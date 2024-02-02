2024礁溪美食攻略看這!宜蘭礁溪除了溫泉有名之外，錯過礁溪美食就太可惜了!小編不藏私整理了23間必吃 礁溪美食名單。本懶人包含超高CP值的 礁溪美食小吃、礁溪餐廳、礁溪早午餐、礁溪午餐、礁溪平價美食、礁溪隱藏版美食，還有大家最喜歡的礁溪夜市美食、礁溪宵夜，通通收錄在這篇～無論你是要早上、中午還是晚上宵夜，超多礁溪好吃美食可供選擇，宜蘭礁溪好吃的從麵點、蔥油餅、鴨肉、甜點通通有!

▼ 宜蘭精選懶人包 ▼

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礁溪美食推薦大集合

礁溪美食清單 礁溪美食餐廳 : 鴨の夢想飛行館、里海咖啡、塭底烤魚、樂沛西餐廳

: 鴨の夢想飛行館、里海咖啡、塭底烤魚、樂沛西餐廳 礁溪宵夜推薦 : 買醉串燒酒場、日嚐こんばんは、礁溪一碗小羊肉

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: 吳記花生捲冰淇淋、春捲伯、玉仁八寶冬粉、白冰豆花、義珍香鮮奶吐司礁溪店、礁溪包子饅頭專賣店 礁溪必吃蔥油餅店 : 柯氏蔥油餅、星寶蔥達人、第一站蔥油餅、礁溪頂好蔥油餅 知名電視節目《食尚玩家》推薦礁溪6大排隊美食:「柯氏蔥油餅」、人氣路邊攤美食「春捲伯」、「陳旺記鴨片飯」、入選百大台灣小吃「玉仁八寶冬粉」、用埔里泉水熬煮「白水豆花」、網評高達4.5顆星「綠色臭豆腐」。

礁溪美食推薦 | 礁溪早餐

#1白雲山鹿

這裏賣宜蘭礁溪早餐美食也是走台式傳統路線，必吃的有份量大且高CP值粉漿蛋餅、外皮酥脆吃得到真的蘿蔔絲的港式蘿蔔糕、以及帶有花生粒及油條的花生湯等，其他如油飯、銀絲卷等也相當有人氣。

照片來源：IG ＠jin723_yilanfoodie

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲三路 30 巷 61 弄 26 號（ 地圖導航 )

推薦用餐區間：盡量避開 9 點

#2清珍早點

來到礁溪除了泡溫泉，爬一趟抹茶山外，也可以順道拜訪這間已經開了將近60年，連當地人都超愛的人氣老店「清珍早點」。從一般中式早點的飯糰、鹹豆漿，到各類鹹甜酥餅通通有，不僅種類選項超多，價格也是超級划算，就算點滿滿一桌也不心痛！小編力推給喜歡吃早餐的朋友，務必早起來品嚐這間礁溪早餐～

#3蒔花咖啡

喜歡拍照的朋友看過來，「蒔花」是宜蘭熱門景點黑宅 Black House的新品牌！充滿異國風的裝潢從裡到外都超好拍～摩洛哥式純白建築配上小花園，濃濃的渡假風情超Chill超放鬆。吃膩一般早餐想嘗鮮的話，務必試試看店內的人氣餐點「開放式三明治」！不過目前沒有開放預約，所以要做好排隊的心理準備喔～

地點：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號(點我導航)

時間：10:00–17:00（週二公休）

電話：03–988–7228

粉絲專頁 : 蒔花咖啡粉絲團

#4正好鮮肉小籠包

宜蘭知名小籠湯包店家「正常鮮肉小籠包」在礁溪火車站附近開了分店，一早就吸引大批人潮排隊。小小店面，卻有著大排長龍的人潮，絡繹不絕。湯包顆顆都是輕薄的皮，搭上飽滿的肉餡，用筷子夾起來就很有感覺。輕輕咬下，湯汁立馬流出，內餡札實，還有湯汁飽滿的蔥肉，搭配湯汁，真的是超級好吃！

礁溪美食推薦 | 礁溪美食小吃

#5柯氏蔥油餅

絕對不可以錯過的宜蘭礁溪小吃，小編首推無時無刻都大排長龍的「柯氏蔥油餅」！炸得金黃酥脆的外皮，配上濃醇的半熟蛋，一口咬下幸福指數破表～1970年創立的好滋味飄香至今，擄獲超多人的心，等再久都甘願！隔壁的吳記花生捲冰淇淋也有不少粉絲，可以一次捕獲，雙重享受！

#6吳記花生捲冰淇淋

來朝聖宜蘭礁溪必吃美食柯氏蔥油餅時，別錯過這家就在隔壁的「吳記花生捲冰淇淋」！這裡花生捲的使用全麥潤餅皮夾入2球冰淇淋，最後再加入現刨的花生糖及香菜，吃完油膩的蔥油餅後來一口真的是非常解膩消暑宜蘭礁溪美食。

