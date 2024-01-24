NINI尼尼義大利餐廳總店位於桃園，並且在台中的一級戰區公益路也設有分店

今年裕隆城開幕，NINI也不落人後的進駐裕隆城三樓美食區

而向來以氣派、精緻的裝潢與寬敞用餐環境著名的NINI

這次進駐裕隆城這個大百貨，百貨裡的其他店家來說仍是相當舒適

NINI尼尼因為位在百貨裡面，所以不管是要開車、搭捷運、搭公車等等都很方便

用餐環境明亮精緻，而餐點的部分除了義大利麵、燉飯、披薩等等，還有牛排、肋排、豬腳等等排餐

甜點、炸物、飲料也是應有盡有，價位的部分大概是從290-500左右不等

只有排餐的部分價位稍高，算是相對蠻親民的選擇

這次點了一個華爾道夫沙拉和炸物歡樂拼盤

沙拉主要是蘋果、堅果、西芹、果乾及優格醬

多了這些食材來點綴，也讓比較不喜歡吃生菜的人能開心吃沙拉

在炸物拼盤中選用餐飲扛霸子開元食品的紐奧良三節雞翅

外層炸得酥酥脆脆，咬下去可以感受到濃郁的肉汁在口中噴發 (好燙!小心~”~)

微辣的口感裡仍保有肉汁的鮮甜味

每一口都給他爽快地咖茲咖茲的咬下去~

主食的部分點了威尼斯海鮮義大利麵、香辣培根扁麵及脆皮豬腳

煮得剛剛好、口感Q彈有嚼勁的麵體也是來自開元食品的義大利麵條

鮮甜的海味加入獨特的威尼斯紅白醬汁，嚐得到椰奶香和番茄的酸甜味

在南洋風味裡既不膩口也不會感到清淡無聊，整體口味蠻均衡的

NINI的義大利麵除了一般常見的青醬、白醬、紅醬及清炒外

還有多了威尼斯醬和清爽不膩的檸檬醬等等的特色醬汁，提供大家新的選擇

豬腳的部分外表很酥脆，但是切開後裡面又不會很乾很柴

讓人食指大動，意猶未盡

大家有興趣可以來嘗試看看

整體而言分量足夠、價格不貴，環境也蠻舒適的

不管是專門來用餐 還是逛街逛累了想填飽一下肚子，是一個不錯的選擇!

【NINI 尼尼義大利餐廳(新店裕隆城)】

地址：新北市新店區中興路三段70號3F

電話: 02-86658498

營業時間：星期一到星期五：11:00～14:00、17:00～22:00

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary