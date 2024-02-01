成功牛排｜東海百元平價牛排界天花板，最低120元近百款自助吧無限吃到飽！

想吃牛排犒賞自己也不用花大錢，百元平價牛排界天花板【成功牛排】，強勢插旗來到台中東海大學周邊，採取原塊肉能夠放心大口吃，最低只要120元起就能享自助吧吃到飽，冰淇淋、咖啡、飲料、烤土司、爆米花、濃湯都是無限供應，加麵不加價還沒有服務費太佛啦。

肉依吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【成功牛排】在全台共有多家分店，這次來到新開幕的東海店，就在台中市龍井區遊園南路上，超大間的店面看起來超氣派，開車可停放於附近收費停車場，公司行號中午提供外送服務 。

▼【成功牛排 東海店】是我看過最大的一家分店，用餐空間相當寬敞舒適，座位數非常多，很適合家庭或是朋友聚餐。

▼【成功牛排 東海店】還有超豐富的自助吧區，包含濃湯、爆米花、咖啡、飲品、杜老爺冰淇淋、霜淇淋還有現烤抹醬吐司，都是無限量供應讓大家吃到飽!

菜單

餐點介紹

美國肋眼牛排💰380元

▼肉大到快蓋住鐵盤的美國肋眼牛排，取自牛隻肋脊部靠近背脊的肌肉，擁有分布均勻的大理石紋油花，建議可以點7分熟口感最佳，裡頭還帶點粉嫩色澤，肉感軟嫩中不失嚼勁，隨著咀嚼散發牛肉香氣!

迷迭香雞腿排+豬排💰300元

▼肉肉控別錯過的雙拼組合，一次能吃到迷迭香雞腿排+豬排，雞腿排的肉質軟嫩多汁，在嘴裡散發出迷人香料味，豬排的表現也毫不遜色，口感紮實無豬腥味，超過癮份量吃完真的有夠飽!

深海五味中卷+草蝦💰300元

▼喜歡海鮮則推薦深海五味中卷+草蝦，先煎後烤的中卷整隻附上超霸氣，咬起來Q嫩彈牙充滿鮮味，草蝦則是貼心剖背去腸好食用，尺寸不小而且蝦味十足~

▼主食部分可選擇空心麵或是一般麵條，個人喜歡口感彈牙的空心麵，能更好吸附醬汁精華，醬汁可以選黑胡椒、蘑菇或綜合醬，還可以免費加麵有夠讚!

用餐心得

就算月底沒錢也可以吃好料啦，【成功牛排】以親民價位提供高品質餐點，肉品更是堅持使用原肉塊，讓大家可以放心好好大吃一番，最讚的是還有超豐盛自助吧吃到飽，最低120元就能吃CP值超高，難怪去的時候有不少附近東海大學學生來吃!

店家資訊

成功牛排

粉絲團 : 成功牛排FB

成功牛排 台中東海店

地址 : 台中市龍井區遊園南路12-5號

電話 : 04-2631-9266

營業時間 :

星期三 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期四 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期五 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期六 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期日 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期一 11:00–14:00, 16:30–21:00 星期二 11:00–14:00, 16:30–21:00

肉依吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/