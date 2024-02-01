2024新北淡水天元宮櫻花季開始囉。

按慣例！依舊是天元宮後山三色櫻先開，多色彩的三色櫻綻放，粉色｜白色｜桃紅層次豐富，每年櫻花季都吸人們前來觀看。

淡水無極天元宮

地址： 251新北市淡水區北新路三段36號

📸：天元宮後山三色櫻

📆：2024/02/05~2024/02/18｜點燈16:30–20:30

🌸：花期三色櫻01~02月｜吉野櫻03~04月

⏰：營業時間 每天 08:00–20:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

而後續還有重頭戲：天壇周圍吉野櫻接棒！較後山約慢一個月左右花期。

新北市政府預計在2024/02/05~2024/02/18｜點燈16:30 pm – 20:30pm，相信到時候依舊是人潮爆滿。

每年來到天元宮欣賞櫻花，區域位置就在後山這，漂亮的三色櫻綻放～

可惜今早拜訪的時候，天氣還有點陰暗；而這裡最佳的時間點：是在早上9點過後，當陽光灑落照在櫻花上，色澤更加漂亮，視野會有多層次的美感～

漂亮的櫻花盛開，而且都是一整片的，每一處都散發出迷人的花海風情。

就這樣粉色｜白色｜桃紅的櫻花交織在一起，形成一片如夢如幻的花海，今天拜訪預估花況達70%以上，應該會在下禮拜達到最大值。

（如果天氣好的話！以上純屬個人不負責任之推估）

漂亮的櫻花盛開，讓來訪的遊客，提早感受到春天的氛圍。

就這樣子～漫步在後山的小徑上，像是闖入了一個櫻花夢幻仙境。

當微風吹來，花瓣飄零掉落；而花叢間辛勞的蜜蜂正在採收蜂蜜，整個美景令人陶醉其中。

而時間慢慢接近9點，此時陽光漸漸灑入金黃色彩，讓粉紅的櫻花更加撫媚。

今年也點綴日式紅｜白燈籠，這樣子的構圖拍照，很有偽日本異國風。

今年依舊有夜間燈雕活動，之前有來拜訪過，可惜人潮過多，無法拍攝夜櫻的美感。

也相信櫻花在燈光的映照下，會更加的優雅，夜色中微微黃色柔和燈光，照耀著櫻花小徑，讓白天｜夜晚呈現不同的賞櫻風情。

延伸閱讀：

2023淡水天元宮櫻花，03/22即時花況｜2023淡水天元宮櫻花季｜2023新北蒔花好綻｜2023淡水天元宮後山三色櫻花開～

每次來到天元宮賞櫻，2次決然不同的花期，各有其魅力！

也讓視覺上有著雙重的享受，讓人們感覺春天的生機和美好～

期許3月再來一次感受吉野櫻的魅力吧！

花期不等人，有興趣ㄟ朋友，要把握時間喔～