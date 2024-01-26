穅村Country Brunch，台中北屯早午餐推薦。隱身在進化北路旁巷子內的平價早午餐，穅村Country Brunch主打各式早午餐，有低醣低碳、澎派浮誇系列，也有歐姆蛋、班尼迪克蛋、蛋餅、三明治..等等。店內是懷舊鄉村風格裝潢，很有自己的特色，餐點現點現做，免收服務費，還有免費提供WIFI。

穅村 Country Brunch

地址:台中市北屯區進化北路63巷4號

電話:04-2235-8918

時間:平日08:00~15:30；六日08:00~17:00

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穅村早午餐在哪裡

穅村早午餐位在進化北路旁巷子內，靠近北屯國小這邊，店面有些低調但也不算難找，不過在巷子內停車就稍微要找一下。

這間穅村早午餐之前有在網路上看過其他人分享，默默地在台中也開了好幾年，今天終於有機會來吃吃看

穅村早午餐環境介紹

店內約有16個座位不算多，如果人多要來用餐建議可以先預訂

店內牆上有許多復古裝飾，多了一股懷舊鄉村的風格

店內沒有收服務費，餐具跟水放在旁邊可以自取，桌上可以直接掃碼點餐，然後再至櫃台結帳，很方便。

穅村早午餐菜單價位

早午餐系列真的選擇很多，還有三明治、潛艇堡、蛋餅等可以選擇，除了幾道比較澎派的大概300初，大部分菜單價位都在300以內，以台中早午餐價格來看真的不算貴。

櫻桃鴨水波蛋佐荷蘭醬 $315

澎派早午餐系列，份量真的非常多，男生吃也很飽，點了一份櫻桃鴨，附餐搭配沙拉、薯塊、德腸、法式長棍麵包、水波蛋佐荷蘭醬，菜色非常豐富。

附餐飲品選了國寶茶，喝起來溫和順口又沒咖啡因。另外一個是南瓜濃湯，口感相當濃稠，很真材實料。

新鮮蔬菜沙拉，有水果、玉米粒、生菜等，搭配油醋醬汁很開胃，非常療癒的水波蛋，切開可以看到蛋黃緩緩流出，搭配荷蘭醬濃稠滑順的好滋味。

目前吃過相當好吃的義式香料薯塊，帶皮下去烤，口感鬆軟好吃

櫻桃鴨胸肉質很軟嫩，略帶點彈牙口感，還有肉汁在裡面，讓人一塊接一塊

法式長棍泡了雞蛋牛奶，整個變成軟化口感，濃郁奶香還滿好吃的

香煎腓力雞排 $175

這盤才175也是非常豐盛，有雞肉、美式炒蛋、烤土司、薯塊、沙拉

吐司烤的酥酥脆脆，上面抹的是蒜香抹醬，還不錯吃

很喜歡這個雞肉的部位，略帶點厚度卻一點都不乾柴，口感細緻肉也嫩

搭配蓬鬆柔軟的炒蛋好滿足的一餐，想吃得飽又豐盛，這間可以收藏起來。

店家資訊

穅村 Country Brunch

地址:台中市北屯區進化北路63巷4號

電話:04-2235-8918

時間:平日08:00~15:30；六日08:00~17:00

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