#7礁溪春捲伯

礁溪隱藏版美食「礁溪春捲伯」雖然沒有大招牌，但只要沿著人潮走去就能找到攤位！春捲伯只賣「春捲」跟「蝦餅」兩個品項，招牌春捲薄脆的外皮，裡頭是飽滿的韭菜餡料，一口咬下超級Juicy，蝦餅則是地瓜和蝦米的組合，香氣撲鼻～最重要的是這樣一套買下來只要超便宜的銅板價50元，趕快手刀買來嚐嚐！

#8玉仁八寶冬粉

買完名產義珍香的爆漿饅頭和鮮奶吐司後，一定要到隔壁曾獲得台灣小吃百大名店，吃上一碗招牌的「八寶冬粉」！用料實在的冬粉，裡面的配料共有肉羹、蝦子、金針、木耳、香菇、花枝、時蔬、魚卵丸子等多樣食材，將山珍海味通通濃縮在一碗，味道豐富，是許多人來到礁溪必吃的美食之一！

#9老家LAO CHIA 冰花鍋貼 小籠湯包 手搖飲

老家LAO CHIA 冰花鍋貼小籠湯包手搖飲，以酥脆鍋貼、多汁湯包，結合新鮮水果入茶的創意，打造出豐富有層次感的健康飲品。飲品使用柚子、葡萄柚、芒果等多種水果，搭配綠茶，散發出清新果香，喝起來甜度適中，不酸澀。

#10小春礁溪店

宜蘭羅東夜市的小春，是一家專賣糕渣與卜肉的宜蘭礁溪排隊名店。糕渣是將熬煮好的高湯加入粉類，製成類似果凍般的口感，再油炸至金黃色。趁熱品嚐，口感綿密滑順，帶有高湯的鮮甜，有如蘿蔔糕或炸鮮奶的升級版。卜肉則是將豬里肌肉裹粉油炸，外酥內嫩，搭配胡椒鹽更添風味。

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段德陽路口(點我導航)

時間：15:30–23:00(平日) ; 15:30-00:00(假日)

電話：0933244160

礁溪美食推薦 | 美食餐廳

#11來益漁行

宜蘭礁溪老街上的「來益漁行」，是一家在地人氣老店，在當地經營漁貨販售超過20年。每天下午兩點半到四點左右營業，是當地人採買新鮮漁獲的好去處。幾年前，老闆兒子回來接手，開始提供海鮮料理。憑藉著熟悉每種海鮮的特性，加上品質新鮮、價格實在，海鮮料理深受當地人和觀光客的喜愛，是老街上生意最好的海鮮店之一。

#12鴨の夢想飛行館

來在地人推薦的「礁溪庄櫻桃谷」。櫻桃谷的選擇性稍微多一些，吃烤鴨的話，有三吃、四吃、五吃等，一樣會有廚師端出一整隻的烤鴨在現場做料理表演，而且鴨的每個部位都可以吃得到。如果是2到3人一起吃的話，這家宜蘭烤鴨美食份量較適中。

照片來源：IG @jieminbuybuybuy

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段 72 號( 導航

電話： 03 987 3222

營業時間： 11:00~14:00 （六日到 16:00 ）； 17:00~20:30 （六日到 21:00)

服務選項 : 內用 · 外帶 · 無外送服務

礁溪美食推薦 | 咖啡廳下午茶

#13里海 CAFÉ

大量木頭裝潢，讓店內氛圍充滿質感的「里海café」，不只咖啡有名，從大溪漁港直送店裡的「鮮魚料理」更是吸引人！店內每天依照漁獲推出各式特色定食，以最簡單的鹽烤或醬燒方式，呈現食材的鮮美～其中季節限定的「漁夫鍋」美味程度更是讓大家搶破頭，想要品嚐的朋友們記得事先預約，不然吃不到礁溪隱藏美食，可是會超級後悔喔！

#14咖啡浴 FURO CAFÉ

說到礁溪的特色咖啡廳，小編要推薦這間少女看到一定尖叫的「咖啡浴FURO CAFÉ」！為了跟礁溪溫泉相呼應，老闆特地將店內2樓打造成日式澡堂，開放式的空間想坐哪就坐哪，置身其中讓人以為一秒到日本，超卡哇伊！除了裝潢討喜外，餐點也完全不馬虎，店內提供的手作生吐司，搭配果醬鬆軟美味，味覺和視覺都被大大療癒一番～

#15瑪德琳Café de Madeleine

相信這間位在礁溪美食排行中，有著歐洲風格的咖啡廳「瑪德琳Café de Madeleine」，是許多人的口袋名單！整間店看起來就像一間美術館，充滿藝文氣息～連接樓層的金色旋轉樓梯更是華麗，讓大家搶著拍照留念。不只店內裝潢宛如畫廊，蛋糕櫃內的甜點每個也都像藝術品般精緻漂亮，讓人不禁想每個都點來吃吃看！

地點：宜蘭縣礁溪鄉玉民路一段300號(點我導航)

