中壢超人氣港式料理專賣店-港soul港式料理餐廳，結合中式料理精神及西餐擺盤裝飾，開業短短一年多，就累積超多好評，假日經常一位難求，愛吃港式美食的朋友，趕快來感受「港soul」的美味吧！

我超愛皇極XO醬豬扒公仔麵，公仔麵香辣彈牙；香甜開胃咕咾肉，擺盤宛如藝術品，美味跟顏值同時兼具！再點份自由搭配的燒臘拼盤，蜜汁叉燒超有咬勁、脆皮燒肉Q彈爽口，搭配主食享用超速配~

港soul多款港式點心通通吃得到，馬蹄鮮肉腸粉軟中帶Q、魚子燒賣內餡飽滿、招牌叉燒酥來這邊必點、千層西多士口感有層次！搭配能去除油膩的普洱茶，不用買機票，就能感受到港式飲茶的美味

貼心的店家還想到素食族群，推出黑松露百菇炒飯及黑松露蘿蔔糕等素食餐點，黑松露百菇炒飯粒粒分明，鍋氣十足味道香噴噴！黑松露蘿蔔糕軟Q，用料相當實在，沾上黃芥末、辣椒醬更美味喔！

港soul飲品及甜點也超推薦，芋頭西米露吃得到一顆顆芋頭顆粒😍；漂浮鴛鴦奶茶冰淇淋creamy喝起來頗滑順！港式經典凍檸茶酸甜開胃、維他奶豆奶營養滿滿，一口飲品、一口佳餚，趕快訂位來朝聖吧！

港soul港式料理餐廳地點很好，就在中壢市中心，正對面就是中台停車場停車好方便(GOOGLE位置)

附近還有中壢藝術館、中央公園等景點也都有附設停車場，來中壢旅遊時就到港soul飽餐一頓吧~

港soul生意真的超級好，還沒開門就有不少客人在門口守候，而且超誇張明明是寒冷的中午，訂位居然全滿，提醒要來用餐一定要提早訂位喔~

港soul環境規劃的很好，光線明亮、清爽簡約，給人一種時尚的清新感，這次來桃園我們三代同堂就選擇來這邊用餐~

不只裝潢擺設超漂亮，餐具也相當精緻，讓我更期待等等上桌的餐點，會有多麼厲害了！

港soul港式菜單

餐點現點現做選擇豐富，多樣化的餐點不論是要吃套餐，還是點一些菜SHARE，港soul港式料理餐廳都是絕佳的去處~

港soul港式料理餐廳不只餐點好吃，還結合了我最喜歡的文創，LOGO就用英文SOUL組合成類似中文的新型文字，還印成應景的紅包袋，給人相當時尚的氛圍~

黑松露百菇炒飯 （素） 190元

新上市的黑松露百菇炒飯，米飯炒到粒粒分明，清爽不會油膩，豐富的配料增加層次感，搭配咕咾肉、燒臘拼盤都很搭~

皇極XO醬豬扒公仔麵 195元

我超愛港式炒公仔麵，麵條吸滿皇極XO醬的滋味，帶點香辣吃起來濕潤又涮嘴~再搭配Q彈的豬扒，就是美味的一餐，超級好吃推薦來港soul必點~

燒臘拼盤 雙拼280元(蜜汁叉燒/脆皮燒肉)

港soul的燒臘拼盤，可以自己挑選喜歡的燒臘，除了我選的蜜汁叉燒、脆皮燒肉，還有臘腸、肝腸等選擇~

脆皮燒肉表皮酥脆，肉質很有咬勁，肥瘦比例剛剛好，彈牙又好吃~蜜汁叉燒不會過甜，全瘦肉我很喜歡，相當紮實的口感配麵配飯都好吃！

咕咾肉250元

港SOUL還有多款炒菜選擇，我點了咕咾肉來給大小朋友加菜，一上桌宛如藝術品般非常漂亮，這一大盤才賣250元，在台北我看賣400-500都不為過~

咕咾肉有先炸過，外皮酥脆、肉質彈牙，表面沾裹酸甜的醬汁，大小朋友都超喜歡這個好味道，推薦來港SOUL吃主食之外，也別忘了多加點幾道熱炒菜餚喔！

馬蹄鮮肉腸粉110元

這幾年台灣越來越多地方賣腸粉，已經成為很多人喜愛的美食選擇，港SOUL有多款腸粉口味選擇～

我超喜歡這款馬蹄鮮肉腸粉，吃得到豬肉的Ｑ勁，同時又有馬蹄的爽脆，腸粉晶瑩剔透帶有點彈彈的口感，吸附鹹甜的醬汁超可口

魚子燒賣100元

說到港式餐廳，我最喜歡吃蒸籠燒賣，一顆顆現蒸的港點，用料實在餡料超飽滿，一口咬下超彈牙，這個魚子燒賣我超喜歡，吃完還想再加點一份～

黑松露蘿蔔糕（素）90元

有別於一般的蘿蔔糕口味，港SOUL還有黑松露口味，兩面煎到褐色恰恰的，沾上醬料或者是黃芥末就超好吃，軟軟的口感小朋友超喜歡。我還發現ＸＯ醬炒蘿蔔糕人氣很高，下次來港SOUL我也想點來吃看看

