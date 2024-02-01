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宜蘭壯圍美食宜蘭親子餐廳推薦》壯圍美食【壯圍穀倉米食風味料理餐廳】，位於壯圍鄉市中心的農會對面，它的前身就是壯圍農會的穀倉改建而成的，因為是穀倉所以空間挑高又寬敞，經過改造後，變成了古早味農村風格的懷舊風餐廳。這次來這裏享用古早農村美食「割稻飯套餐」，在這裏吃飯可是用碗公的哦，吃完美味的美味割稻飯套餐，還可以免費體驗「麥芽餅糖餅乾DIY」，過程超有趣的，最後是大小朋友都會喜愛的餐後甜點啦。附近壯圍景點壯圍沙丘、永鎮海濱公園都是不錯的選擇喔！
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 店家資訊
- 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號
- 營業時間：11:00~14:00 / 17:00~20:00 周三公休
- 電話：039383186
- 官網
- 服務費：不收服務費
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入壯圍穀倉即可到達
- 【停車場】附設免費停車場，開車來很方便
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 菜單價位
- 這裏有單點及合菜兩種方式
- 我們這次是以每人350元為主的「割稻飯」合菜方式，同時也包含懷舊點心體驗一份喔！
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 空間環境
壯圍穀倉米食風味料理!!! 名字太長了，簡稱壯圍穀倉餐廳好了
這家是話壯圍舊穀倉改建而成，對面就是壯圍農會
這裏可是貨真的穀倉改建而成，所以空間挑高又寬敞
餐廳內部的陳設都用昔日農村中的元素來妝點，很有古早味
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 古早童玩
餐廳內部也有一些農村小物和自家產的鳳梨豆腐乳~~等農特產
好多古早味的小點心和古早彈珠台
奉茶是農村中很流行的待客文化，但這裏是自已來倒茶的意思啦
每個桌上的紅包巾也很有意思，裏面是待會兒要用的碗筷
嘿嘿，和傳統吃割稻飯一樣，是用碗公的哦
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 麥芽餅DIY
來這裏品嚐割稻飯套餐，就能免費體驗麥芽糖餅乾DIY
這可是古早味的小點心，沒想到自已做還有點難度呢！還是要經過指點才可以麥芽糖輕鬆繞到竹棒上
原來麥芽糖可不是那麼輕鬆就可以沾在竹棒上，會一直掉下來XD ，試過幾次後，只要有人成功，馬上會響起熱烈的掌聲啊
壯圍穀倉米食風味料理餐廳 心得評價
割稻飯
種田是非常消耗體力的工作，過去農家都會準備不同的點心讓大家吃，所以就通稱吃割稻飯！
這裏改良版的割稻飯是白飯加上鹹冬瓜滷肉再攪伴均勻( 滿像魯肉飯的
上桌前灑上滿滿的蔥花，拌勻後的割稻飯超香超誘人
蘭陽西魯肉
宜蘭必吃名菜「西魯肉」也是宜蘭特有的菜色，其實就是各式食材加上白菜滷製而成，也可說是豪華版的白菜滷喔！
重點是上面一定要有金黃香酥的蛋酥喔！挖一大勺再拌飯吃超過癮！
櫻桃赤阪鴨
櫻桃鴨也是這幾年來成為宜蘭菜之一！肥嫩飽滿的煙燻櫻桃鴨胸，搭配上洋蔥絲與金黃色的麥芽糖絲一起品嚐
好看又好吃
紅麴排骨
紅麴也是宜蘭酒廠中的特色食材，這道拿來醃漬排骨，帶有濃郁酒香與紅麴特有香氣，就是經典名菜了！
三寶豆腐
三寶豆腐，分別是鹹蛋、皮蛋及雞蛋豆腐，用鹹蛋黃下鍋熱炒，就成為金沙料理了
這道鹹香滑嫩超級下飯！
炒時蔬
清炒高麗菜，超涮嘴
鮮味小卷
小卷川燙幾下，再沾點五味醬，就可嚐到來自大海的鮮味了！
糕渣
這道是用來形容宜蘭人個性的宜蘭菜，因為它看起來外冷內熱，內餡是飽滿燙口湯汁哦，吃的時候千萬要小心！
清蒸鮮魚
宜蘭有幾個優質的遠洋漁港，所以來宜蘭吃海鮮是一定要的啊
這尾魚用清蒸的方式來突顯魚的鮮味，簡單使用蔥段、豆鼓來調味，就很好吃了！
這樣的割稻飯精采又豐富
白米鮮雞湯
白米鮮雞湯可真的特別了，米湯沒有白米，但有米湯的溫潤及米香，加上雞腿肉與枸杞等中藥材！
口味清甜順口滿好喝的
梨子糖葫蘆
鳥梨糖葫蘆加上古早味麥芽餅，真的是很懷念的老味道，做為飯後甜點超棒的
壯圍穀倉米食風味料理餐廳真的有趣又好玩，同時又可以吃到農村古早味!! 真的值得一來哦
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