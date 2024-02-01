金孫韓廚 義大利麵 中山

地址： 10491台北市中山區中山北路二段26巷15-1號

營業時間：

W1~5 12:00–15:00, 17:30–21:30

W6~7 12:00–21:30

〔 官方FB 〕 〔官方IG〕



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位在中山逛街鬧區的獨棟餐廳，裝潢超質感，是每個人路過一定都會多看幾眼的，可惜此次晚上來訪，不然白天拍起來可是更美麗。

👉 | 2024金孫韓廚菜單 |

台北物價狂漲，曾幾何時已經覺得兩百多元的義大利麵算便宜了，

當天我們2位女子前往～共點一麵/一炸雞/一湯，這樣的份量非常剛好！

提供一下當日📋點餐List 給大家參考：

▪️ 韓國辣醬魷魚 $250

▪️ 蜂蜜炸雞 $160

▪️ 雪濃湯 $220

---- 今日消費Total$630 ----

(1人大概三百初，挺划算的。)

〔 韓國辣醬魷魚義大利麵 〕 $250

這顏值光看就覺得很好吃！獨特的韓國醬汁具有辣度（是小辣的辣度，不敢吃辣的人斟酌點），除了新鮮的魷魚，用料還有我最愛的櫛瓜，每口櫛瓜都會噴汁，非常的開胃，超級好吃！再搭配上面灑的海苔片，具有畫龍點睛之妙，整體的口感更提升！真的是色香味俱全～

〔 蜂蜜炸雞 〕 $160

深愛韓國炸雞的我，怎麼能錯過金孫韓廚的炸雞勒～這邊分享一個韓炸系列的必勝點法，就是一律先點「蜂蜜」口味，通常99％都不會踩雷！（反觀，起司、洋釀這類的都超容易膩）所以先來份「蜂蜜炸雞」吧！160元的份量果真不多～大概5~6塊左右，建議最多兩人分食，不然會吃不夠。

金孫韓廚的韓式炸雞口味上還不錯！甜度適中，十分涮嘴，但口感屬於「濕嫩」派，我個人對於韓式炸雞一直以來比較喜歡「乾脆」派，所以整體上沒有贏得我太大的好感，不過「乾濕喜好」本來就是因人而異了。

〔 雪濃湯 〕 $220

最近太喜愛剪短影片，結果顧著拍動態，完全忘了拍湯裡料的照片（所以大家有興趣可以直接去ig看短影音，不然也都沒人看🤪）

一直都聽說以大骨熬製的韓國雪濃湯非常好喝！直到今天一試才知道～濃郁的白湯醇厚鮮甜，冬天喝好適合！裡頭料也是挺多，除了青菜、肉片、還有QQ的年糕～另外，餐點端上桌時，還附贈兩片「米香」，說是可以泡浸湯裡食用，吸附雪濃湯汁的米香口感十分特別，整體上滿值得大家點來一試！

非常可惜沒吃到更多餐點～兩位小女子才點三樣就覺得飽的很剛好了🥺

今日三選一，愛辣的我最推「韓式辣醬魷魚義大利麵」，整個香辣上癮，欲罷不能欸～至少現在寫文的我依舊感到心心念念，我想，下次再訪我還是會點這道😍！



最後，大家吃完飯別忘了，還可以拍拍網美照呦～（還是建議大家中午來可能更美麗啦！）

以上，還沒去過的朋友可以去Try看看囉～整體來說 金孫韓廚 是間滿推薦～也值得回訪的韓義餐館！

〔 同行的朋友IVY姍吃完還說下次要帶老公來呢！是說老公也太幸福吧！時時刻刻被想到～～～ 〕

金孫韓廚 義大利麵 中山

地址： 10491台北市中山區中山北路二段26巷15-1號

營業時間：

W1~5 12:00–15:00, 17:30–21:30

W6~7 12:00–21:30

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