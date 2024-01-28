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【中區】 巧園咖啡 有老靈魂的咖啡店～每日僅提供一種雙主餐的無菜單日式餐盒

2024-01-28 22:59:08 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：104
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：巧園咖啡
phone04-2220-8803
place台中市中區自由路二段3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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13085.jpg  

 

 

『巧園咖啡』是台中中區的老咖啡店之一~ 每次經過都想進去感受一下5、60年代的氛圍 

是日,找了一天有空的中午來用餐 

每天提供雙主餐的無菜單日式餐盒,餐點每天也會不一樣,這樣來吃是種期待也是驚喜~  

 

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很有復古風味的咖啡店 

或許可遙想一下阿公、阿嬤、爸媽那年代他們也曾精心裝扮,只為了來這裡約會喝杯咖啡的情景

 

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店內座位蠻多的,但都座無虛席,印象中自己還是有打電話先訂位,不然午餐時間滿滿都是人 

 

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復古感~~ 

 

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午餐 $250

日式餐盒一律$250,是無菜單料理,因店家當天才會採買,所以當天才會知道提供什麼

像來的這天吃的雙主餐是炸魚排跟燉豬肉,不過每天都會更換,不用擔心吃到重復~

 

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魚排都沒有刺覺得不錯,不會害怕不小心吃到刺   

 

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燉豬肉的豬肉已燉到軟嫩,湯汁也可拌飯一起吃,有肉汁香氣美味又扒飯~   

 

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筍子湯好喝美味,我們的每一碗也都好多湯料

 

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飲料有柳橙汁、咖啡可以擇一 

 

現今日式餐盒的店家不多,若想感受體驗日式餐盒的店家,『巧園咖啡』是其一

若來台中觀光旅行,想感受老派氣氛的話,這裡離台中車站步行不遠

周圍也有許多銀行,當來洽公辦事等候or結束一時間不知去哪,要找地方坐一下時,來這裡喝喝咖啡、用餐也是挺適合的~

 

 

 

巧園咖啡

【店址】台中市中區自由路二段3號

【TEL】04-2220-8803

【營業時間】週一~六 11:00~21:30

 

 

文章標籤

台中 巧園咖啡 台中咖啡店 台中咖啡廳 台中中區美食 台中午餐 台中晚餐 台中咖啡 日式餐盒
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