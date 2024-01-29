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宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】三星鄉到大同鄉，一路的粉紅浪漫

2024-01-29 21:28:47 撒野樂活小村婦 人氣：126
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撒野樂活小村婦

發表篇數：146篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭最美櫻花公路』 

一路粉紅色的浪漫，你追過了嗎 ? 

這一條宜蘭三星鄉大同鄉之間的到道路>>台七丙線，每年1-2月這裡的櫻花便會陸續綻放，再經台七線至台七甲線棲蘭、茂安與四季路段，多年來在公路總局第四區養護工程處以及大同鄉公所的努力下，沿途種植八重櫻、緋寒櫻、吉野櫻，數量近2萬株，春暖花開之際就會為公路增添美麗的色彩

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

櫻花公路有幾處可以停靠賞櫻的地點，如果沒有上高山追櫻，在宜蘭平地也有美麗的櫻花可以欣賞，沿著這一條公路開著車慢行，看見路旁被點綴得粉粉嫩嫩，心情也會無比喜悅，找個地方停靠下來散步拍照，追櫻也能輕輕鬆鬆 

   櫻花公園｜怎麼去?  

櫻花公路 三星鄉天送埤  長埤湖  牛鬥，一路延伸到大同鄉，其中一處櫻花公園位於台七丙線9公里處左右這裡一小塊空地經過相關單位整理後，成為近年來遊客賞櫻的勝地，蜿蜒彎曲的公路線條優美，緩坡而降還能拍到遠處的山巒景色。

此景點沒有停車場，需要自行找路邊白線處暫停後，再步行下來拍照 

★ 本文拍攝日期 2023/2/12

   歡迎追蹤 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

適逢各地櫻花盛開，好天氣大家都忍不住出遊賞花，我們也是興致勃勃從三星鄉天送埤出發追花，一路上就有零星的櫻花樹，但沒有非常密集茂盛，直到接近9公里處時發現人車聚集，櫻花公園就在省道馬路旁邊，但是得稍微往前開才有空位停車。下車之後看見比較大範圍的櫻花林，遊客們難掩興奮喜悅，紛紛矲出最美的姿勢與櫻花合影

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

這裡的櫻花樹不會太高，在草坪上散步就能近拍到朵朵艷麗的小花，深粉色多瓣的櫻花跟藍天搭配起來相當迷人

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

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櫻花公園 腹地沒有很大，停留半個多小時差不多就能逛完，雖然沒有像高山的櫻花樹那般高聳茂密，但也不失為一處不用舟車勞頓、就能輕鬆抵達的賞櫻景點

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

我覺得這裡最值得取景的地方，在台七丙線9K (站在馬路旁拍照務必小心車輛) 上高下低的緩坡地形，剛好又是一處優美弧度的彎曲道路，這裡一排櫻花樹反而比公園裡開得更多更繁密，粉紅一片蜿蜒著在公路上真是漂亮精彩

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

從上往下方拍~ 

藍天白雲和一排青山當作背景，

襯托出春天的粉紅驚奇，

美麗的景色 就有 美麗的心情  🌸

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

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好天氣真是來對了，追櫻也要一股衝勁啊，季節限定的花期總是短暫，花開花落隨著老天爺的喜怒哀樂，有時候來一陣無情的風雨就會讓美麗隨即消逝，把握當下，好好抓住這一刻

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

   台七甲線公路｜怎麼去?   

櫻花公園停留拍照了一會兒，我們繼續往 常埤湖風景區 >> 牛鬥 >> 宜蘭大同鄉(太平山方向) 走，這裡的人車明顯減少反而更顯得幽靜，路旁斷斷續續都有櫻花樹，顏色則是由深色轉變成淡淡的淺粉色系，更加清新動人~ 這一條浪漫的櫻花公路可以沿路開車欣賞，也方便停下車散散步，相較於其他景點愜意許多 ❗️

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

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淡雅的淺粉色櫻花，像是輕柔溫順的氣質小美人，不爭豔也不高傲

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我隨意散步，享受清風拂吹，

此時已經沒有冬天的蕭瑟寒意，

心裡也有朵朵花開的奔放快活感，

陽光暖暖燦爛，歡欣迎接春天 💕

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開車經過牛鬥之後就到宜蘭大同鄉，另一個賞櫻景點為 崙埤河濱公園 ，群山環繞的泰雅族聚落，擁有天然絕佳的地理環境，占地13公頃的綠色園地種植超過700株的櫻花，也有其他林木和花卉，一年四季呈現出不同風情。空氣清新環境優美，腹地廣大且平緩好走，非常適合攜家帶眷一同來遊憩散步。 

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】一路粉紅浪漫

   宜蘭櫻花公路 賞櫻路線   

三星鄉｜天送埤 ▶️台七丙線 ▶️長埤湖風景區▶️牛鬥▶️大同鄉｜崙埤河濱公園 

宜蘭賞櫻景點》台七丙線【櫻花公路】三星鄉到大同鄉，一路的粉紅

   其他賞櫻景點  

 

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