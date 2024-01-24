邦彼諾 Bambino 位於基隆陽明海洋文化藝術館1樓 。
距離基隆車站步行只需要3分鐘，交通便利。
走進邦彼諾 Bambino，您會被其獨特的裝潢風格所吸引。
店內的環境舒適且寧靜，是一個適合放鬆心情、享受美食的好地方。店內的裝飾品都充滿了創意，讓人感到賞心悅目。
看著邦彼諾 Bambino的menu感覺是一家很棒的義式餐廳，
光看燉飯、披薩、義大利的照片就讓人食指大動，不過...實在吃太飽了 。
但老婆對櫥窗裡的甜點卻是頗感興趣... 。
於是...靜岡抹茶黑豆上桌
抹茶卡士達味道出乎意料的濃郁，帶著抹茶本身的苦甘，甜度適中，讓人回味無窮 。
藍梅塔
藍梅的酸甜與塔皮的酥脆相得益彰，外型的賞心悅目令人食指大動。
每一口都充滿了驚喜，讓您在享受美食的同時，也能感受到邦彼諾 Bambino 的用心。
冰拿鐵咖啡
冰拿鐵咖啡口感順滑，咖啡的苦澀與牛奶的甜蜜恰到好處，讓人一試難忘 。
熱美式咖啡
如果你是咖啡愛好者，那麼一定不能錯過邦彼諾 Bambino 的熱美式咖啡。
味道醇厚，每一口都能感受到咖啡豆的香氣 。
整體來說，邦彼諾 Bambino 是一個值得一試的地方。無論是甜點還是咖啡，都能讓您感受到他們的用心和專業。
下次您在基隆，不妨來邦彼諾 Bambino 享受一個美好的下午時光。
- google地圖連結 : 邦彼諾 Bambino
- 地址 : 基隆市仁愛區港西街4號
- 電話 : 02-2427-6330
- 營業時間 : 08:00–21:00