泰味館
泰味館泰式料理的位置就在桃園中山路的愛買桃園店裡面，開車騎車的朋友可以直接停到餐廳外的停車場。
座位區很大，桌數也很多。
菜單
這邊用餐是吃到飽計價，現點現炒的泰式料理無限量供應，越多人吃能吃到更多餐點，分量很多。
⭕️吃到飽
平日午餐：695元；平日晚餐795元
假日全日：795元
餐點
✏️自助吧區
有泰式春捲、泰北大薄片、涼拌小菜、涼拌海鮮和現點現煮湯品等
白飯可以續加，容器很漂亮!
水果種類有三種，準備充足。
飲料吧也有泰式奶茶及多種飲品可選擇。
冰品偏泰式風味。
✏️現點現做
一次只能點八道，無限量供應，以下是有吃到的料理。還有沒吃到的餐點，下次可以試試~
▷ 泰式紅咖哩雞
▷清邁蜜汁豬柳
▷蠔油牛肉
▷清蒸檸檬魚/蠔油魚
▷泰式炒時蔬
▷蝦醬空心菜/高麗菜
▷泰式咖喱海鮮
▷月亮蝦餅
▷蜜汁章魚球
▷泰式鳳梨蝦球
▷蜜汁杏鮑菇
▷香茅雞翅
▷曼谷小炒
摩摩喳喳、芋頭西米露、椰香紫米、手工榴槤雪糕，甜點部份都是好吃的。
最後會依照人數送上黃金流沙包
這個沒有在菜單上，算是店家招待的甜點，真的會爆漿唷~
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲 泰味館泰式料理吃到飽(愛買桃園店)
📌 桃園市桃園區中山路939號
⏰ 平日11:30-14:30，17:00-21:30
假日11:30-16:10，17:00-21:40
☎️ (03)378-5100
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