

吃美味多汁鴨腿飯不用排隊~終於找到好吃的鴨腿飯了，而且這家連鴨肉羹都自然清甜，獨特口味，讓人一吃就愛上。

想不到一問之下才知道，原來是台南百年老店，創始於沙卡里巴的無名鴨肉羹，經過搬遷後轉戰到金華市場旁30年，原本一直都是沒有店名的無名鴨肉羹，直到去年底才正式搬遷到健康路二段，取名為「祥記鴨肉麵」，因此追溯店的經歷前後傳承三代已近百年。

「祥記鴨肉麵」堅持以新鮮溫體鴨肉製作，碰上週一跟週四屠宰場休息時就沒有營業，因此店內的鴨肉口感特別鮮甜多汁，招牌鴨肉羹羹湯自然清甜，獨特口味，讓人一吃就愛上，隱藏版鴨腿飯售價90元，還可以選擇無骨或有骨的鴨腿，鴨腿美味多汁，還不用大排隊，早上七點就營業一路賣到晚上七點，早餐午餐晚餐都能吃的到，真的很方便。



祥記鴨肉麵第一代創於日據時代沙卡里巴

說起「祥記鴨肉麵」這家店，可能大家會有點陌生，但其實逛過金華市場的人應該會知道，其實「祥記鴨肉麵」前身就是金華市場內賣了三十年的老字號鴨肉羹，疫情期間因為考量市場的用餐不便，在2023年底，遷移到健康二路261號，以店面式的方式經營，用餐環境更舒適，也掛起了招牌，以第三代的老闆名字命名，取店名為「祥記鴨肉麵」。

但其實來吃過這家鴨肉羹的老台南人都知道，要追溯這家店的起源，應該要從日據時代算起…

聽第三代接班人說，日據時代『丈公』就是這家店的創始人，當年在台南沙卡里巴成功戲院對面賣著無名鴨肉羹，後來傳給第二代馬沙(即祥記老闆父親)後，又輾轉遷移到金華市場外圍30幾年，也是一樣沒店名，目前移到健康路二段，第三代正式接手取名為「祥記鴨肉麵」。

▼「祥記鴨肉麵」第三代接班人。

選用當日溫體鴨肉吃的到 新鮮美味

遷移到健康路新店面，內用空間更舒適，夏天還有冷氣開放，有別於在菜市場的露天環境，冷風一吹餐點就冷掉，夏天熱湯喝到冒汗，加上賣的品項也更齊全，新店客人吃起來也會有更好的感受。

主打的是選用新鮮的溫體鴨肉，新鮮吃得出，因此週一跟週四屠宰場休息沒有宰鴨，就是公休日。

招牌必吃就是鴨肉羹跟當歸鴨，口味跟其他家的不一樣，綜合心胗腸也是必點，另外隱藏版不在菜單上的鴨腿飯也是這次來意外發現的美味。

隱藏版鴨腿飯限量必點

隱藏版鴨腿飯(無骨) $90元 (滷蛋另加15元)

吃美味多汁鴨腿飯不用排隊，來祥記吃隱藏版溫體鴨腿飯不用排隊，而且更鮮甜更多汁。

底層是肉燥飯上層鋪上鴨腿，可以依照個人喜歡選擇無骨的鴨腿或是有帶骨的鴨腿，我個人偏愛去骨帶皮的鴨腿肉，切薄片直接吃真的很方便，加上是選用新鮮溫體鴨，肉質鮮甜吃得出，而且份量滿大碗90元很划算，不過因為溫體鴨還是有每日固定的數量，所以賣完就沒有，大家要早點來唷。

隱藏版鴨腿飯(帶骨) $90元 (滷蛋另加15元)

友人點了帶骨的鴨腿飯，售價一樣是90元，肉質比較有彈性，口感不一樣，也可以感受撕咬時骨肉分離的感覺。

隱藏版鴨腿飯基底都是肉燥飯，「祥記鴨肉麵」肉燥是用手切的肉角滷製，屬台南味的黏嘴肉燥，吃起來有口感也有膠質，伴著鴨腿肉一起吃，鹹香鮮甜滋味豐富。

鴨肉飯 $50元(小)

不愛吃帶皮的鴨肉，也可以直接點鴨肉飯，以白米飯淋上香噴噴的鴨油，鋪上去皮的鴨肉，吃起來鮮香美味，鴨油的香氣讓人不自覺一口接一口。

獨家口味鴨肉羹清甜自然一試成主顧

鴨肉羹 米粉麵 $80元 (小)



讓老客人一試成主顧的就是這碗招牌鴨肉羹，用每天早上新鮮熬煮的鴨隻所熬煮成的鴨高湯，把高湯精華拿去製作的羹湯，香氣自然充足，羹湯吃起來不會太黏稠，走清爽系但又能感受到鴨油散出的層次感，連裡面的菜頭都熬燉到非常入味軟嫩，鴨肉片也充滿甜味，真的是一吃就愛上，記得要加點醋更提味。

清爽系當歸鴨麵線溫潤甘甜

當歸鴨腿麵線 $90元

也是走一個清爽系的當歸鴨麵線，湯頭是用多種中藥材熬製，但沒有厚重的中藥味，是比較清爽的湯頭，溫潤甘甜，鴨腿嫩口入味。

溫體鴨就是不一樣連鴨胸都不柴

鴨肉切盤 1/4 $160元

鴨肉切盤1/4賣160元，也是滿便宜的，尤其選用的還是溫體鴨，口感吃起就是不一樣，連鴨胸都不柴。

而且老闆上桌前都會先幫客人去骨，只保留一隻帶骨雞腿，讓客人方便食用，像我自己吃鴨肉切盤時常被剁碎的細骨頭給刺到或卡到，因此都只挑選最好啃又不會柴的鴨腿吃，來到「祥記鴨肉麵」我可以吃掉半盤鴨肉切盤。

綜合心胗腸 新鮮彈牙好吃必點

綜合心胗腸 $70元 (乾料)

食材新鮮真的一吃就知道耶!尤其是內臟類的食材，連冰過冰箱口感都會不同更別說會有味道，「祥記鴨肉麵」的心胗腸真的是我目前吃到最新鮮的最好吃的了，除了川燙的時間拿捏的剛好外，腸子也處理的很乾淨，加上食材新鮮吃起來口感彈牙，無異味，連不敢吃內臟的朋友都能接受，真的推薦大家必吃就是這盤了。

鴨米血清湯 $45元

米血吸飽熬燉多時的鴨油湯頭，一口咬下爆出湯汁，軟Q軟Q超迷人，不用沾醬就很美味。

食材新鮮簡單料理就很美味

做料理的人最常說一句話『食材新鮮簡單料理就很美味』，堅持用新鮮的溫體鴨，果然是最簡單的清燙都能吃單純的美味，連鴨的心胗腸都讓人吃得出好新鮮味，加上家族傳承的手藝，讓「祥記鴨肉麵」可以一直延續好味道到現在，是非常樸實簡單卻很美味的一家店。

Info./ 祥記鴨肉麵

祥記鴨肉麵 (原金華市場鴨肉羹)

地址：台南市南區健康路二段261號 (斜對面有收費停車場)

電話：062636196

營業時間：早上07:00~晚上19:00

公休日：每週一、四

FB粉絲團：祥記鴨肉麵

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