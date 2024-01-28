【川慶饌抄手麵食館】
HELLO PEOPLE I'M FINN
這是一間從早到晚人潮不斷，
夏天吃了開胃、冬天吃了暖胃的麵食館
川慶饌抄手麵食館就位在小巨蛋周邊附近的中崙市場
乾淨寬敞、桌子地板都不會黏黏的用餐環境
筷子湯匙、調味料須至小菜旁拿取
每一桌唯一有的就是這個辣椒～
桌上辣椒算是提香提味用的，不是那種辣到變香腸嘴的刺激型辣度
川慶饌抄手麵食館菜單
抄手和麵食為主，選擇湯的或是乾的
自取的小菜竟然有限制只能拿三盤？！
這次來沒有拿小菜大失策~
小菜好像才是川慶饌的主角XDD
怪味雞乾麵 $100元
醬汁是這碗麵的靈魂！
花椒紅油做基底，香菜蒜頭提味去~
講究複合型味道的川味調料，滲進寡淡的食材裡
先香後辣，把平凡的麵條與清新的雞肉變得美味無比~
單點怪味乾拌麵是65元，再多35元這雞胸肉份量我覺得挺划算的
如果沒有單點切份怪味雞、又不想錯過這份怪味的話，
很推薦點上一碗怪味雞乾麵呀
紅油抄手 $70元
皮薄餡厚，整體微辣微麻
平常有在吃辣的我覺得辣度適中
醬汁調味上我覺得怪味雞更讓我印象深刻
川慶饌抄手麵食館初體驗
很推怪味雞口味~
下次想要點碗紹子麵嚐嚐
還有這次錯過的小菜系列啦
Ebjoy Life
📍川慶饌抄手麵食館
🏠地址：台北市松山區八德路三段74巷14弄12號
🚉交通：捷運松山新店線【台北小巨蛋】站
☎️電話：02 2579 0220
🕘營業時間：11:00~20:00（周六周日公休）