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板橋早午餐餐廳，位於江子翠捷運站附近的「 The Toast Project」已經在板橋開了一段時間，一直很想試試，好在身邊有不少朋友都住在板橋，相較於跑到台北，大家更傾向約在板橋尋找美味的早午餐店。去年和國中時的摯友小賴相約一同造訪「The Toast Project」，這家店藏身於江子翠捷運站的小巷子中。週末時，店門口總是聚滿了等待用餐的人潮。儘管位於老舊社區，但這家店的白色、銀色及木頭調的簡約LOFT工業風外觀卻格外引人注目，食物有特色、新鮮好吃，自己也陸續再訪過一、二次，記錄下我的用餐經驗，推薦給在找板橋早午餐餐廳的人~
板橋早午餐 | The Toast Project 在哪裡?
位置
位在江子翠捷運5號出口，松柏街的巷弄裡，走路約5-10分鐘左右
The Toast Project 地址：220新北市板橋區松柏街1巷22弄2號
交通
- 捷運：藍線江子翠站5號出口後，步行就可以到達
- 機車族：我自身的經驗覺得，除了門口可以停車，附近因為都是住宅區，我覺得不是很好停，每次去都是繞了好久才找到車位，但門口也很常被停滿
- 開車： 附近有二個付費停車場，google 導航 「板橋區莊敬立體停車場」及「板橋區雙十路人行廣場停車場」
板橋早午餐 | The Toast Project 環境
其實我經過這家店好幾次，窗明几淨的設計風格很難不多看一眼
室內與室外的用色及風格都很簡約大方
座位雖然不多，但每個區域都經過精心設計，光線和視角空間都考慮得宜，讓用餐時更添舒適愉悅
餐具自助區，除了刀、叉、紙內外，吃不完打包用的塑膠袋都放在下一層裡，讓客人可以自在、方便取用
店內裝飾簡約，但重點清楚明白，早餐店主打就是三明治和漢堡。
開放式的空間，從座位到廚房，一覽無的放式廚房，空間視覺上很舒服，而且沒有什麼油煙味
平日的一早去用餐雖然沒什麼人，但一直到中午時段，外面開始聚集排隊人潮
The Toast Project | 餐點介紹
- 胡桃木煙培根.墨式起司醬.美式炒蛋 (Smoked Bacon & Nacho Cheese Sauce & Scrambled Egg) NT125
煙燻的培根散發出獨特的香氣，與濃郁的起司醬搭在一起，再加上美式炒蛋蓬鬆滑嫩，口感豐富而濃郁
胡桃木煙培根.墨式起司醬.美式炒蛋
- 起司牛肉‧墨西哥綠蒜醬‧太陽蛋NT180
牛肉質地鮮嫩，搭配濃郁的起司香氣。墨西哥綠蒜醬帶來微辣和新鮮的風味，為整體增添層次。
太陽蛋的蛋黃柔滑流動，為每一口帶來豐富滋味。這搭配讓口感層次豐富，
起司牛肉‧墨西哥綠蒜醬‧太陽蛋
- 烤艾曼塔起司‧檸香奶油乳酪醬‧軟吐司 Grilled Cheese NT210
- 奶油蘑菇洋蔥濃湯(附蒜醬法棍) Mushroom Soup
蘑菇湯汁濃郁滑順，蒜醬法棍外脆內軟，沾湯更添風味。
奶油蘑菇洋蔥濃湯
- 橙香核桃麥片沙拉(附蒜醬法棍)House Salad NT120
生菜沙拉清爽可口。新鮮的蔬菜與優雅的橙香醬融合，每一口都充滿了簡單而美味的滋味
橙香核桃麥片沙拉
按此查詢 完整菜單
The Toast Project |心得
板橋早午餐很多，尤其是江子翠至府中站算是一級戰區，但各家店各有特色，吃過的數量雖然不是特別多，但對這The Toast Project特別很有好感！聽說是從三重搬來板橋開業的，讓這一帶又多了一間很棒的早午餐好選擇
價格部份，一人平均150~200元上下，除了漢堡、三明治、沙拉、濃湯及飲料外，沒有其他的早餐選項，但餐點美味且份量足，不要看只是一個小漢堡，卻也能讓你吃飽到下午。
舒爽乾淨的環境，適合單純享受早餐或與朋友約來品味早午餐。我特別喜歡選這裡當作犒賞自己的早餐選項。
很推薦給也在尋找板橋早午餐的人！
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The Toast Project 店家資訊
電話 | 02 8252 5803
地址 | 220新北市板橋區松柏街1巷22弄2號。（江子翠站5號出口）
營業時間 | 一二三四五07:30–14:30。六日08:00–15:00。
IG | the_toast_project
FB | The Toast Project
實際餐點內容、價格、營業時間依店家公告為主
本篇為自行付費用餐，內文為實際心得分享