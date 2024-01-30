▲假日趴趴走來到苗栗的《品園日式花園》，千坪的和風式優雅的庭園，有落羽松、高聳的巨樹酒瓶蘭等...奇珍異草花木，怎麼拍怎麼美，真要感謝品園主人，免費開放給旅客參觀。

▲《品園日式花園》位於苗栗頭份市的雙喜街，氣派大門迎賓，免費開放時間：08:30-17:00；入口處停車要收費50元，遊客們也可將車停在外面大馬路邊上，再散步進去參觀。

▲《品園日式花園》主人蘇先生的居所，也是蘇維拉莊園，以及苗栗落羽松秘境的主人，豪邁的開放給遊客參觀，實在是個無私的大善人。

▲志同道合的朋友，一起出遊最幸福。

▲走在《品園日式花園》幽靜的小徑，舒心愉悅，引人入勝。

▲優雅低垂的植栽日式庭園，都有人定期修剪整理，這裡也曾是偶像劇的拍攝場景，一直是網紅拍照的秘境。

▲《品園日式花園》和風式優雅的庭園，怎麼拍怎麼美。

▲每個人自然都想留下美美的個人照。

▲庭園裡有高聳入雲，巨大參天的酒瓶蘭樹，讓人驚豔。

▲庭園林間的水榭亭台，古典意境賞心。

▲怎麼拍怎麼舒心，就是溫馨滿分。

▲悠遊水中的魚兒，不知人間歲月幾何唄。

▲有綠手指植栽達人的舞蹈班同學純靜，告訴我這是：木鱉果

▲有花樹的地方，自然就有人們與之爭豔。

▲《品園日式花園》主人蘇先生的居所。

▲信步走到了鳥園區。

▲鴛鴦戲水。

▲上網查了一下，牠的名字叫：白鷴，是一種鳥類，又名銀雞、越禽、白鷴雞、白雉、雗、鵫雉、閒客、白雗、啞瑞、白鷳等，與黑鷳是近緣種。主要分布在東亞與中南半島，包括中國、越南、寮國、緬甸與泰國等地。(維基百科： https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%B9%87)

▲孔雀是吉祥象徵的物種，但牠們很害羞，每次都等不到牠的開屏。

▲接著我們走出大門，往右轉的雙喜街3巷。

▲接著我們走出大門，往右轉的雙喜街3巷。

▲『秋枝嫩仙草』位在雙喜街3巷6號，就在『品園日式花園』大門出來右轉的巷子裡，小小的白色調的清爽店面，位子不多。

▲『秋枝嫩仙草』是推古早味的嫩仙草為主，主打手工嫩仙草及手工熬煮的芋頭，每杯45元。

▲吃一碗『秋枝嫩仙草』濃滑鮮嫩的仙草甜點，芋頭綿密香柔，加上些花生粒，增添脆香層次口感，在千坪的品園走拍運動後，來吃碗仙草芋頭甜點，很是不錯。

▲也要謝謝俞老大請客。

▲座落於苗栗縣頭份市的『品園日式花園』，莊園主人免費開放給遊客參觀，整個莊園一年四季都有專人照料整理，非常乾淨舒適，千坪雅致舒適的日式庭園，森林步道，水榭亭台、奇花異草、鳥園任您走動拍照消遙遊；是個免門票很有雅意，好逛又好拍的景點，出來還可品嚐隔壁巷弄裡的古早味滑嫩手工仙草，推薦給有來苗栗的朋友們。



『品園日式花園』

地 址：苗栗縣頭份市雙喜街20號

開放時間：08:30-17:00

開車直接導導航： 苗栗縣頭份市雙喜街20號 點入

大眾交通：搭車至竹南火車站東站，搭乘苗栗客運5806 至慈母橋站，再步行約210m即可到達。

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『秋枝嫩仙草』

地 址：苗栗縣頭份市雙喜街3巷6號

營業時間：09:00-18:00

粉絲團： 秋枝嫩仙草

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