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新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完整菜單

2024-01-25 13:39:00 米陸愛享樂 人氣：112
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窩客好文

米陸愛享樂

發表篇數：134篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：瑩珍園小館
phone03-5316589
place新竹市北區光華東街10號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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瑩珍園_top3.jpg

喜歡吃脆皮烤鴨的朋友「瑩珍園小館」絕對是不容錯過的烤鴨餐廰

烤鴨皮烤的脆脆，咬下去會聽到 「咔嗞、咔嗞聲」 好脆...並且鴨肉不會柴

若是喜歡吃一鴨二吃 或是 一鴨三吃都可以請師傅料理，但建議不要買外帶...

因為外帶會讓食材悶在裏面…讓美味度降底

除了脆皮烤鴨到瑩珍園小館不容錯過的還有「酸白菜白肉鍋

喝起來很順口的酸白菜湯，不會有刺激或是太酸的化學味

很喜歡到瑩珍園小館用餐，雖然上一次寫食記是2017年瑩珍園小館 (脆皮烤鴨一吃就愛上!)

中間也去過好幾次只是沒有整理食記

瑩珍園小館假日營業時間有調整…也會整理在文章內

記得瑩珍園小館是一定要「預約」才吃的到北京烤鴨!!! 外帶也沒有現貨可以取…請記得預訂

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

  ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

瑩珍園小館

停車資訊

店內環境

菜單

食記介紹 

店家資訊

瑩珍園DSC06927.jpg

瑩珍園小館

位於光華東街路上有間看似不起眼，其實是許多老饕都喜愛的北京烤鴨

即使是外帶沒有預訂也要等待才能吃到，除了烤鴨之外其他料理也很棒，

像：三杯中卷、松伯長青…或是必點的酸白菜鍋，不會讓你失望的菜色

之前食記：新竹-瑩珍園小館 (脆皮烤鴨一吃就愛上!)

 

停車資訊

沒有特約停車場，可以把車停在「光華停車場」(田美一街52號)

但光華停車場並不大，若是停滿了可以把車子停在果菜市場旁的停車場

 

瑩珍園DSC06931.jpg
北京烤鴨皆為現烤，要買外帶也是要預訂等待

(現烤需一個小時)

 

瑩珍園DSC06933.jpg

店內環境

餐廳其實並不大…約六張桌子

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完溫馨提醒 : 到瑩珍園內內用有低消，像這次是十一人點兩隻北京烤鴨，加烤鴨低消為7000元

(印象中低消是不含飲料、火鍋料)，*低消資訊請恰店家

 

瑩珍園DSC06937.jpg

 

瑩珍園DSC06936.jpg

有提供兒童餐具、餐椅

請向服務生索取

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單  - 營業時間

平日中午：12:00-13:30

平日晚上： 18:00-19:30、18:30-20:00、19:00-20:30

假日中午：12:00-13:30、假日晚上：18:30-20:00

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單  - 北京烤鴨

一吃(烤鴨切盤，片皮片肉，附荷葉餅12片) -1200元

二吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選一)) 1300元

三吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選二)) 1400元

1.鴨肉絲炒韭黃菜  2.鹹菜鴨骨燉湯 (另加50元) 3.醬爆鴨骨 4.鴨骨帶走

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單  - 副食、冷盤

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單    - 海鮮類

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單   - 肉類

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單    - 豆腐蔬菜類

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單    - 湯類、白肉鍋加點

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單    - 飲品

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單    - 套餐 (6000元/10人)

*需前一天預訂

 

新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

瑩珍園小館菜單   - 套餐 (7000元/10人)

*需前一天預訂

 

食記介紹

我們點了兩隻北京烤鴨三吃 (烤鴨切盤、鴨肉絲炒韭黃菜、鴨骨帶走)

松伯長青、鳳梨蝦球、三杯中卷 、韭黃牛肉、大豆苗、干扁四季豆、豆酥鱈魚

山蘇、清炒高麗菜、水蓮、菜脯蛋、酸白菜白肉鍋

 

瑩珍園DSC06944.jpg

店家動作很快把烤鴨「配備」端上桌

配備 - 荷葉餅、甜麵醬、蔥白、小黃瓜

荷葉餅是直接放在蒸籠裡上桌…冒出熱騰騰的蒸氣!

 

瑩珍園DSC06959.jpg

這次的甜麵醬在甜點度上好像沒有那麼甜的感覺

老陸是覺得我放太少才覺得不夠甜，

因為這次都是Mickey自已加…之前都是老陸幫忙包荷葉餅鴨肉

 

瑩珍園DSC06946.jpg

要片烤鴨時，服務生會過來提醒客人師傅要幫你們片烤鴨囉

可以過去看與拍照!

 

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烤鴨剛烤好還在冒煙

非常佩服師傅都不會怕燙耶!!!

