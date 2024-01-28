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【新竹縣關西鎮】2024關西櫻花秘境｜可從振華育苗場旁邊小路進入

2024-01-28 23:10:05 珍妮佛的花草呢喃 人氣：111
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1645篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

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最近在網路上看到關西賞櫻秘境櫻花開了，感覺花況不錯

星期六下午跑來賞花，上午藍天白雲，過了中午就變陰天

雖然如此，眼前櫻花盛開依然讓人賞心悅目

 

（賞花日期：2024/01/20）

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路邊的油菜花田

 

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▲因為賞櫻位置比較隱密，只能路邊停車再步行幾分鐘進入

 

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▲這幾個白色棚子就是振華育苗場（新竹縣關西鎮1313號），往右邊小路進去不到幾分鐘就到囉！

 

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▲路口的公車站牌

 

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▲這邊路小不好會車，也不好停車喔！

 

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▲附近居民曬的蘿蔔乾

 

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▲水塘對面那排就是賞櫻秘境，櫻花盛開時相當明顯

 

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▲也有其他道路可以到達這裡

我看遊客從四面八方走來

大家可以查一下怎麼走比較順

 

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▲坡上狹窄，加上櫻花樹十分低矮

通行時幾乎都要彎腰低頭，以免誤傷枝條

 

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▲斜坡下方因為就是水塘，要多留意腳步！

 

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▲有幾棵是這樣的花苞狀態

再往前也有開到七、八成的，我覺得現在已經很漂亮了喔！

 

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▲錯雜交疊的枝條讓櫻花看起來更密集！

 

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▲坪林國小，如果有進去上洗手間的話記得要保持環境清潔喔！

 

【關西賞櫻秘境】

地址：新竹縣關西鎮1313號旁小徑進入走到底

❤點此瀏覽更多新竹地區美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561550

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