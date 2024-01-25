喜歡吃脆皮烤鴨的朋友「瑩珍園小館」絕對是不容錯過的烤鴨餐廰

烤鴨皮烤的脆脆，咬下去會聽到 「咔嗞、咔嗞聲」 好脆...並且鴨肉不會柴

若是喜歡吃一鴨二吃 或是 一鴨三吃都可以請師傅料理，但建議 不要買外帶 ...

因為外帶會讓食材悶在裏面…讓美味度降底

除了脆皮烤鴨到瑩珍園小館不容錯過的還有「酸白菜白肉鍋」

喝起來很順口的酸白菜湯，不會有刺激或是太酸的化學味

很喜歡到瑩珍園小館用餐，雖然上一次寫食記是2017年瑩珍園小館 (脆皮烤鴨一吃就愛上!)

中間也去過好幾次只是沒有整理食記

瑩珍園小館假日營業時間有調整…也會整理在文章內

記得瑩珍園小館是一定要「預約」才吃的到北京烤鴨!!! 外帶也沒有現貨可以取…請記得預訂

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

瑩珍園小館

位於光華東街路上有間看似不起眼，其實是許多老饕都喜愛的北京烤鴨店

即使是外帶沒有預訂也要等待才能吃到，除了烤鴨之外其他料理也很棒，

像：三杯中卷、松伯長青…或是必點的酸白菜鍋，不會讓你失望的菜色

之前食記：新竹-瑩珍園小館 (脆皮烤鴨一吃就愛上!)

停車資訊

沒有特約停車場，可以把車停在「光華停車場」(田美一街52號)

但光華停車場並不大，若是停滿了可以把車子停在果菜市場旁的停車場



北京烤鴨皆為現烤，要買外帶也是要預訂等待

(現烤需一個小時)

店內環境

餐廳其實並不大…約六張桌子

溫馨提醒 : 到瑩珍園內內用有低消，像這次是十一人點兩隻北京烤鴨，加烤鴨低消為7000元

(印象中低消是不含飲料、火鍋料)，*低消資訊請恰店家

有提供兒童餐具、餐椅

請向服務生索取

瑩珍園小館菜單 - 營業時間

平日中午：12:00-13:30

平日晚上： 18:00-19:30、18:30-20:00、19:00-20:30

假日中午：12:00-13:30、假日晚上：18:30-20:00

瑩珍園小館菜單 - 北京烤鴨

一吃(烤鴨切盤，片皮片肉，附荷葉餅12片) -1200元

二吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選一)) 1300元

三吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選二)) 1400元

1.鴨肉絲炒韭黃菜 2.鹹菜鴨骨燉湯 (另加50元) 3.醬爆鴨骨 4.鴨骨帶走

瑩珍園小館菜單 - 副食、冷盤

瑩珍園小館菜單 - 海鮮類

瑩珍園小館菜單 - 肉類

瑩珍園小館菜單 - 豆腐蔬菜類

瑩珍園小館菜單 - 湯類、白肉鍋加點

瑩珍園小館菜單 - 飲品

瑩珍園小館菜單 - 套餐 (6000元/10人)

*需前一天預訂

瑩珍園小館菜單 - 套餐 (7000元/10人)

*需前一天預訂

食記介紹

我們點了兩隻北京烤鴨三吃 (烤鴨切盤、鴨肉絲炒韭黃菜、鴨骨帶走)

松伯長青、鳳梨蝦球、三杯中卷 、韭黃牛肉、大豆苗、干扁四季豆、豆酥鱈魚

山蘇、清炒高麗菜、水蓮、菜脯蛋、酸白菜白肉鍋

店家動作很快把烤鴨「配備」端上桌

配備 - 荷葉餅、甜麵醬、蔥白、小黃瓜

荷葉餅是直接放在蒸籠裡上桌…冒出熱騰騰的蒸氣!

這次的甜麵醬在甜點度上好像沒有那麼甜的感覺

老陸是覺得我放太少才覺得不夠甜，

因為這次都是Mickey自已加…之前都是老陸幫忙包荷葉餅鴨肉

要片烤鴨時，服務生會過來提醒客人師傅要幫你們片烤鴨囉

可以過去看與拍照!





