒、朝天椒、高粱天然醋等食材熬煮成湯底的酸菜魚，絕對是白飯殺手！

魚片、肉片、酸菜，鍋底還有一起燉煮的寬冬粉，寬冬粉加白飯也是沽溜沽溜的就一起酸辣麻下肚。如果喜歡吃冬粉的，建議可以直接加點一份，因為鍋底的絕對不夠你吃！而且寬冬粉吸飽酸辣魚的湯底一起入口，滑溜具香與麻，非常涮嘴。

魚片是烏鱧魚，切成薄片，肉質軟嫩又有彈性，跟酸菜湯湯底非常搭，吃起來十分鮮美。

原味的溜溜酸菜魚，是小麻小辣的調味，嗜辣者選擇加麻加辣，絕對會更感覺到酸菜魚的風味醇厚。口味調整上，有不辣、加辣、加麻、免蔥、免蒜，非常貼心客製化，我們吃原味的，湯頭就真的超級超級下飯！

盤子邊有”溜溜”的品牌名字字樣，看那個溜的水字旁，把魚魚的圖案放進去當作品牌字元素，很有設計創意。

加點的肉品國產薄片豬五花 $200，口感好，豬肉味也香，絲毫不被重口味的湯底給蓋過豬肉的鮮美，肉品另外也有特選美國牛五花及澳洲極上和牛可以選。當然～想要再來一份溜溜特選魚片也是沒問題的：Ｄ

油條也是必點！將酥酥脆脆的油條泡進酸菜魚湯汁中，吸了一些湯湯水水的水分，酥脆中又有些軟度，吃起來很療癒可口。

魚片蒸土雞蛋

土雞蛋加入高湯蒸熟後，再加上特選魚片、毛豆，淋上特調醬汁，蒸蛋本身軟嫩，高湯鮮味十足，因為用的是土雞蛋，所以吃起來的蛋香更明顯，上頭的魚片跟酸菜魚一樣是烏鱧魚，烏鱧魚薄片，Q彈又不失軟嫩。

清爽的口味，營養的食材，如果有帶小朋友一起來用餐的話，這道必點！

脆皮鮮蝦捲

脆皮鮮蝦捲，將春捲皮炸至金黃，外表又香又酥脆，咬起來的聲響大概是ASMR來著。一咬下去，就可以咬到新鮮的蝦肉與蝦漿，口感十分Q彈，用料很扎實！

椒麻唐揚雞

香香甜甜的唐揚雞，是川式、泰式與日式的結合，將川味辣子雞加上日式唐揚雞的多汁口感，醃過的雞肉十分入味，再搭配特調醬汁更提味，吃起來層次豐富，雞肉口感鮮嫩，朋友一吃就說，這是她這天最喜歡的一道！！

紅糖軟糍

最後一道甜點「紅糖軟糍」，其實就是炸麻糬，有點像白糖粿（？）中間包裹著紅豆內餡，外層裹上花生碎粒是酥酥的口感，咬起來又Q又軟，帶點黏黏的稠度，淋上紅糖漿，甜的剛剛好，邊咀嚼邊覺得香氣四溢，當最後一道甜點收尾很完美（認真喜歡～～）

旅行狂愛吃筆記

溜溜酸菜魚的酸菜魚，可以客製化麻與辣，對於不吃辣跟吃辣的人來說都有得選。除了主角酸菜魚外，各式小食的表現也很棒，很適合多人一起來，點一道酸菜魚，再加幾道小菜一起分享。BTW，想吃溜溜酸菜魚記得一定一定要訂位，因為溜溜酸菜魚不管哪間分店生意都超級好的哦！！！

溜溜酸菜魚專賣店 ｜富民店

地點：高雄市左營區富民路351號（看地圖）

電話：07-556-2911

營業時間：11:30-23:30

Social Media：官網｜facebook｜instagram

線上訂位：https://reurl.cc/RyM6ln

Uber Eats 外送溜到家：https://reurl.cc/77pOqk

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