2024 最新 中壢義大利麵推薦》夏帕義大利麵 一間有雞排義大利麵、泡菜鹹豬肉披薩等特色中西合璧餐點的聚餐餐廳

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【中壢夏帕義大利麵】中壢義大利麵探店心得

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 招牌照

中壢夏帕義大利麵位於中壢火車站前，步行5分鐘以內的距離，可以說是地理位置極佳。價位來說，無論是學生、上班族還是婆媽等，聚餐選擇餐廳時，都是一個很好的選擇。而義大利麵、披薩等餐點，也很具水準和特色。如果下次想來點不一樣的義式料理，夏帕義大利麵會是理智派心中浮現的名單之一。最讓理智派今天驚喜的，就是他有醬烤大雞排與白醬義大利麵的搭配了吧。

【中壢夏帕義大利麵】環境簡介

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中壢夏帕義大利麵外觀使用黑底綠字的設計，大大的SP是夏帕的縮寫。內裝則是工業與文青風格的融合。整體座位數近30位左右，熱門時段感覺也會滿，建議可以先致電確認座位狀況。水、醬料、分食小碗等都在自助區，準備的算是相當充足。

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 送餐機器人

店內還有機器人送餐，非大型連鎖來說還蠻有趣的體驗。

【中壢夏帕義大利麵】餐點評價

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 餐點綜合01

。泡菜鹹豬肉披薩。

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 泡菜鹹豬肉披薩 桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 泡菜鹹豬肉披薩

中壢夏帕義大利麵的pizza屬於薄皮披薩，相較於連鎖常見的厚餅皮，理智派比較喜歡薄皮披薩。原因是薄皮披薩可以感受到更多的餡料口感，也不會吃個兩片就飽了無法繼續吃。夏帕義大利麵的這道泡菜鹹豬肉披薩，理智派還真的意外地給過。韓式泡菜搭配台式鹹豬肉，入口時鹹豬肉味道顯著，而咀嚼到泡菜時，又會有泡菜的酸甜香氣，完全補足了鹹豬肉吃久會膩的口感，很推。

。BBQ大雞排義大利麵。

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 BBQ大雞排義大利麵02 桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 BBQ大雞排義大利麵

BBQ大雞排義大利麵有一中中西合璧的衝突美感，這樣的衝突從他的擺盤就可以看出來。大份量的醬烤雞排鋪在義大利麵外，這樣顏色的搭配很跳很有記憶點。口感上白醬義大利麵的味道香氣足而不膩，很涮嘴；雞排本體則是炸得酥酥脆脆，醬料則不會有過多而影響口感，整體而言都極具水準。唯一小可惜的地方，看起來和吃起來是毫無意外，各別的味道好吃。

。附餐。

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 薯條 桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 濃湯麵包 桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 附餐 鬆餅

這次理智派選擇升級的，是一份C套餐。C套餐內容包含了脆薯、麵包、小鬆餅與濃湯等。薯條外酥內軟，非常建議剛送上來就一定要先品嘗、濃湯中間水準、麵包烤得酥脆，即使放冷也不會變軟，很不錯、鬆餅搭配著鮮奶油與蜂蜜吃剛剛好，不過甜也不會膩。

。飲料。

焦糖瑪奇朵(熱)、紅茶(無糖、熱)

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夏帕義大利麵的飲料設計的是搭配餐點的感覺，整體而言味道舒服而不搶眼，是個稱職的綠葉角色。焦糖瑪奇朵香氣足甜度偏微糖，吃一口雞排搭配還算不錯。

【中壢夏帕義大利麵】店家資訊

名稱：中壢夏帕義大利麵

時間：11:00-21:00

電話： 03-2806031

地點： 320桃園市中壢區中央東路29號

【中壢夏帕義大利麵】地理位置 / 怎麼去

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 地理位置 怎麼去

中壢夏帕義大利麵位於中壢火車站前商圈，可謂中壢的一級戰區上。前往方式理智派一樣提供兩種方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往夏帕義大利麵的朋友，可以使用火車至中壢火車站下，出站後步行約5-10分鐘即可抵達。

。自行開車：欲自行開車前往夏帕義大利麵的朋友，可以使用國道1號較為方便，於62-中壢 出口下交流道，往中壢火車站方向行駛約10-15分鐘即可抵達。

【中壢夏帕義大利麵】停車位置

桃園義大利麵推薦 夏帕義大利麵 停車位置

中壢夏帕義大利麵位於中壢火車站前，停車位想當然一定不少，旁邊甚至還一個吉碩停車場。附近步行15分鐘內的停車場多達10個左右，包含了承泰收費停車場、中台停車場與俥亭-中央地下停車場等。

【中壢夏帕義大利麵】價位 I 價目表 I 菜單一覽

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中壢夏帕義大利麵的價位整體看起來不貴，餐點可選擇的也是非常多。理智派簡單條列一下類別與價位，方便大家參考。

。佐餐小點：佐餐小點價位落在38-138中間，如果不知道要點什麼且多人分食的話可以直接點炸物拼盤(價位228)。

。手做烘培：手做烘培的價位落在188-288中間，包含了草莓與巧克力等口味。

。QQ鬆餅：QQ鬆餅的價位落在168-248中間，包含了季節限定口味。

。舒芙蕾：舒服蕾的價位落在188-248中間，包含了季節限定口味。

。下午茶了：下午茶了的價位落在299-399中間，屬於套餐的形式。

。飲料：飲料的價位落在40-140中間，品項多達20-30種可供選擇。

。主餐：主餐的價位落在158-308中間，品項大概10種左右。除了依般口味上的選擇，也可以選擇升級套餐(+68/+98/+138等三種不同價位)。

。套餐：套餐的價位落在558-988中間，分別為雙人套餐與三人套餐。

。主廚沙拉/前菜：主廚沙拉/前菜的價位落在38-398中間。