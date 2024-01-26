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宜蘭壯圍景點推薦【官老爺休閒農場】，這裡是處適合全家大小同遊的親子景點，提供多樣農遊體驗，豆腐乳DIY 、划秧桶船、竹筏、炒冰等體驗，這裏的【官夫人田園料理】也是著名田媽媽料理中的一員哦，以新世紀哈密瓜為主題的田園料理精采好吃，有趣又好玩

官老爺休閒農場 店家資訊

地址：宜蘭縣壯圍鄉貓里霧罕橋路3號

電話：03 925 3517

官夫人田園料理 營業時間：

10:00 -13:30 、17:00 – 21:00

官老爺休閒農場 交通停車

自行開車： Google導航輸入 官老爺休閒農場 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

官老爺休閒農場 官夫人田園料理 空間環境

官老爺位於壯圍鄉間，這裏的介紹詞很有趣 「玩ㄟ找 官老爺休閒農場 ，呷ㄟ找 官夫人田園料理」

官官相護提供場地安排套裝行程滿足遊客玩在地體驗

這次先來嚐嚐這裏的官夫人田園料理吧，其實這裏也是鼎鼎有名的田媽媽餐廳啦

牆上及桌上，滿滿的休閒農場及相關認證

這裏是以壯圍特產的哈密瓜入菜的料理

官夫人田園料理餐廳 菜單價位

這裏大部份採合菜的桌菜為主( 當時來的菜單)

2023.11 月調整後的菜單

官夫人田園料裡餐廳 心得評價

南瓜炊粉

白斬雞

蜜瓜鮮肉

和風沙拉

南瓜豬腳

瓜瓜雞湯

哈蜜瓜幸鮑菇

清炒時蔬

這樣一桌好菜才2500元，當然包含壯圍新南地區的哈密瓜料理，有空可以來嚐嚐

官老爺休閒農場 豆腐乳DIY 竹筏 秧桶船活動

這裏也提供豆腐乳DIY ，將豆醬及預先處理好的豆腐裝入罐中就好了哦!

划秧桶船、竹筏也是官老爺休閒農場中非常受歡迎的活動!! 現在家族的第三代成員都可以駕輕就熟成為很棒的小幫手了

這個像極了日本佐渡島的盆舟!! 非常有趣哦

官老爺休閒農場 附近景點美食





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▼食聚咖啡媲美日本HARBS甜點店的水果千層

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