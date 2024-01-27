

在1993年於台中創立的「王品牛排」（創始原名：王品台塑牛排，後因台塑兩字所衍生的問題，而改為王品牛排）。印象中，當它在台北市插旗沒多久，我就帶當時的女友（現在的老婆）去吃，且一吃就愛上。雖然對當初還很年輕的我來說，其價格真的不低（當時一客含服務費約近千元），但往後，我們每年依舊會去吃個1~2回，特別是某些節慶時，甚至還帶女兒去吃過好幾次。不過有了兒子後，種種原因，我回訪的間隔時間越來越長，印象中離上次，大概也有4~5年了吧...

每年老婆公司的尾牙，老闆娘對於地點和菜餚都選得很優，也都會邀我和子女前往。今年尾牙的地點，是在王品牛排板橋縣民大道店。我已有多年未回訪王品，和以往的印象，又有很大的不同...

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▲用餐環境

王品牛排板橋縣民大道店，

離捷運府中站約150公尺，

周邊交通很便利。

我們於平日5點半前往，

餐廳幾乎還未有其他客人，

用餐環境，

就是散發一股高檔餐廳的氣息~







▲官網菜單







▲餐前無酒精香檳（開車的人或小朋友也可以安心喝）＆烤麵包

可免費續







▲副餐沙拉（三擇一）

由於我們家共有三人來用餐，

三種剛好可以都來一份，

分別是：煙燻鮭魚佐鮮蝦、生火腿水果沙拉、香煎鴨腿佐蘿美沙拉。

很多年未造訪王品，

沙拉內容和擺盤質感，

又有很明顯的不同（提升）。







▲副餐沙拉（三擇一），煙燻鮭魚佐鮮蝦

有著細緻感







▲副餐沙拉（三擇一），生火腿水果沙拉

有著色彩美感







▲副餐沙拉（三擇一），香煎鴨腿佐蘿美沙拉

有著視覺感







▲副餐輕飲，酸梅湯

可潤喉、清味蕾，

且更加激發食慾。







▲副餐湯品（四擇一），松露奶油蕈菇濃湯

像不像是一杯有著白色奶泡的熱拿鐵？

小湯匙上，

還有花朵樣的松露奶油，

很別緻～







▲副餐湯品（四擇一），法式牛尾清湯

燉煮至很軟嫩的牛尾塊，

搭配清甜順口的牛肉清湯，

很好喝也很好吃。







▲副餐湯品（四擇一），海鮮清湯

好看好喝～







▲主餐上桌







▲主餐配菜（四擇一），松露櫛瓜







▲主餐配菜（四擇一），經典配菜（青梅、蜜地瓜）







▲主餐配菜（四擇一），蒜香綜合蕈菇







▲主餐

王品牛小排佐海大蝦＆王品牛小排







▲主餐，王品牛小排佐海大蝦







▲主餐，王品牛小排

王品牛小排製法，

源自於已逝的台塑集團董事長王永慶先生，

招待貴賓的代表名菜。

獨具中式口味的牛排，

挑選了一頭牛最精華的第六至第八對肋骨（一頭牛僅能供6客），

先以特殊佐料醃浸兩天兩夜，

再用250℃烤箱，

慢火烘烤一個半小時製成。







▲王品牛小排，切塊特寫（如果不擅切這牛小排，或是想享受一下被人服務的尊貴感，一旁的服務人員可親切代勞）

牛肉全熟卻又鮮嫩多汁，

肉中保有牛筋，

咬起來柔軟入味，

更增添了牛排不同口感。

整體非常好吃外，

更是具有獨特中式風味的牛排，

和西式牛排與傳統台式牛排，

完全是不一樣的類型。







▲王品牛小排，沾醬

王品牛小排有三種品嘗方式，

一、初嚐原味，品味並感受醃浸獨家醬料後的鮮嫩肉質。

二、搭配蒜片，辛香蒜片與美味牛肉在口中交融時，牛肉的風味更加香濃。

三、佐以沾醬，多種蔬菜與牛肉熬煮的醬汁，使牛肉的口感滑腴而豐潤。







▲甜點（三擇一）與飲品（冷熱各三，擇一）







▲紅玉冷泡茶、熔岩巧克力冰淇淋

紅玉冷泡茶，

另附上了一個花朵造型的紅玉茶冰磚。







▲黑森林提拉米蘇千層







▲草莓戀人白乳酪塔







▲脆焦糖鮮奶茶

不少人應該都吃過王品牛排，

我就不再多加贅述。

超過25年前，

我和老婆第一次吃過後，

就頗喜歡的。

王品每隔幾年，

其副餐內容選擇與擺盤，

都會有些進化，

服務也是，

價格更是，

這次回訪讓我更有深刻的感受。

要不是老婆的老闆娘，

招待我和兒子一起來吃尾牙，

說真的，

我們這種中產階級，

自己要帶子女來用餐，

加上我和老婆交往至今也30年，

我真不太會考慮，

除非有非常值得慶祝的好事。

（感謝老婆的老闆娘，讓我兒子第一次吃到人生中，超過1千5百元的牛排餐）

但話又說回來，

相較於我婚前，

帶老婆去吃一客上千元，

甚至2~3千元的牛排，

這還是相對值得許多，

高級、吃得飽、風味獨樹一幟、服務好。

另對於不喜，

西式牛排帶血色血味，

但全熟又覺得較沒口感的朋友而言，

這王品牛排也是很好的選擇。

更是情侶或夫妻間，

於紀念慶祝特殊節日時，

很推薦的高級餐廳囉～





#王品牛排縣民大道店，網路評論六千六百多則，平均4.7星

【營業時間】11：30～14：30，17：30～22：00

【地 址】新北市板橋區縣民大道一段189號2F（離捷運府中站約150公尺）

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