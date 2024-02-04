桃園南崁新開幕『伍將日式燒肉鍋物放題南崁店』提供燒肉、火鍋吃到飽

共有698元、869元、986元三種價位吃到飽可以選擇

提供百樣食材，有燒肉、火鍋食材、冷熱飲、冰淇淋、麵食、炸物、甜點、水果等等

只要選擇698元就享有啤酒無限暢飲

用餐區有百坪空間，還設有兒童遊戲區，是聚會、聚餐的好選擇

【目錄索引】

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-環境介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-菜單

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-自助吧介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-餐點介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-店家資訊

伍將日式燒肉鍋物放題南崁店就在車水馬龍的桃園蘆竹中正路上，地點位在二樓，在一樓就可以看到偌大的招牌

透明的玻璃窗可以看到連平日晚餐時段也有不少人用餐

入口處就在7-11門市旁的樓梯上去

明亮的燈光還放置著許多誌慶的花籃及盆栽

樓梯入口處也有提供菜單可以參考

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-環境介紹】

擁有百坪空間的用餐環境，非常寛敞舒適

用起餐來也不會讓人覺得擁擠

木質系的裝潢及桌椅，搭配著燈籠的元素，營造出日式的氛圍

用餐時間距離開幕才一個多月，平日就聚集了許多用餐人潮

不管平日或假日用餐，建議先訂位

四週都有透明玻璃窗，白天有著良好的光線

而夜晚還可以欣賞腳下的街景

設有兒童遊戲區，提供書籍及玩具，可以讓小朋友閱讀及玩耍

家長可以盡情享用美食，好適合許多家長聚餐、不用擔心小孩坐不住或亂亂跑

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-菜單】

伍將日式燒肉鍋物放題南崁店菜單

用餐需知及收費：

用餐時間120分鐘，點餐時間90分鐘

超過15分鐘每人加爐火費100元

成人收費：698元、869元、986元三種價位可以選擇

幼童收費：90CM以下免費／90~110CM 100元／110~140CM 350元／140CM以上及18歲以上為成人價

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-自助吧介紹】

除了平板上的菜色外，自助吧還有多種食材

火鍋料的自助吧還有用透明蓋子蓋著，感覺更加衛生

火鍋食材有各種時蔬、火鍋料，品項滿多的

且補貨補的很勤，建議拿取適量的食材，如果吃完再繼續拿，避免浪費唷

熟食炸物區、甜點水果區

炸物、咖哩雞肉跟紅燒牛肉及白飯

咖哩雞肉跟紅燒牛肉雖然看起來很香，但小鳥胃的我實在吃不下

冷藏櫃裡面也有許多小蛋糕、甜點跟水果可以享用

醬料區

還有提供麵食

飲品也有超多選擇，冷熱飲都有

也有瓶裝的飲料像是可口可樂、雪碧等等

冰淇淋提供COLD STONE、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋兩大品牌

COLD STONE口味有極濃黑玫瑰鹽、黑糖麻吉、紅心芭樂雪貝、芒果雪酪、草莓覆盆莓、珍珠厚奶茶

卡比索皇家俄羅斯冰淇淋口味有蘭姆葡萄、抹茶、酒釀黑櫻桃、夏威夷果仁、花生巧克力

使用蘋果平板點餐，快速又方便

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-餐點介紹】

※飲酒過量有礙健康．未成年請勿飲酒

啤酒無限暢飲，好嗨啊

※飲酒過量有礙健康．未成年請勿飲酒

火鍋湯底有藥膳、昆布、麻辣可以選擇，加價50元可以選擇鴛鴦鍋

昆布有著柴魚香氣，口感是屬於比較爽口的

麻辣微辣，溫和順口

自助吧的火鍋食材應有盡有，像我喜歡的時蔬類、男友愛的火鍋料類通通有

