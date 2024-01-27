





座落於萬華龍山寺旁的稻香園陳記潮汕砂鍋粥（萬華總店）生意總是絡繹不絕，老闆為滿足新北市的饕客們，特別在板橋第二鬧區，三民路二段上開設分店，從開幕至今，每天客鵬滿座，相信附近的住民對他並不陌生，不僅提供內用、外帶服務，更有2人份的潮汕砂鍋粥，與 Uber eats 平台合作，提供外送服務，讓你在家也能享受新鮮活抓海鮮、現點現殺的生米細熬海鮮砂鍋粥，最受歡迎的就是「 招牌膏蟹粥 」、「 極品鮑魚粥 」。







板橋宵夜推薦 | 稻香園陳記潮汕砂鍋粥板橋三民店 地理位置 交通資訊

稻香園陳記潮汕砂鍋粥板橋三民店 座落於板橋三民路二段上，靠近中正路這邊，附近設有路邊停車格以及停車場，開車過來還蠻方便的～！！！距離最近的捷運站是環狀線的「中原站」，步行大約12分鐘，搭乘公車的話，可以坐到「長壽里」，步行約2分鐘即可抵達。附近的大地標有板橋家樂福、埔墘市場、光仁高級中學等。



營業時間從中午的11:00～凌晨02:00，半夜想吃現撈海鮮、一碗熱騰騰的粥品，稻香園陳記潮汕砂鍋粥會是個不錯的選擇。









板橋美食推薦 | 稻香園陳記潮汕砂鍋粥板橋三民店 環境介紹

用餐環境乾淨衛生，道地的中國餐廳室內設計，一樓提供1～4人卡式包廂座位，二樓則是開放式的多人包廂，三樓為整層樓的大包廂，設有KTV歡唱設備。合適三五好友聚餐、家族聚會、公司團聚、尾牙宴、春酒、包場舉辦活動等等。



一樓設有生猛海鮮缸，所有海鮮料理的食材均為現點現殺，超新鮮～！！！















▼生猛海鮮缸





▼二樓開放式包廂













▼生猛海鮮缸▼二樓開放式包廂





板橋美食推薦 | 稻香園陳記潮汕砂鍋粥板橋三民店 人氣菜單

稻香園陳記潮汕砂鍋粥的老闆本身是潮州人，將在地美食「潮汕砂鍋粥」融合台灣人的口味，美味上桌，每鍋「砂鍋粥」均為現點現做、費時耗工，精心嚴選台東關山當季的珍珠米， 純手工熬煮20分鐘 （大火不斷翻煮，避免沾鍋），保留精華加入新鮮現殺海鮮與配料，熬製而成的「潮汕砂鍋粥」，口感滑順、米粒不軟爛，帶著新鮮海味的鮮甜，而且每顆米粒吸飽滿湯汁精髓。



「潮汕砂鍋粥」分為2人份、4人份與6人份的份量，口味選擇多樣化， 很多熟客一週可以吃上3～4次 ，也不覺得膩，開胃私房料理都是老闆的家鄉菜，首推「招牌膏蟹粥」、「極品鮑魚粥」。











招牌膏蟹粥

細火慢熬的「潮汕砂鍋粥」，加入螃蟹、沙蝦以及炸過的芋頭、香菇，所使用的活螃蟹皆為經過精心挑選過，每隻的肚子裡飽滿的蟹膏，現點現殺的 螃蟹、沙蝦 肥美鮮甜、又彈牙，香氣迷人，細緻的口感，吃完之後，會在嘴裡口齒留香。











▼滿滿的蟹膏







▼滿滿的蟹膏



極品鮑魚粥

使用活鮑魚現點現煮，加入魚片點綴，鮑魚吃起來嫩Q的口感，以新鮮活海鮮下去熬製的「潮汕砂鍋粥」，吃起來就是特別鮮甜。















光餅/紅糟肉

外酥內軟的光餅，夾著香甜的紅糟五花豬肉，道地的潮州小吃。





















四季肥腸

吃起來酥脆口感的肥腸，處理的非常好，完全沒有腥味，搭配清爽脆口的四季豆，完全不油膩～！！！













金湯酸菜魚

獨家首創的「金湯酸菜魚」，特別以南瓜精心熬製而成的湯底，呈現金黃清澈的湯色，利用食材的原始風味下去做調味，除了南瓜的自然鮮甜，另外還有小黃瓜、酸菜、蔥段、香菜以及花椒等佐料，湯底喝起來清爽酸甜，魚片鮮嫩可口，魚片是有厚度的口感，搭配湯底的酸甜，味道超match～！！！底層的冬粉吸附所有食材結合出的自然風味，Q彈有勁～！！！

















鐵板蛤蜊

精心嚴選每顆蛤蜊的比例大小，新鮮現撈，與自家特製蒜蓉醬細火慢煨，底層佐以冬粉煲而成的「鐵板蛤蜊」，香辣帶勁，蛤蜊肥美鮮甜，冬粉煲將整道料理的精華吸飽滿，完整呈現特製蒜蓉醬的香辣與蛤蜊的鮮甜。















干鍋花菜

潮州當地的特色菜，依照在地完美比例清炒而成，香辣帶脆的花菜，帶著微鹹的肉汁香氣；干鍋花菜的特色就是鹹香帶辣，因此，辣度是不能調整的喔～！！！



















店家資訊 ：



稻香園陳記潮汕砂鍋粥板橋三民店

地址：

新北市板橋區三民路二段207號

電話：

02 2951 9111

營業時間：

11:00–02:00



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地址：新北市板橋區三民路二段207號電話：02 2951 9111營業時間：11:00–02:00粉絲團：

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。