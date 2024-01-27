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【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料理|平價又好吃的泰式

2024-01-27 17:21:41 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：116
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：88篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰味館
phone03-3785100
place桃園市桃園區中山路939號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

 

泰味館

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|一個人也能享受烤肉的樂趣

泰味館泰式料理的位置就在桃園中山路的愛買桃園店裡面，開車騎車的朋友可以直接停到餐廳外的停車場。

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

座位區很大，桌數也很多。

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

                                                                                                

菜單

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

這邊用餐是吃到飽計價，現點現炒的泰式料理無限量供應，越多人吃能吃到更多餐點，分量很多。

⭕️吃到飽
平日午餐：695元；平日晚餐795元
假日全日：795元

餐點

 

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

✏️自助吧區
有泰式春捲、泰北大薄片、涼拌小菜、涼拌海鮮和現點現煮湯品等

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

白飯可以續加，容器很漂亮!

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

水果種類有三種，準備充足。

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

飲料吧也有泰式奶茶及多種飲品可選擇。

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

冰品偏泰式風味。

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

✏️現點現做
一次只能點八道，無限量供應，以下是有吃到的料理。還有沒吃到的餐點，下次可以試試~
▷ 泰式紅咖哩雞

▷清邁蜜汁豬柳

▷蠔油牛肉

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

▷清蒸檸檬魚/蠔油魚

▷泰式炒時蔬

▷蝦醬空心菜/高麗菜

▷泰式咖喱海鮮

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

▷月亮蝦餅

▷蜜汁章魚球

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

▷泰式鳳梨蝦球

▷蜜汁杏鮑菇

▷香茅雞翅

▷曼谷小炒

【桃園美食】現點現炒吃到飽無限量供應|澎派自助吧泰味館泰式料

摩摩喳喳、芋頭西米露、椰香紫米、手工榴槤雪糕，甜點部份都是好吃的。

最後會依照人數送上黃金流沙包

這個沒有在菜單上，算是店家招待的甜點，真的會爆漿唷~

 

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲 泰味館泰式料理吃到飽(愛買桃園店)
📌 桃園市桃園區中山路939號
⏰ 平日11:30-14:30，17:00-21:30
假日11:30-16:10，17:00-21:40
☎️ (03)378-5100
 

#桃園美食#吃到飽#泰式料理#月亮蝦餅#榴槤雪糕#聚餐餐廳#愛買#泰味館#現點現做

 

 

 
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文盲BB慧

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