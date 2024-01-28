最近在網路上看到關西賞櫻秘境櫻花開了，感覺花況不錯
星期六下午跑來賞花，上午藍天白雲，過了中午就變陰天
雖然如此，眼前櫻花盛開依然讓人賞心悅目
（賞花日期：2024/01/20）
▲路邊的油菜花田
▲因為賞櫻位置比較隱密，只能路邊停車再步行幾分鐘進入
▲這幾個白色棚子就是振華育苗場（新竹縣關西鎮1313號），往右邊小路進去不到幾分鐘就到囉！
▲路口的公車站牌
▲這邊路小不好會車，也不好停車喔！
▲附近居民曬的蘿蔔乾
▲水塘對面那排就是賞櫻秘境，櫻花盛開時相當明顯
▲也有其他道路可以到達這裡
我看遊客從四面八方走來
大家可以查一下怎麼走比較順
▲坡上狹窄，加上櫻花樹十分低矮
通行時幾乎都要彎腰低頭，以免誤傷枝條
▲斜坡下方因為就是水塘，要多留意腳步！
▲有幾棵是這樣的花苞狀態
再往前也有開到七、八成的，我覺得現在已經很漂亮了喔！
▲錯雜交疊的枝條讓櫻花看起來更密集！
▲坪林國小，如果有進去上洗手間的話記得要保持環境清潔喔！
【關西賞櫻秘境】
地址：新竹縣關西鎮1313號旁小徑進入走到底
http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561550
此文同步發表於：【新竹縣關西鎮】2024關西櫻花秘境｜可從振華育苗場旁邊小路進入