烤鴨剛烤好還在冒煙

非常佩服師傅都不會怕燙耶!!!

北京烤鴨

北京烤鴨吃法：

一吃(烤鴨切盤，片皮片肉，附荷葉餅12片) -1200元

二吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選一)) 1300元

三吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選二)) 1400元

1 鴨肉絲炒韭黃菜 2 鹹菜鴨骨燉湯 (另加50元) 3 醬爆鴨骨 4 鴨骨帶走

我們點了兩隻北京烤鴨三吃 (烤鴨切盤、鴨肉絲炒韭黃菜、鴨骨帶走)

當烤鴨端上桌時，一直被烤鴨的香氣給吸引住!!! 超香…但忍住…相機先吃

烤鴨肉吃起來不會有柴的感覺…是嫩嫩的鴨肉!

而烤鴨皮才是脆皮烤鴨的重點! 這烤鴨皮真的烤的好脆好脆

把鴨皮咬下口…真的會聽到"卡…卡…"聲…真的很好吃

不同季節的鴨，吃起來會不一樣

你們覺得「 當鴨子較大隻、油脂豐富」…還是「肉質紮實」的烤鴨比較好吃呢?!

荷葉餅、甜麵醬、蔥白、小黃瓜經典烤鴨吃法

當然若是想在家吃…建議也可以買新竹-饗香記烤鴨✔美味平價✔一鴨二吃✔傳承父親的好味道

鴨肉絲炒韭黃菜

北京烤鴨削下來的鴨肉炒韭黃菜，還有加上蛋一起炒

松伯長青 (小120元)

酸酸的涼拌高麗菜絲、加上豆干、硬花生，非常開胃的一道菜…

干扁四季豆 (小230元)

先炸過四季豆再與肉末一起炒

非常受小孩的歡迎…他們搶食這四季豆

大豆苗 (大360元)

之前在瑩珍園吃的是清炒，這次是有加蒜去炒…所以味道上更香

而瑩珍園的青菜都蠻嫩的…所以都還蠻好吃

水蓮 (大300元)

清炒高麗菜(大300元)

有加紅羅蔔和香菇一起炒的高麗菜

因為老陸和女兒們超愛吃高麗菜…所以我們便點這道菜

Mickey不太愛吃高麗菜…因為每天便當都會出現

但不否認好吃不好吃的高麗菜差很多的…瑩珍園就是好吃的高麗菜

山蘇 (大350元)

山蘇有加小魚乾、花生炒，選用的山蘇不會老

所以也是很好吃的一道料理

菜脯蛋(大320元)

蛋的周圍邊邊煎的比較焦香…Mickey偏愛吃周圍

而每塊裏都有許多的菜脯、蠻下飯的

韭黃牛肉(大450元)

鳳梨蝦球(大500元)

很受小孩歡迎的一道菜…有些小孩愛鳳梨、有些愛蝦球

炸蝦球外皮麵衣不會太厚…而蝦球也不小

豆酥鱈魚 (500元)

三杯中卷 (大480元)

炒的很香、且充滿鍋氣的三杯中卷

中卷不會硬…也是很好吃

酸白菜白肉鍋 (750元)

酸白菜白肉鍋會含菜盤

菜盤含有-鴨血、粉條、白肉、金針菇、炸丸子、蛤利、凍豆腐、…

酸白菜有恰到好的酸味、但不會有化學的酸感…是會讓人想喝的酸菜湯

瑩珍園小館的酸白菜白肉鍋和北京烤鴨真的很好吃…名不虛傳

但是記得一定要到店裡享用

才能真正享用到「烤鴨的香氣與脆皮的口感」哦

其他烤鴨食記：

新竹-饗香記烤鴨✔美味平價✔一鴨二吃✔傳承父親的好味道

瑩珍園小館 地址： 新竹市光華東街10號 電話： 03-5316589 營業時間： 分為平日與假日 平日中午：12:00-13:30 平日晚上： 18:00-19:30、18:30-20:00、19:00-20:30 假日中午：12:00-13:30、假日晚上：18:30-20:00 *不接受信用卡結帳* 官方臉書：https://www.facebook.com/yingzhenyuan *相關訊息請依官方公佈為主*

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