平板上也有火鍋肉片可以選擇

剛下班來用餐，飢腸轆轆

餐點還沒上桌前，可以先來一碗咖哩雞肉飯或紅燒牛肉飯

但我怕吃飯會太飽，所以選擇了炸物先來墊墊底

醬料的碟子有兩格，剛好可以放火鍋跟燒肉的沾醬

愛吃蒜頭跟辣椒的我，把蒜頭跟辣椒夾在燒肉裡吃也超過癮的

美國prime嫩肩牛

美國prime嫩肩牛油花分佈細緻又均勻

肉片厚實，帶有咬勁但不會柴口

簡單沾點燒肉醬就非常夠味又好吃

鹽蔥

鹽燒牛舌

可以加點鹽蔥搭配著牛舌

雖然牛舌不是厚切的，但吃起來很有口感

有著脆彈的口感，咀嚼起來充滿著牛肉香氣

澳洲M9和牛

澳洲M9和牛很有厚度，油花蠻多的

表面油油亮亮

特級翼板牛

特級翼板牛油花適中，口感鮮嫩又保有嚼勁

日式極上霜降

日式極上霜降油花分佈均勻，肥瘦均等

香氣特別濃郁，油花豐富吃起來很嫩口

安格斯肩小排

安格斯肩小排富有嚼勁，肉片感覺很厚實

鮮嫩，保有油脂的香氣

嫩烤松阪豬

嫩烤松阪豬脆口彈牙，豐富的油脂

烤到微焦，口感香酥咬起來感覺會爆汁

羊小排

法式羊排

羊排有羊肉獨特的味道，但不會有騷味

法式羊排多了香料的味道，味蕾更加豐富

看你是喜愛羊肉的原味或是散發著香料滋味的法式洋排

精選沙朗牛排

沙朗牛排烤到外層瘦熟了，但裡面肉質依舊保有粉嫩的色澤口感超級軟嫩

完全不輸給牛排店的沙朗牛排，甚至比許多牛排館的沙朗牛排更軟嫩更好吃

這道沙朗牛排的肉質有讓我驚艷

包肉生菜

伊比利豬梅花

伊比利豬梅花肉質脆彈鮮嫩有著豐富的油脂

拿來包生菜，加入蒜末、辣椒，多層次又豐富的口感，且多了生菜更多了清脆爽口的滋味

爆漿脆皮雞腿捲

爆漿脆皮雞腿捲外皮雞皮烤到酥酥的，很有味道

一吃很像烤雞的外皮，香噴噴

裡面的雞腿肉非常非常鮮嫩

本來想說點雞肉很容易有飽足感，但又是986元價位才有的菜色，想說點來看看

沒想到口感令人驚訝，推薦這道必點

煙燻豬五花

煙燻豬五花油脂多，有著煙燻的香氣並帶點鹹度

是我喜歡的肉品之一

乳酪絲

美國choice雪花牛

美國choice雪花牛包入起司，牛肉香加上濃郁的起司香

如果喜歡泡菜的，可以加點一起搭配著吃，有韓式的口感

經典牛橫隔膜

牛橫隔膜油脂豐富烤到外層微酥，很有嚼勁但不會咬不爛的那種

也是屬於牛肉香氣濃郁的一種肉品

青蔥脆皮肥腸

肥腸先滷過，經過燒烤將多餘油脂烤出，吃起來外層酥酥的

咀嚼著散發著滷汁的香氣，很有味道

七里香

七里香灑上孜然粉，一上桌就聞到孜然獨特的香氣

烤到表層微焦，吃起來香酥可口

藍鑽蝦、天使紅蝦、野生草蝦、墨魚香腸

天使紅蝦蝦味濃郁，口感略帶點鬆軟的口感

藍鑽蝦、草蝦肉質脆彈鮮甜

墨魚香腸裡面有著滿滿的墨魚丁，口感脆彈、味道鮮美

不用沾醬吃的到自然的鮮甜滋味，就很好吃了

蛤蜊

蛤蜊肉質脆彈鮮美，湯汁鮮甜且加了薑絲風味更佳

牛肉火鍋肉片

也有火鍋肉片可以選擇，想快速吃到肉片或是想吃不同口味的肉片

有豬肉及牛肉兩種可以點

火鍋料有我愛的菇類、芋頭、南瓜、麻吉燒等等，讓我吃的好滿足

菇類吸飽了麻辣湯汁的味道，非常夠味

芋頭鬆軟綿密，要不是吃太飽真想多吃幾塊

吃飽飯後的甜點時間，但真的太撐了，已經容不下甜點了

只好裝了紅心芭樂雪貝、芒果雪酪來解解膩

這兩種口味屬於清爽的冰淇淋口味，尤其紅心芭樂我超愛的，散發著水果香氣，酸中帶甜

吃了一球會讓人想再吃第二球

香蕉牛奶是非常人喜歡的飲品之一

來到伍將日式燒肉鍋物放題南崁店也喝的到，男友二話不說就先乾了二杯（咦？）

於2023年12月才開幕的伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，提供多樣化的食材、上百坪寛敞的用餐空間

以吃到飽來說，肉質都帶有一定的厚度，不會一上烤網烤就破碎了，口感也很好

設有兒童遊戲區、啤酒無限暢飽，是南崁聚餐推薦

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-店家資訊】

店名：伍將日式燒肉鍋物放題南崁店

地址：桃園市蘆竹區中正路85.87.89號2樓

營業時間：週一至週五 11:30~14:30、17:00~22:30／週六~週日 11:30~22:30

訂位電話：03-222 7752

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