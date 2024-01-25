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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義市東區HERMIT & Co. 百年木造建築改裝咖啡店

嘉義市東區HERMIT & Co. 百年木造建築改裝咖啡店

2024-01-25 23:59:46 xiai 人氣：106
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窩客好文

xiai

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：HERMIT & Co.
place嘉義市東區成仁街209號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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木更咖啡為整修提供了本事空間和彡苗空間的協助，使得HERMIT這座具有山牆形式的雙層老屋在嘉義市內獨樹一幟。雖然嘉義市內有許多木造老屋，但像HERMIT這樣的建築相對較為罕見。單是站在外面欣賞這座木屋，就足以讓人為之驚艷，停留良久。

這座建築的過去令人感到有趣，原來是一家甜點店。回顧十年前的造訪，你或許能發現外觀在翻新和補強方面的變化。這樣的轉變真的使它變成了一座美宅，展現出獨特的風格和魅力。這也強調了空間的多功能性，從甜點店轉變為質感咖啡店，同時保留和強化了建築的歷史與特色。

 

Menu上提供的飲品主要以義式咖啡為主，包括美式和拿鐵，同時提供手沖豆和茶品選擇。

甜品方面，霜淇淋有兩種口味可供選擇。內用的條件是每位顧客需點一杯飲品，並且需要達到低消金額。這樣的規定可能是為了維持用餐環境，鼓勵客人品嚐多樣的飲品和甜點。

這款烤玉米慕斯冰淇淋呈現了獨特而令人垂涎的口味體驗。首先，餅乾採用烤玉米的概念，呈現出烤玉米的造型，增加視覺上的趣味。霜淇淋表面淋上海鹽焦糖醬，這種鹹甜的組合為整體帶來豐富的風味。

不僅如此，霜淇淋內還添加了玉米脆片，這不僅增加了口感的層次，還在每一口中帶來獨特的玉米風味。整體而言，這道甜點以甜鹹交錯的口味，展現了出色的創意和烹飪技巧，絕對是一道值得一試的特色甜品。

首次品嚐衣索比亞班奇馬奇瑰夏的咖啡豆，我留下深刻印象。這支咖啡展現了令人愉悅的花香和水果香氣，絕對是一種令人愉悅的咖啡體驗。

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