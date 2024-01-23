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宜蘭三星鄉天送埤必吃的【味珍香卜肉店】，從日據時代起至今已傳承80年了，店裏最有名的就是卜肉!! 同時卜肉也成為了三星有代表性的餐點之一了，是這一帶餐飲業的傳奇了，店裏的美食不少，但經典卜肉拼盤、蘭陽小菜拼盤則是必點必吃的經典菜色，還有外帶盒好方便。吃完可以順遊附近景點清水地熱、天送埤、玉蘭茶園這一帶玩喔!

味珍香卜肉店 資訊

地址：宜蘭縣三星鄉三星路7段305號(天送埤紅綠燈口)

營業時間：10 : 00-17:00 ( 星期二公休)

電話： 03 989 2960

味珍香卜肉店 交通停車

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味珍香卜肉店 菜單價位

味珍香卜肉店的價位還算滿平實的

另外菜單上也註明了幾人食用!! 哈，大概是被問到煩了吧。另外也加上照片讓人一目了然

味珍香卜肉店 空間環境

味珍香卜肉店可說是三星鄉的美味傳奇，隨著觀光業的發展，現在早已是各大媒體爭相報導的名店，只要談到三星美食，一定會談到味珍香遠近馳名的卜肉!!

現在，連店門口也賣起了三星蔥油餅

門口的點餐處，分成內用及外帶。內用的話，先到店裏找位子坐好後再點餐

點完餐再交給一樓工作人員

冷藏櫃裏擺放了許多宜蘭知名小菜，膽肝、鴨賞、粉腸、~~~~令人垂涎三尺啊

各地的媒體報導，其實這像是冰山一角!!!! 還有許多店家真的放不下啊，包含現在的部落格、youtube 影片，不勝枚舉啊

用餐空間主要集中在二樓

翻桌率算滿快的，我們用餐時，看到隔壁桌的年輕人叫了大盤的卜肉拼盤、小菜拼盤，大家吃完就馬上走人了

味珍香卜肉店 心得評價

酸辣湯

碧玉筍

燻鴨肉

炒麵

卜肉

卜肉就是炸肉條，將上好的里肌條裹粉下鍋油炸，控制好油炸的時間與火候，一道經典名菜就完成了

這裏的卜肉真的太有名了，外酥裏嫩沾點胡椒鹽就很美味了

另外一旁也有蔬菜天婦羅作為搭配

小菜拼盤

這道拼盤也是將蘭陽特色小吃匯集在一起，粉肝、粉腸、鴨賞、香腸、鴨肉、空心豆干、煙燻豬頭皮、共七樣~非常豐富

其中把空心豆干加香菜再加盤中任一樣小菜，組合起來就是宜蘭著名的一串心了

這裏還有很多特色菜哦，有到三星的朋友看到人最多的這家就對了! 哈

記得提早預約啊

外帶盒





卜肉店買了一些外帶，坐在路邊、車上享用也很方便



外酥內軟的卜肉熱熱吃，再沾點胡椒鹽，真是美味啊!

味珍香卜肉店 附近景點美食

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