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基隆美食甜點咖啡，邦彼諾 Bambino，享受高品質義式下午茶 !

2024-01-24 14:24:51 Cheng chun 人氣：105
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：12篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：邦彼諾 Bambino
phone02-24276330
place基隆市仁愛區港西街4號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

邦彼諾 Bambino 位於基隆陽明海洋文化藝術館1樓 。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

距離基隆車站步行只需要3分鐘，交通便利。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

走進邦彼諾 Bambino，您會被其獨特的裝潢風格所吸引。

店內的環境舒適且寧靜，是一個適合放鬆心情、享受美食的好地方。店內的裝飾品都充滿了創意，讓人感到賞心悅目。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

看著邦彼諾 Bambino的menu感覺是一家很棒的義式餐廳，

光看燉飯、披薩、義大利的照片就讓人食指大動，不過...實在吃太飽了 。

但老婆對櫥窗裡的甜點卻是頗感興趣... 。

於是...靜岡抹茶黑豆上桌

抹茶卡士達味道出乎意料的濃郁，帶著抹茶本身的苦甘，甜度適中，讓人回味無窮 。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

藍梅塔

藍梅的酸甜與塔皮的酥脆相得益彰，外型的賞心悅目令人食指大動。

每一口都充滿了驚喜，讓您在享受美食的同時，也能感受到邦彼諾 Bambino 的用心。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

冰拿鐵咖啡

冰拿鐵咖啡口感順滑，咖啡的苦澀與牛奶的甜蜜恰到好處，讓人一試難忘 。

 

基隆邦彼諾 Bambino，義式餐廳下午茶，享受高品質甜點&

熱美式咖啡

如果你是咖啡愛好者，那麼一定不能錯過邦彼諾 Bambino 的熱美式咖啡。

味道醇厚，每一口都能感受到咖啡豆的香氣 。

 

整體來說，邦彼諾 Bambino 是一個值得一試的地方。無論是甜點還是咖啡，都能讓您感受到他們的用心和專業。

下次您在基隆，不妨來邦彼諾 Bambino 享受一個美好的下午時光。

 

  • google地圖連結 : 邦彼諾 Bambino
  • 地址 : 基隆市仁愛區港西街4號
  • 電話 : 02-2427-6330
  • 營業時間 : 08:00–21:00

 

 

文章標籤

基隆美食 基隆車站周邊 基隆邦彼諾 邦彼諾餐廳 義式餐廳下午茶
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#基隆美食
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基隆美食 基隆義大利餐廳 基隆義式料理 基隆咖啡 more
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