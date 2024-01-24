喜歡吃川菜的你，絕對不能錯過這一家，位在台中西屯的『川辛拌味麵』，2023年3月剛開幕的新店，使用川菜的獨特香料和辣椒的川味系列拌味麵，除了口味好吃外，每一碗麵都有滿滿的蔬菜、蛋白質，份量十足，連小菜、炸物都很有特色，無論內用還是外帶都會免費附上不輸屋馬的濃郁雞湯，內用吃麵還送一隻清涼冰棒，難怪每天一開店就滿滿排隊人潮，愛吃辣的老饕們，想吃就需要早點去領號碼牌喔！

川辛拌味麵-大墩創始店 資訊

川辛拌味麵-大墩創始店

評分： / 5

/ 5 地址：40758台灣台中市西屯區大墩路957號( 地圖 )

電話：0979 591 756

營業時間

星期一: 休息



星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30



星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30



星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30



星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30



星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30



星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30

星期一: 休息 星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 21:30 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

現在只要Google評論，就會多送好吃的炸土豆（活動請依現場為主）

完整菜單

菜單上一顆辣的部分，對於愛吃辣的比較算是小辣，怕辣的人不用擔心，這邊也有不辣的選擇喔！

店內環境

這家位在大墩路上，這邊機車可以找機車格庭，汽車則需要去鄰近的汽車停車場，光是在對向看過去，就可以看得到人蠻多的

紅紅的招牌，顯眼很好找

抬頭一看，有大大的生意辛龍，超吸睛的！

當天我約7點到場，人就很多，需要先到門口左側的窗口告知用餐人數並領取號碼牌，會現場叫號，所以建議領到好碼牌後，可以先索取菜單後，坐在門口兩側的椅子上等待

店內屬於狹長型的小店面，門口右側是單人吧台區，靠近做餐區，左側是兩人座位

坐在吧檯區，可以看到現場料理的畫面喔！

在往裡面走，有兩桌兩人的沙發區，店內位子不多，所以用餐會需要等待

吧台區的牆上，還有享用小技巧

用餐完畢後，需要自助把餐盤拿去回收區

怕辣的我一吃就愛上，這算是我第二次回訪，好店不能只有我知道，直接來跟大家分享，我來這邊都吃哪些好吃的吧！

醋溜酸辣粉（冷麵）

怕辣的人第一次來吃，我很推薦可以點這碗

不要看它好像很辣，拌開來後，酸味會中和掉辣味，ＱＱ的麵條配上小黃瓜絲，酸酸辣辣、口感滿滿很過癮，超好吃！我兩次來都吃這味

這家的老油條也是必點，但對於小鳥胃的我怕吃不完，但沒關係，酸辣粉裡面就有兩塊老油條可以吃，吸飽醬汁的老油條，酥脆好吃

只要點麵都會附贈免費的雞湯，濃郁的雞湯，味道不輸屋馬，真的好好喝，內用雞湯如果喝完了，還可以續喔！

牛腱肥腸雙寶辣拌麵

光是看到肉量跟肥腸、滿滿的蒜泥，就超有份量

牛腱肉超級嫩，厚度剛剛好，完全不卡牙縫，好吃！

肥腸完全沒有腥味，調味剛剛好，愛吃肥腸的必點

ＱＱ的麵體配上牛肉跟肥腸一起吃，超對味！只有一顆辣，辣度會是慢慢上來，也不會辣太久

吃到一半，加入雞湯變成湯麵，除了可以降低辣度外，味道層次也很豐富

潑油胡麻雞胸拌麵

胡麻醬給的很足夠，這道有做不辣的，怕辣的朋友可以勾選不辣選項

胡麻醬給的很足，每一條麵條都可以均勻裹上，吃起來不反苦還很香，雞胸肉很嫩不會乾

四川小酥肉

來川辛必須點一盤小酥肉，這個超好吃！不要看它有兩顆辣度，對於怕辣的我完全可以接受，辣度來自於上面的辣粉而已，酥肉本身不辣

一口咬下，外皮酥酥、肉質Ｑ彈，還有點肉汁，吃過都說好吃！

紅糖阿嬤炸年糕

如果你很怕辣，推薦點一盤年糕，是解辣神器

外酥內糯，不黏牙、甜甜的好好吃，可以當作飯後甜點，或是解辣的炸物

醋溜鮮切炸土豆

最後就是評論送的鮮切炸土豆

酥酥脆脆的薄片土豆，配上酸甜沾醬，好吃又涮嘴

用餐完畢後，可以到後方自己選一支冰棒享用

來了兩次，都沒有吃到雷品，有免費雞湯、冰棒，這種彿心又料好實在的店家必須收藏起來，想吃的你可以提早來領號碼牌喔！

一起看看影片吧！

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