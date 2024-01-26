剛好冰果室，台中冰品推薦。位於台中北屯充滿復古文青風的剛好冰果室，在IG上都有不少人打卡他們家的雪花冰。冬季限定的草莓冰一推出吸引許多人來嘗鮮，老闆娘熱心親切，每碗雪花冰都擺得好看又好拍，另有販售咖哩飯、鍋燒麵、甜湯等，東西不貴份量又多，難怪生意一直都這麼好。

剛好冰果室

地址:台中市北屯區昌平路一段31號

電話:04-2234-0431

時間:12:00~21:00(一二三休息)

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剛好冰果室在哪裡

剛好冰果室位在北屯熱鬧的昌平路上，這間開到現在應該有7年之久，主打冰品、甜湯、飲料，東西好吃料又多，重點每個雪花冰都擺得很美，吸引很多人去拍照打卡。

剛好冰果室環境介紹

剛好冰果室店面擺設就很像一間復古文青風格的冰果室，夏天生意肯定好，就連冬天也有不少客人那就真的有點厲害了~

店內四處可以看到復古擺設，許多舊年代的招牌LOGO，懷舊的老窗、電視機等，走進店裡彷彿穿越時空

平日中午一開店就幾乎快坐滿了真的不誇張，天氣這麼冷還是很多人來吃冰阿~

剛好冰果室菜單價位

剛好冰果室主打雪花冰、刨冰、飲品等，另外現在也多了炒泡麵、咖哩飯、鍋燒麵等熱食販售，可以來用個餐吃飽再來吃冰也是很不錯。

冬季限定草莓一推出吸引許多人來嘗鮮，天氣冷也是要吃冰真是太狂了。大顆飽滿的草莓排滿整碗的雪花冰，在加一顆布丁上去淋上滿滿煉乳整個視覺效果拉滿，光看就覺得很誘人阿~難怪在IG都有不少人在分享。

白草莓雪花冰 $320

點了一碗紅白草莓的雪花冰，上面還加了一顆奶酪，每碗雪花冰現點現做，還要排草莓需要一點時間，現場人多需要耐心等候喔。

不得不說他們家的草莓給的很大方，排的滿滿的，還能吃到珍貴稀有的白草莓運氣真的很好，這個在外面價錢都不便宜。

淋上店家自製的草莓果醬+煉乳，充滿濃郁甜蜜的好滋味

店家挑選的草莓新鮮又大顆，紅草莓跟白草莓也都滿甜的，真的是很滿足

另外雪花冰口味選擇也很多，可以選2種口味做搭配，我們選了泰奶跟奶茶

奶茶有點像是阿薩姆奶茶的風味，茶香十足，泰奶甜度也剛剛好，兩者搭配在一起味道也很契合，加上雪花冰細緻綿密口感，每一口都很享受。另外煉乳不夠可以在跟店家說會來幫你加，算是很貼心的一間冰店，這邊分享給大家。

店家資訊

剛好冰果室

地址:台中市北屯區昌平路一段31號

電話:04-2234-0431

時間:12:00~21:00(一二三休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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