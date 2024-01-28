【川慶饌抄手麵食館】

HELLO PEOPLE I'M FINN

這是一間從早到晚人潮不斷，

夏天吃了開胃、冬天吃了暖胃的麵食館

川慶饌抄手麵食館就位在小巨蛋周邊附近的中崙市場

乾淨寬敞、桌子地板都不會黏黏的用餐環境

筷子湯匙、調味料須至小菜旁拿取

每一桌唯一有的就是這個辣椒～

桌上辣椒算是提香提味用的，不是那種辣到變香腸嘴的刺激型辣度

川慶饌抄手麵食館菜單

抄手和麵食為主，選擇湯的或是乾的

自取的小菜竟然有限制只能拿三盤？！

這次來沒有拿小菜大失策~

小菜好像才是川慶饌的主角XDD

怪味雞乾麵 $100元

醬汁是這碗麵的靈魂！

花椒紅油做基底，香菜蒜頭提味去~

講究複合型味道的川味調料，滲進寡淡的食材裡

先香後辣，把平凡的麵條與清新的雞肉變得美味無比~

單點怪味乾拌麵是65元，再多35元這雞胸肉份量我覺得挺划算的

如果沒有單點切份怪味雞、又不想錯過這份怪味的話，

很推薦點上一碗怪味雞乾麵呀

紅油抄手 $70元

皮薄餡厚，整體微辣微麻

平常有在吃辣的我覺得辣度適中

醬汁調味上我覺得怪味雞更讓我印象深刻

川慶饌抄手麵食館初體驗

很推怪味雞口味~

下次想要點碗紹子麵嚐嚐

還有這次錯過的小菜系列啦

Ebjoy Life

📍川慶饌抄手麵食館

🏠地址：台北市松山區八德路三段74巷14弄12號

🚉交通：捷運松山新店線【台北小巨蛋】站

☎️電話：02 2579 0220

🕘營業時間：11:00~20:00（周六周日公休）

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