新北瑞芳封閉30年神秘百年隧道免費參觀，【三貂嶺生態友善隧道】為舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30年荒廢後開放牡丹至瑞芳三貂嶺段，隧道總長3.19公里，是全台第一條「鋼筋自行車道」，可步行也可以騎乘自行車進入

隧道內自然生態豐富，有鐘乳石、蒸汽火車穿越隧道時留下的煤灰痕跡及臺灣葉鼻蝠棲息，還可以拍攝鏡面水池倒影美景，目前採全面預約制，參訪前記得先 網路預約 （前往隧道日起的前14天開放預約），預約後當日憑QRcode入場！

每天都有現場導覽服務，9:00及14:00各一場導覽，於牡丹休憩站集合出發，如需要導覽者預約時記得勾選需要導覽選項！

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三貂嶺生態友善隧道 ❙ 封閉30年神秘百年隧道，鏡面水池倒影，網路預約及導覽資訊!

三貂嶺生態友善隧道可由牡丹端或是三貂嶺端進入，當天我們是開車至牡丹車站停放，再步行到隧道入口

沒有開車的話可以搭火車至牡丹車站，很方便！

牡丹車站旁牡丹活動廣場可免費停車，我們就將車子停放在這裡

車站外有三貂嶺生態友善步道注意事項說明

雖然已經全面改網路預約，但當天沒有滿的時段也可以現場直接上網預約後入場

牡丹車站外的微笑單車，話說當天我們是預計要來騎單車進入的，結果因為第一次使用不知道要先下載app註冊，現場摸索一段時間後碰上剛走隧道回來的遊客，詢問我們是不是要去隧道，然後建議我們用走的就好，於是我們就用走的了

由牡丹車站步行至隧道入口會穿過牡丹老街，充滿懷舊氣息的老街讓人回憶滿滿

步行至隧道需要一公里路程，既然要走了就不差這麼點路了

只不過天氣炎熱的話走起來真的會汗流浹背，要注意防曬

途中有販賣飲料及餐點的店家，可以稍作休憩

很清幽的小徑，車子不能進入，沿途只有步行或是騎乘自行車的遊客

我們是平日前來遊客不多，若是假日會比較熱鬧

抵達報到處出示QRcode服務人員會在手上蓋上章，是隧道及蝙蝠圖案

三貂嶺生態友善隧道注意事項：

全面預約制：採網站線上預約，依時段開放，每1個時段以1小時為區隔，自8：30開始至16：30結束，每個時段預約名額為160位

開放時間：8:30~16:30（步行遊客最後入園時間為16:00）

無收取任何費用，切勿購買來路不明之參觀門票

每星期一為公休日，遇例假日與國定假日之連續假期則順延至連假後第一個上班日休園

開放雙向通行：

➡入口①雙溪區牡丹街(生態隧道里程0K+000)

➡入口②瑞芳區侯三公路(生態隧道里程3K+192)

由報到處還需要走一小段路才到會隧道入口，沿途綠意盎然、蟲鳴鳥叫，讓人有遠離塵囂的美好

從這裡開始就都是鋼筋自行車道，是有間隙的，身上小物象是鑰匙或是零錢等要收好，若是掉落可能就撿不到了

隧道內使用亮度較低的節能燈，可以感受百年隧道遺世獨立的寧靜感，仔細觀察可以看到隧道頂端的鐘乳石，還有昔日蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡等

沿途輕鬆好走，沒有高低起伏，輪椅或是推車也都很方便，適合全家老小一起來

隧道內也有標示公里數，鋼筋設計跟鋼筋自行車道相呼應

隧道內雖然可以騎乘自行車，但快到蝙蝠棲息處時就需要用牽引方式，避免騎乘自行車的聲響太大會驚擾到蝙蝠

實際走一趟後就會了解為什麼回來的遊客建議我們用走的欣賞隧道了，真的，步行是最佳方式！

快到蝙蝠棲息處前會有專人看守，提醒遊客要放低音量，自行車也要用牽引的方式了

然後真的看到好幾隻蝙蝠動也不動的停留在上方，讓人好驚喜啊！

可以拍照但不要開閃光燈喔，也不要大聲說話，聽說因為開放已經少了好幾隻了，由原先70多隻變成40幾隻了

隧道分成兩段，這是第二段隧道入口

靠近三貂嶺這段隧道出口就是鏡面水池倒影處，每個人都會在此留下到此一遊畫面，人多時就需要等待了

然後水有點高度，有可能會弄濕鞋子，務必小心走

等待拍攝鏡面水池時，在隧道內一旁的小水溝發現好幾隻蝦子，生態也太豐富

走出來就是三貂嶺端了，可以步行至三貂嶺用餐、喝下午茶或是走三貂嶺步道捕捉瀑布美景

三貂嶺這端也有微笑單車可以租借，地點在金字橋旁，由三貂嶺生態友善隧道報到處步行至三貂嶺會經過，這裡也有行動廁所可使用

三貂嶺車站為全台唯一沒有公路可抵達車站，如果不嫌遠也是可以由三貂嶺車站步行過來走隧道

漫步三貂嶺不時可以見到火車呼嘯而過的畫面，很多鐵道迷都喜歡來三貂嶺拍火車

可以近距離拍攝火車美景，但務必小心注意安全，要保持安全距離

很美的大自然景致，上回來三貂嶺我們有走 步道 ，這回時間不夠就只有隨意走走看看

文瓊小築草仔粿

阿香姨小吃店的古早味家常料理風味很不錯，是三貂嶺用餐不錯的選擇

寬哥那裡是三貂嶺知名咖啡廳，喝咖啡或是用餐都可以

之前我們是來山寓，但現在山寓現址已由目丘接手，當天是沒有營業

可以免費參觀的香港圖書館禾炚 WO GWONG，由三貂嶺舊澡堂改建，圖書不多還有陶瓷等物

在三貂嶺漫步及用餐後我們再回到隧道，準備走回牡丹車站開車了，最後進入時間是下午四點，要注意時間

若是不想走了的話也可以由三貂嶺車站搭火車回牡丹車站！

很棒的新北瑞芳免費景點，安排來走走感受大自然美景與氣息讓人身心靈都放鬆！

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