叉燒酥90元

原本就要錯過這個超好吃的叉燒酥，好在有店員推薦給我，想說吃看看，果真超級好吃，一層層相當酥脆～

裏頭的叉燒餡不會死甜，又吃得到叉燒肉塊，連很少吃叉燒酥的我都說讚，推薦來港SOUL一定要點這款來嗑

千層西多士100元（5層）

港SOUL鹹食超好吃，這了這麼多有點飽了！但俗話說甜點是另一個胃，當然不能錯過用五片吐司做成的千層西多士～

裏頭加入花生餡鹹中帶甜，不會太甜，也不會油膩，一大口咬下超多層，花生香氣充滿口中，真的太厲害了！

普洱茶每人30元

吃港式飲茶當然不能少了熱茶，這款普洱茶可以除去口中的食物味道，也能緩解油膩感，一口熱茶一口美食真是人生一大享受

芋頭西米露60元

身為芋頭控當然不能錯過芋頭西米露，每一口都能吃到芋頭顆粒，西米露Ｑ彈，甜而不膩的滋味，椰奶的香氣充滿口中好滿足

凍檸茶80元

港式飲料我最常喝凍檸茶，看似簡單，其實比例抓得好壞相當重要，港SOUL的凍檸茶，酸度跟甜度抓得很剛好，茶香氣跟檸檬香很和諧，喝上一口就相當開胃～

維他奶豆奶80元

我去香港都一定要喝維他奶，剛好小朋友不太能喝茶或咖啡，就建議她這杯營養滿滿的維他奶豆奶，搭配千層西多士好速配～

漂浮鴛鴦奶茶100元

這杯加入一大球香草冰淇淋的漂浮鴛鴦奶茶，冰淇淋可以綜合掉咖啡的苦澀，讓鴛鴦奶茶喝起來更滑順，這喝法真的太搭了～

初訪港Soul超級滿意，我們三代都舉起大拇指，超級推薦南桃園的鄉親們或來中壢玩的朋友們，這家真的太值得朝聖了，話不多說先訂位吧！03-427-7722

港Soul港式料理餐廳 5大特色

1.中壢超人氣港式料理專賣店，結合中式料理精神及西餐擺盤裝飾，開業短短一年多，就累積超多好評，假日經常一位難求，愛吃港式美食的朋友，一定不能錯過，趕快來感受「港soul」的美味吧！

2. 皇極XO醬豬扒公仔麵，麵條彈牙香辣入味、香甜開胃咕咾肉，擺盤宛如藝術品，美味跟顏值同時兼具！再點份燒臘拼盤，可以自己選擇喜歡的口味，蜜汁叉燒超有咬勁、脆皮燒肉Q彈爽口，搭配主食享用超速配

3.多款港式點心通通吃得到，馬蹄鮮肉腸粉軟中帶Q、魚子燒賣內餡飽滿、招牌叉燒酥來這邊必點、千層西多士口感有層次！搭配能去除油膩的普洱茶，不用買機票就能享受到港式飲茶的美味

4.貼心的店家還想到素食族群，推出黑松露百菇炒飯及黑松露蘿蔔糕，炒飯粒粒分明，鍋氣十足味道香噴噴！黑松露蘿蔔糕軟Q，用料相當實在，沾上黃芥末、辣椒醬更美味喔！

5.飲品甜點也超推薦，芋頭西米露吃得到一顆顆芋頭顆粒，甜而不膩是芋頭控最愛😍漂浮鴛鴦奶茶綜合掉鴛鴦的苦澀味，香草冰淇淋creamy觸感讓飲品更滑順！港式經典凍檸茶酸甜開胃、維他奶豆奶營養滿滿，一口飲品、一口佳餚，趕快訂位來朝聖吧！

💭店家資訊 港Soul港式料理餐廳

🏠地址: 桃園市中壢區中台路13號 🅿️停車：餐廳對面中央地下停車場（公七公園）

☎️電話: 03-427-7722

⏰時間: 1100-1400 1730-2200

😪公休: 無休

💲消費: 信用卡、applepay、ubereats、現金💰

💲預約: inline.app/booking/-NKQeLU2hLRtU3dT6Ib8:inline-live-3/-NKQeLfhhr3c1VEHd0vF

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086502396850

💬IG: https://www.instagram.com/hksoul2022/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406810865



檢視較大的地圖