 

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  北京烤鴨  

 

瑩珍園DSC06974.jpg

北京烤鴨吃法：

一吃(烤鴨切盤，片皮片肉，附荷葉餅12片) -1200元

二吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選一)) 1300元

三吃 (烤鴨切盤加一選項(1,2,3,4四選二)) 1400元

1 鴨肉絲炒韭黃菜  2 鹹菜鴨骨燉湯 (另加50元) 3 醬爆鴨骨 4 鴨骨帶走

 

瑩珍園DSC07028.jpg

我們點了兩隻北京烤鴨三吃 (烤鴨切盤、鴨肉絲炒韭黃菜、鴨骨帶走)

當烤鴨端上桌時，一直被烤鴨的香氣給吸引住!!! 超香…但忍住…相機先吃新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

 

瑩珍園DSC06982.jpg

烤鴨肉吃起來不會有柴的感覺…是嫩嫩的鴨肉!

而烤鴨皮才是脆皮烤鴨的重點! 這烤鴨皮真的烤的好脆好脆

把鴨皮咬下口…真的會聽到"卡…卡…"聲…真的很好吃

 

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不同季節的鴨，吃起來會不一樣

你們覺得「 當鴨子較大隻、油脂豐富」…還是「肉質紮實」的烤鴨比較好吃呢?!

 

瑩珍園DSC06985.jpg

荷葉餅、甜麵醬、蔥白、小黃瓜經典烤鴨吃法

當然若是想在家吃…建議也可以買新竹-饗香記烤鴨✔美味平價✔一鴨二吃✔傳承父親的好味道

 

 

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  鴨肉絲炒韭黃菜 

 

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北京烤鴨削下來的鴨肉炒韭黃菜，還有加上蛋一起炒

 

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松伯長青 (小120元)

 

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酸酸的涼拌高麗菜絲、加上豆干、硬花生，非常開胃的一道菜…

 

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干扁四季豆 (小230元)

 

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先炸過四季豆再與肉末一起炒

非常受小孩的歡迎…他們搶食這四季豆

 

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大豆苗  (大360元)

之前在瑩珍園吃的是清炒，這次是有加蒜去炒…所以味道上更香

而瑩珍園的青菜都蠻嫩的…所以都還蠻好吃

 

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水蓮 (大300元)

 

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清炒高麗菜(大300元)

 

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有加紅羅蔔和香菇一起炒的高麗菜

因為老陸和女兒們超愛吃高麗菜…所以我們便點這道菜

Mickey不太愛吃高麗菜…因為每天便當都會出現新竹-瑩珍園小館 ✔超人氣脆皮烤鴨✔酸白菜鍋✔一定要預訂✔完

但不否認好吃不好吃的高麗菜差很多的…瑩珍園就是好吃的高麗菜

 

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山蘇 (大350元)

 

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山蘇有加小魚乾、花生炒，選用的山蘇不會老

所以也是很好吃的一道料理

 

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菜脯蛋(大320元)

 

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蛋的周圍邊邊煎的比較焦香…Mickey偏愛吃周圍

而每塊裏都有許多的菜脯、蠻下飯的

 

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韭黃牛肉(大450元)

 

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鳳梨蝦球(大500元)

 

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很受小孩歡迎的一道菜…有些小孩愛鳳梨、有些愛蝦球

炸蝦球外皮麵衣不會太厚…而蝦球也不小

 

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豆酥鱈魚 (500元)

 

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三杯中卷 (大480元)

 

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炒的很香、且充滿鍋氣的三杯中卷

中卷不會硬…也是很好吃

 

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酸白菜白肉鍋 (750元)

 

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酸白菜白肉鍋會含菜盤

菜盤含有-鴨血、粉條、白肉、金針菇、炸丸子、蛤利、凍豆腐、…

酸白菜有恰到好的酸味、但不會有化學的酸感…是會讓人想喝的酸菜湯

 

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瑩珍園_top3.jpg

瑩珍園小館的酸白菜白肉鍋和北京烤鴨真的很好吃…名不虛傳

但是記得一定要到店裡享用

才能真正享用到「烤鴨的香氣與脆皮的口感」哦

 

其他烤鴨食記：

新竹-饗香記烤鴨✔美味平價✔一鴨二吃✔傳承父親的好味道

 

瑩珍園小館

地址： 新竹市光華東街10號

電話： 03-5316589

營業時間： 分為平日與假日

平日中午：12:00-13:30

平日晚上： 18:00-19:30、18:30-20:00、19:00-20:30

假日中午：12:00-13:30、假日晚上：18:30-20:00

*不接受信用卡結帳*

官方臉書：https://www.facebook.com/yingzhenyuan

*相關訊息請依官方公佈為主*

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瑩珍園小館 超人氣脆皮烤鴨 脆皮烤鴨推薦 酸白菜鍋 桌菜 家庭聚餐餐廰推薦 新竹餐廳聚餐 米陸愛享樂 瑩珍園小館菜單
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