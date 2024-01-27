泰味館

泰味館泰式料理的位置就在桃園中山路的愛買桃園店裡面，開車騎車的朋友可以直接停到餐廳外的停車場。

座位區很大，桌數也很多。

菜單

這邊用餐是吃到飽計價，現點現炒的泰式料理無限量供應，越多人吃能吃到更多餐點，分量很多。

⭕️吃到飽

平日午餐：695元；平日晚餐795元

假日全日：795元

餐點

✏️自助吧區

有泰式春捲、泰北大薄片、涼拌小菜、涼拌海鮮和現點現煮湯品等

白飯可以續加，容器很漂亮!

水果種類有三種，準備充足。

飲料吧也有泰式奶茶及多種飲品可選擇。

冰品偏泰式風味。

✏️現點現做

一次只能點八道，無限量供應，以下是有吃到的料理。還有沒吃到的餐點，下次可以試試~

▷ 泰式紅咖哩雞

▷清邁蜜汁豬柳

▷蠔油牛肉

▷清蒸檸檬魚/蠔油魚

▷泰式炒時蔬

▷蝦醬空心菜/高麗菜

▷泰式咖喱海鮮

▷月亮蝦餅

▷蜜汁章魚球

▷泰式鳳梨蝦球

▷蜜汁杏鮑菇

▷香茅雞翅

▷曼谷小炒

摩摩喳喳、芋頭西米露、椰香紫米、手工榴槤雪糕，甜點部份都是好吃的。

最後會依照人數送上黃金流沙包

這個沒有在菜單上，算是店家招待的甜點，真的會爆漿唷~

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍲 泰味館泰式料理吃到飽(愛買桃園店)

📌 桃園市桃園區中山路939號

⏰ 平日11:30-14:30，17:00-21:30

假日11:30-16:10，17:00-21:40

☎️ (03)378-5100



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