時間：11:30–18:30（週三、四公休）

電話：03–987–3173

粉絲專頁 : 瑪德琳粉絲團

礁溪美食推薦 | 冰品甜點

#16白水豆花

宜蘭礁溪巷弄裡的「白水豆花」是相當有名的人氣小店，日系質感的裝潢僅有少少的七個座位，但大家還是很願意等候，只為了吃上一碗遵循古法製作的鹽滷豆花。店內餐點最大的特色，是豆花上頭會灑入當日現刨的麥芽花生糖和香菜點綴，就像台灣常見的小吃花生捲冰淇淋，透心涼的口感不只充滿創意還意外的相當美味！

#17Bambino邦比諾 義式冰淇淋

店內精緻小巧「Bambino邦比諾」，雖然才開業一陣子，但已經有一群死忠的粉絲！店內所有冰品都是真材實料，使用的香草莢和抹茶粉也都是最好的，想要清爽口感，或是濃郁口味通通有！除了義式冰淇淋外，還有販售在IG上爆紅，每日限量的超萌沙皮狗冰～療癒的外觀，和狗狗無辜的表情真的會讓人捨不得「下手」品嚐！

地點：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段189號(點我導航)

時間：12:00–19:00（週二、三、四公休）

電話：03–987–5215

粉絲專頁 : Bambino邦比諾粉絲團

礁溪美食推薦 | 夜市美食、宵夜

#18跨力酒食

店面不大，僅有少少座位的「跨力酒食」，不只是 礁溪宵夜 的好選擇，更是在地的隱藏美味！懶得思考消夜想吃什麼的話，店內生食、熟食、烤物、炸物通通有，而且從牆上十幾把專業刀具就可以看出老闆的用心，從看似簡單的炸豆腐，到考驗火候的烤午仔魚，道道都相當美味，非常適合捨不得睡的小酌夜晚～

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段193號

時間：18:00–23:00（週一、二、三公休）

電話：0975–397–175

粉絲專頁 : 跨力酒食粉絲團

#19阿亮烤肉

礁溪平價美食推薦，來到礁溪泡個舒服的溫泉之後，位在熱鬧老街上經營20幾年的「阿亮烤肉」絕對是 礁溪宵夜 首選之一！店家主打各式燒烤，以及少量的炸物，ㄕㄨㄚˋ嘴的重口味讓大家一吃成主顧～不過店內只有兩個人打理，加上超級熱門，人多時可能會需要等上60-120分鐘，記得多預留一點時間跟肚子來迎接它的美味喔～

地點：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段64號(點我導航)

時間：17:0–00:30（週二、四公休）

電話：0919–900–265

粉絲專頁 : 阿亮烤肉粉絲團

#20樂山溫泉拉麵

宜蘭礁溪除了泡溫泉之外，當然不能錯過礁溪夜市美食 啊！不過除了大家常推的：蜀山三星蔥培根肉串、8兩重G排、礁溪川哥大牛排外，小編要來推薦位在夜市周邊的「樂山溫泉拉麵」～餐點除了拉麵外，也有丼飯、生魚片，選擇相當豐富，最特別的是在店內除了能用餐之外還能一邊泡腳，這麼「在地」的用餐氛圍一定要來體驗看看！

地點：宜蘭縣礁溪鄉公園路20號(點我導航)

時間：11:00–14:30, 17:00–20:30

電話：03–988–7225

粉絲專頁 : 樂山溫泉拉麵二店粉絲團

#21買醉燒烤店

礁溪晚上美食推薦，買醉除了提供平價到精緻的各式燒烤，酒類也超級多元，平均一百初頭的各牌啤酒，濃淡皆有的特色調酒，還有高價位的威士忌、日本燒酒等，滿足不同取向的顧客。配上烤得恰到好處、新鮮多汁的串燒烤物，有創意的食材搭配出不一樣的美味，除了燒烤，也有鍋物與炸物可以選擇。這裡有寬敞又舒適的用餐空間，以及輕鬆熱鬧的氣氛。

中山店：

德陽店：

礁溪美食推薦 | 特色名產

#22礁溪三源行鴨賞

源自於好山好水礁溪的「三源行」是許多人必買的伴手禮！除了臘味鴨賞、肉酥肉乾外，也販售各類醃漬品與海鮮零食，通通都是選用最新鮮優質的材料製成，近期更將在地食材：金棗、櫻花蝦、三星蔥…等融入產品，ㄕㄨㄚˋ嘴的程度直接榮登觀光客最愛的宜蘭名產！

#23義珍香爆漿饅頭

相信不用小編多說，爆漿饅頭的熱門程度早就在IG上掀起一波打卡熱潮！可愛的外皮配上滿到炸出來的內餡，還有超多口味像是：珍奶、抹茶、起士…可以選擇，每個都想吃吃看！除了有單入饅頭可以現買現吃外，也有販售盒裝能夠當作伴手禮買回去送人唷！