大家對於新竹還停留在美食荒漠的印象嗎？

今年2024年再遊新竹，真的覺得新竹不僅好玩的地方變很多，值得一吃的東西也是能列成滿滿的口袋名單！

這次終於有機會來到 傳說中新竹最長最好逛的夜市 #竹東夜市，因為這個夜市一週只開星期六，所以外地遊客可要好好把握，千萬別撲空！如果安排六日來玩的，週六晚間的行程就放心安排這邊吧！

第一次來的我，真的覺得超級好逛，動線單純，只要沿著一條橋直直的逛，近百家美食排排站，想吃什麼都能找得到！有選擇障礙的人也不用擔心，大不了就是走到底再回頭買就好！

話不多說，立即來分享這次來我蒐集到覺得可以一吃的 #竹東夜市美食推薦清單 吧!

竹東觀光夜市 地址 ： 310新竹縣竹東鎮沿河街411號 營業時間： 星期六 18:00~23:00

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▪️ 夜市美食推薦 1 #周董夜市人生

如果你是從竹東火車站的方向來，這間店基本是在橋頭第一間（大家可以留意，但我不確定通常這邊的攤位會不會換位置），照理來說不會太難發現，因為路過會聞到濃郁的藥燉排骨混雜臭豆腐的香氣（聽起來很噁，但實際上聞到會很餓！）～

這次我們沒點藥燉排骨，反倒點了蚵仔煎及臭豆腐，意外兩樣都滿好吃！

蚵仔煎口感Q彈蚵仔新鮮不腥～臭豆腐外皮酥脆內嫩，搭配一起吃的台式泡菜酸甜恰到好處！

也不知道是不是太餓...不到10分鐘，我們就立即完食！

後來回想，這樣的美味大概就是很日常，我們都說不出哪裡特別厲害，但整條街吃下來，還是會覺得很讚！日後來還是會想回訪！

▪️ 夜市美食推薦 2 #蛤蜊兄弟

愛喝蛤蜊湯的朋友們一定會愛爆！各種蛤蜊湯品讓你一次滿足～冬天來絕對必須喝一波！

那天我們喝原味的就很讚 薑絲提味讓蛤蜊湯更是鮮甜

雖然蛤蜊不是大顆那種 但如同照片這般 顆顆新鮮飽滿 每口爆汁 就是讚啦👍🏻

▪️ 夜市美食推薦 3 #石米香碳烤玉米

這間玉米真的超夯，那天去大排長龍，我們填好單拿到號碼牌才知道要等35組（大概等了25分鐘）～所以建議大家一來就可以先奔來拿號碼牌，然後再去慢慢逛其他的，差不多時間再回來拿就好！

玉米價格是按照Size計價的，那時沒記到價格～但我記得算便宜！印象中我這隻是中Size/50元？（實質上有點忘記～如果我有寫錯，勞請路過好心的網友可以跟我說！）

我們這次是點黑胡椒口味，基本上烤醬非常的好吃，玉米也非常的入味，但硬要說的話還是比不過我最愛的炳叔～只是炳叔也是貴得多～所以CP值上是難分秋色～也難怪大家都來點一隻！

▪️ 夜市美食推薦 4 #民記陝西肉夾饃

有人也是肉夾饃的愛好者嗎？自從吃過一次的我就深愛這個麵食料理，但我一直覺得肉夾饃最吸引人是那酥脆的千層外皮，但這回吃的民記陝西肉夾饃的外皮偏鬆軟型，讓我不是很習慣～

但為什麼我還會把他列入竹東夜市美食推薦清單呢？

因為這間的內餡是我吃過最好吃的！滷肉超強！真的是嫩到不行欸～而且小辣也是直接頗辣！滿滿的料一口咬下真的有夠爽～（但怕辣的人就真的要斟酌點了XD）

簡單來說，這道滿分一百我大概會給個80分，但內餡就佔有70分吧XDD 所以要是外皮可以再酥脆一點，可能會榮登我「肉夾饃冠軍寶座」。

這裡的美食真的太多～我們當然不僅吃了這些，還吃了每訪夜市必吃的鳥蛋、豬血糕等...

這次來之前其實也是有認真做功課，還來不及吃到傳說中厲害的肉串及漢堡，肚子就已經快撐到炸裂～真的好可惜🥺

但老規矩還是有做到！每次去外地旅遊，就是必須帶宵夜回去配啤酒（還有影集）！這次我們選了網路上推薦的 #紅葉滷味 ～冷滷的選擇很多，整體口味偏甜，但當下酒菜非常剛好！我們都覺得滿好吃～（百頁及豆乾很好吃！但奉勸不要點海帶，我們這次的海帶有腥味😠）

以上，推薦給大家囉！！！準備去 #竹東夜市 的朋友們，也不妨可以看看我的IG短影音，裡面有更生「動」的記錄呦～（別忘了點讚+追蹤la~）

竹東觀光夜市

地址 ： 310新竹縣竹東鎮沿河街411號

營業時間： 星期六 18:00~23:00

新竹的饕客們～如果也有必吃推薦，也歡迎留言給我🤗 我下次再去可一定要吃到~~