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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花異草鳥園任消遙遊/免門票踏青好山林/順道品嚐秋枝濃滑鮮嫩仙草- in『品園日式花…

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花異草鳥園任消遙遊/免門票踏青好山林/順道品嚐秋枝濃滑鮮嫩仙草- in『品園日式花園』&『秋枝嫩仙草』Iven の窩-分享生命中的美好

2024-01-30 16:42:19 Ivenの窩 人氣：3,528
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：490篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

▲假日趴趴走來到苗栗的《品園日式花園》，千坪的和風式優雅的庭園，有落羽松、高聳的巨樹酒瓶蘭等...奇珍異草花木，怎麼拍怎麼美，真要感謝品園主人，免費開放給旅客參觀。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲《品園日式花園》位於苗栗頭份市的雙喜街，氣派大門迎賓，免費開放時間：08:30-17:00；入口處停車要收費50元，遊客們也可將車停在外面大馬路邊上，再散步進去參觀。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《品園日式花園》主人蘇先生的居所，也是蘇維拉莊園，以及苗栗落羽松秘境的主人，豪邁的開放給遊客參觀，實在是個無私的大善人。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》免門票/// 『品園日式花園』Iven の窩-分

▲志同道合的朋友，一起出遊最幸福。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲走在《品園日式花園》幽靜的小徑，舒心愉悅，引人入勝。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲優雅低垂的植栽日式庭園，都有人定期修剪整理，這裡也曾是偶像劇的拍攝場景，一直是網紅拍照的秘境。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》免門票/// 『品園日式花園』Iven の窩-分

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲《品園日式花園》和風式優雅的庭園，怎麼拍怎麼美。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲每個人自然都想留下美美的個人照。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

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《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》免門票/// 『品園日式花園』Iven の窩-分

《苗栗景點》免門票/// 『品園日式花園』Iven の窩-分

《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

▲庭園裡有高聳入雲，巨大參天的酒瓶蘭樹，讓人驚豔。《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》免門票/// 『品園日式花園』Iven の窩-分

▲庭園林間的水榭亭台，古典意境賞心。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

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《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲怎麼拍怎麼舒心，就是溫馨滿分。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲悠遊水中的魚兒，不知人間歲月幾何唄。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲有綠手指植栽達人的舞蹈班同學純靜，告訴我這是：木鱉果《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲有花樹的地方，自然就有人們與之爭豔。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

▲《品園日式花園》主人蘇先生的居所。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲信步走到了鳥園區《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲鴛鴦戲水。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲上網查了一下，牠的名字叫：白鷴，是一種鳥類，又名銀雞、越禽、白鷴雞、白雉、雗、鵫雉、閒客、白雗、啞瑞、白鷳等，與黑鷳是近緣種。主要分布在東亞與中南半島，包括中國、越南、寮國、緬甸與泰國等地。(維基百科：https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%B9%87)

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲孔雀是吉祥象徵的物種，但牠們很害羞，每次都等不到牠的開屏。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

▲接著我們走出大門，往右轉的雙喜街3巷。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

▲接著我們走出大門，往右轉的雙喜街3巷。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

『秋枝嫩仙草』位在雙喜街3巷6號，就在品園日式花園大門出來右轉的巷子裡，小小的白色調的清爽店面，位子不多。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

『秋枝嫩仙草』是推古早味的嫩仙草為主，主打手工嫩仙草及手工熬煮的芋頭，每杯45元。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲吃一碗『秋枝嫩仙草』濃滑鮮嫩的仙草甜點，芋頭綿密香柔，加上些花生粒，增添脆香層次口感，在千坪的品園走拍運動後，來吃碗仙草芋頭甜點，很是不錯。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》日式庭園/免門票/// 『品園日式花園』Iven

▲也要謝謝俞老大請客。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

▲座落於苗栗縣頭份市的『品園日式花園』莊園主人免費開放給遊客參觀，整個莊園一年四季都有專人照料整理，非常乾淨舒適，千坪雅致舒適的日式庭園森林步道水榭亭台奇花異草鳥園任您走動拍照消遙遊；是個免門票很有雅意，好逛又好拍的景點，出來還可品嚐隔壁巷弄裡的古早味滑嫩手工仙草，推薦給有來苗栗的朋友們。《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花


  『品園日式花園

地       址：苗栗縣頭份市雙喜街20號

開放時間：08:30-17:00

開車直接導導航：苗栗縣頭份市雙喜街20號《苗栗景點》假日踏青趴趴走/免門票/雅致舒適日式庭園/森林步點入

大眾交通：搭車至竹南火車站東站，搭乘苗栗客運5806 至慈母橋站，再步行約210m即可到達。

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『秋枝嫩仙草』
地       址：苗栗縣頭份市雙喜街3巷6號
營業時間：09:00-18:00
粉絲團：秋枝嫩仙草《苗栗景點》假日趴趴走在雅致舒適的千坪日式庭園/森林步道奇花

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