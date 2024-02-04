「Quiet B. Days靠北過日子」是一間位在新北金山的景觀咖啡廳，中文名字聽起來就是一種紓壓的感覺，除了名字特別之外，整間店的外觀都是藍寶堅尼寶藍色的設計在北海岸的路上非常搶眼，樓上走出去就是中角灣的無敵海景，不管是餐點還是飲品都讓人印象深刻，餐具也結合露營的器具，店內還有一區露營及手作的販賣區，二樓室外有營火堆跟帳篷，仿佛讓人以為是來到北海岸露營的感覺。

餐廳資訊

Q.B.Days 名稱 : Quiet B. Days靠北過日子

電話 : (02)2408-2332

地址 : 新北市金山區海興路174號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週二 11:00-19:00，週三公休

營業時間 : 週四~週日 11:00-19:00

官方網站 : Q.B.Days靠北過日子

粉絲專頁 : Q.B.Days / 靠北過日子

Instagram : Q.B.Days靠北過日子(@quietbdays)

離最近的金山老街大約5分鐘左右的車程，店面的位置在台2線上，附近有金山區中角國民小學，寶藍色的外觀非常好辨認

餐廳環境

內用的話平日低消250元，假日低消300元，基本上餐點搭配飲料都會超過低消金額

大門進入就是櫃台跟廚房，可以直接看到食物製作的過程

櫃台右側的牆上裝飾，非常像是到海島國家度假的感覺

二樓是用餐區，都是以木條桌為主，非常有露營的風格

樓梯上來的位置是餐具區，所有餐具包含調味料跟衛生紙都是自由取用，旁邊還有白開水可以取用

二樓的座位數量還滿多的，走道空間也足夠，在這裡坐下來就有種身心放鬆的感覺

最特別的是二樓裡面有一區像休憩區的座位，上來之前需要先將鞋子脫掉

從裡面拍出去的畫面真的非常漂亮又愜意

菜單

主食以烏龍麵相關的麵食為主，分為「咖哩湯」、「昆布湯」、「椒麻堅果」、「魚蛋奶醬」四種，其中後面兩種是乾拌麵的種類，結帳時超過2000元才可刷卡，低於可以用現金付款或是轉帳的方式

因為接近過年，消費還有附贈龍年的紅包，上面大大的字眼真的十分有趣

餐點介紹

首先上來的部分是飲品跟甜點，看到這樣的搭配這裡也很適合當下午茶的餐廳

第一款飲品是「舒壓茶」，喝起來薰衣草香非常濃郁，口感溫順尾運回甘

旁邊有附一片檸檬可以直接放入茶壺中增添香氣，另外還有茶包可以再到櫃台沖第二泡

第二款是「水洗耶加雪菲」，是中淺培的咖啡豆

喝起來一開始的味道帶點酸味，有淡淡的茉莉花香，尾韻甘甜味道久而不散

甜點的部分是「京都小山園抹茶乳酪(佐蜜紅豆)」，當天非常幸運點的是最後一塊蛋糕，蛋糕吃起來抹茶非常濃郁口感綿密紮實，雖然紅豆的量不多，不過搭配起來甜而不膩有種幸福的感覺

麵食的餐點都是點乾拌烏龍麵為主，還會附上一碗湯

第一道是「椒麻堅果溫泉蛋拌烏龍麵(厚切培根)」，一端上來就能聞到椒麻香

肉食的部分選擇「厚切培根」，一開始看到有點嚇到，沒想到培根是如此的厚實

一口咬下培根香不斷充斥在口腔中，滿滿的油脂香氣十足

旁邊有附上洋蔥跟椒麻醬，如果喜歡味道濃郁一點可以把洋蔥跟醬料加到烏龍麵中攪拌一起使用

烏龍麵的口感彈牙紮實，椒麻醬的味道以麻味居多，會讓人越吃越上癮

完全攪拌後看起來令人食指大動，椒麻油亮的感覺既罪惡又滿足

第二道是「魚香奶醬溫泉蛋拌烏龍麵(香烤雞腿)」，看到這裡可以發現幾乎所有的餐點器具都是跟露營相關的用品，有種再體驗微奢的露營，因為有專人在幫忙準備美味餐點

雞腿排非常厚實飽滿，表皮烤致微微焦香

一口咬下雞肉多汁香濃，表皮有微微脆感吃起來非常過癮

拌烏龍麵都會有一顆溫泉蛋，可以用破後拌著麵一起享用

魚香奶醬吃起來香氣十足，口感滑順加上柴魚片吃起來不會覺得太油膩

麵裡面會附一整根的辣椒，吃起來脆口不會辣，是一樣滿有趣的配菜

附的湯是海帶芽湯，裡面有海帶芽跟竹輪切片

一樓商品區

在櫃台旁邊有一區是商品區，裡面有各種露營器具跟飾品，有點像是把咖啡廳跟文創市集做結合

最裡面是隨身包及杯子容器，在這裡逛一逛真的會有想露營的衝動

飾品的種類滿多的，從耳環、手鍊到頸鍊都有

旁邊就是往二樓用餐區的樓梯，寬度大約是一個人行走的空間

戶外區

三樓是室外座位區，不過當天天氣不是很好，所以三樓並沒有開放

從二樓往外走有一區像是露營的區域

有一頂藍色的大帳篷造型，很像是模擬露營的場景

往前走有營火堆，晚上圍坐在這裡生火聊天感覺就十分愜意

往外望去就是中角灣的海景，如果天氣海就能坐在三樓的座位邊吃邊欣賞無敵海景

結語

以地點來說如果從台北過來搭車會需要花滿多的時間，如果可以開車就會方便很多，不過經過這麼久的交通時間到這裡享用餐點完全值回票價，天氣好的時候風景非常漂亮，還能聽到海浪的拍打聲，餐點的部分精緻又有特色，從大門進入的那一刻起身心就能開始放鬆，不管是視覺還是味覺都能在這裡好好享受，如果想帶點紀念品或是小物一樓的商品區也許能找到意想不到的商品。