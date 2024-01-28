最近在網路上看到關西賞櫻秘境櫻花開了，感覺花況不錯

星期六下午跑來賞花，上午藍天白雲，過了中午就變陰天

雖然如此，眼前櫻花盛開依然讓人賞心悅目

（賞花日期：2024/01/20）

▲路邊的油菜花田

▲因為賞櫻位置比較隱密，只能路邊停車再步行幾分鐘進入

▲這幾個白色棚子就是振華育苗場（新竹縣關西鎮1313號），往右邊小路進去不到幾分鐘就到囉！

▲路口的公車站牌

▲這邊路小不好會車，也不好停車喔！

▲附近居民曬的蘿蔔乾

▲水塘對面那排就是賞櫻秘境，櫻花盛開時相當明顯

▲也有其他道路可以到達這裡

我看遊客從四面八方走來

大家可以查一下怎麼走比較順

▲坡上狹窄，加上櫻花樹十分低矮

通行時幾乎都要彎腰低頭，以免誤傷枝條

▲斜坡下方因為就是水塘，要多留意腳步！

▲有幾棵是這樣的花苞狀態

再往前也有開到七、八成的，我覺得現在已經很漂亮了喔！

▲錯雜交疊的枝條讓櫻花看起來更密集！

▲坪林國小，如果有進去上洗手間的話記得要保持環境清潔喔！

【關西賞櫻秘境】

地址：新竹縣關西鎮1313號旁小徑進入走到底

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