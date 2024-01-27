滾滾風居｜竹北頂級現撈活體海鮮鍋物，絕美日本和牛寶藏盒仙氣登場!

最近一直被這家浮誇系火鍋燒到，就是位在竹北開幕不久的【滾滾風居】，主打能吃到多種頂級的海陸食材，無論是現撈的活體帝王蟹龍蝦，到現切的仙氣逼人A5日本和牛都能吃到，還有豐富齊全的數十款自助吧可以吃到飽，最扯的是海鮮上桌時居然還在動，這新鮮程度是我看過最厲害的!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【滾滾風居】位於新竹縣竹北市勝利五路，鄰近竹北大遠百附近，外觀以質感的清水模為特色，門口有附設幾個停車位可以停放。

▼【滾滾風居】環境寬敞充滿時髦設計感，並透過挑高設計打造出氣派氛圍，整體用餐的體驗相當舒適放鬆，包含多人座位和個人吧台區域，也有適合家庭聚餐或公司聚會的獨立包廂!

▼【滾滾風居】內用均可享有豐盛的自助吧，提供飲品、冰品和醬料皆可無限享用，飲品包含可口可樂系列飲品、冰沙，莫凡彼熱飲、唐寧茶包、黑面蔡楊桃汁、青森蘋果汁和台南義豐冬瓜茶，冰品則有韓國霜淇淋、泰國明果冰淇淋和莫凡彼冰淇淋～

菜單

點我線上看菜單 : https://gungunfondue.com.tw/

用餐時間100分鐘、內用均酌收10%清潔費

低消每人一份鍋物、共享鍋物酌收400元（可抵單品消費）

未達110公分之孩童免收共鍋費、包廂基本消費金額8000元

餐點介紹

剝皮辣椒雞鍋 義式蒜味牛奶鍋 花雕蛤蠣雞鍋 +💰30元

▼湯頭共有十款不同的豐富選擇，其中七款都不需要額外加價，並且都會額外附上整壺同口味湯頭可以加，我最喜歡義式蒜味牛奶鍋，還有提供起司片增加濃郁度，剝皮辣椒雞鍋裏頭有剝皮辣椒本人，香氣微辣喝起來很順口，還能吃到嚼勁的雞腿肉，酒香醇厚的花雕蛤蠣雞鍋，更是撈得到不少雞腿和蛤蠣好划算!

愛妳久久雙人套餐💰2099元

▼愛妳久久雙人套餐以寶藏盒系造型仙氣登場，能吃到多款豪華海陸食材，包含美國頂級牛小排4oz、頂級手切松坂4oz、日本特選和牛2oz和大草蝦1尾、草蝦2尾、鮑魚2顆、透抽1尾和大蛤蠣4顆。

▼擁有迷人油花的日本特選和牛，在嘴裡帶來入口即化的口感，好吃到忍不住還想要加點，還有這款美國頂級牛小排表現同樣毫不遜色，軟嫩多汁充滿濃郁牛肉香氣，不吃牛的話也有頂級手切松坂肉，彈牙中能感受到獨特的豬肉甜香，肉肉控們絕對能夠大滿足!

▼海鮮部分上桌時有一些居然還在動，新鮮程度真的沒話說，其中跟手掌一樣大的草蝦肉質緊實，還有超巨的活跳跳鮑魚，食材都很霸氣毫不手軟!

日本特選和牛6oz 💰1630元

▼愛吃肉的話可以直接點日本特選和牛，有6盎司和9盎司的份量可以選擇，每一塊都很完整又大片，外觀如同雪花般的油花太美麗，建議涮幾下呈現粉嫩色澤最好吃，瞬間在口中融化成迷人的奶香~

海鮮A組合 加購價💰210元

▼只要210元就可以升級成海鮮A組合，包含花狼魚12片、草蝦3尾、蛤蠣16顆和干貝1顆，CP值很不錯推薦大家不能錯過! (不含中間龍蝦水姑娘)

龍蝦水姑娘💰元

▼活跳跳現點現撈的龍蝦水姑娘，店家會協助處理擺盤，下鍋煮後肉質口感超鮮甜，輕輕一拉就可以把蝦肉取出，連頭都有著滿滿的蝦膏好過癮!

牛豬滷肉飯 雞丁雞油拌飯

▼副食除了常見白飯、王子麵、冬粉、烏龍麵等，還有超厲害的牛豬滷肉飯和雞丁雞油拌飯，鹹鹹香香吃起來有夠涮嘴!

蔬菜盤

▼蔬菜盤大多都是原型食材，還可以吃到許多新鮮的綠色蔬菜，玉米還是高單價的水果玉米，用料十分有誠意!

用餐心得

喜歡吃鍋的朋友又多了新選擇，這家【滾滾風居】真的有在厲害欸，無論海鮮還是肉品都很真材實料，甚至居然連上桌時都是活的，最重要的湯頭口味更是相當不錯，推薦大家可以點愛妳久久雙人套餐，只要千元價就可以吃到和牛和多款海鮮，CP值真的相當不錯~

店家資訊

滾滾風居

粉絲團 : 滾滾風居 FB

線上訂位 : https://inline.app/booking/-N94b6R0Fmzp0-9fd8wU:inline-live-1/-N94b6hkGLIw0aYBHMbf?language=zh-tw&fbclid=IwAR3Av_XXQXQl2xTtwgIqP8SX16odBsfw1UoUxdfa0oRk4Ri9vJVxbv0gV1o&utm_medium=post-ads

電話 : 03-658-6277

地址：新竹縣竹北市勝利五路50號

營業時間： 11:00-14:00 / 17:00-22:00(平日) 11:00-22:00(假日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/