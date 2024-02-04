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桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，近百樣的食材無限供應，設有兒童遊戲區

2024-02-04 10:00:00 麥的小窩 人氣：111
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：760篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：伍將日式燒肉鍋物放題-南崁店
place桃園市蘆竹區中正路85號2樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園南崁新開幕『伍將日式燒肉鍋物放題南崁店』提供燒肉、火鍋吃到飽

共有698元、869元、986元三種價位吃到飽可以選擇

提供百樣食材，有燒肉、火鍋食材、冷熱飲、冰淇淋、麵食、炸物、甜點、水果等等

只要選擇698元就享有啤酒無限暢飲

用餐區有百坪空間，還設有兒童遊戲區，是聚會、聚餐的好選擇

 

【目錄索引】

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-環境介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-菜單

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-自助吧介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-餐點介紹

‧伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-店家資訊

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

伍將日式燒肉鍋物放題南崁店就在車水馬龍的桃園蘆竹中正路上，地點位在二樓，在一樓就可以看到偌大的招牌

透明的玻璃窗可以看到連平日晚餐時段也有不少人用餐

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

入口處就在7-11門市旁的樓梯上去

明亮的燈光還放置著許多誌慶的花籃及盆栽

樓梯入口處也有提供菜單可以參考

 

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-環境介紹】

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

擁有百坪空間的用餐環境，非常寛敞舒適

用起餐來也不會讓人覺得擁擠

木質系的裝潢及桌椅，搭配著燈籠的元素，營造出日式的氛圍

用餐時間距離開幕才一個多月，平日就聚集了許多用餐人潮

不管平日或假日用餐，建議先訂位

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

四週都有透明玻璃窗，白天有著良好的光線

而夜晚還可以欣賞腳下的街景

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

設有兒童遊戲區，提供書籍及玩具，可以讓小朋友閱讀及玩耍

家長可以盡情享用美食，好適合許多家長聚餐、不用擔心小孩坐不住或亂亂跑

 

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-菜單】

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

伍將日式燒肉鍋物放題南崁店菜單

用餐需知及收費：

用餐時間120分鐘，點餐時間90分鐘

超過15分鐘每人加爐火費100元

成人收費：698元、869元、986元三種價位可以選擇

幼童收費：90CM以下免費／90~110CM 100元／110~140CM 350元／140CM以上及18歲以上為成人價

 

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-自助吧介紹】

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

除了平板上的菜色外，自助吧還有多種食材

火鍋料的自助吧還有用透明蓋子蓋著，感覺更加衛生

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

火鍋食材有各種時蔬、火鍋料，品項滿多的

且補貨補的很勤，建議拿取適量的食材，如果吃完再繼續拿，避免浪費唷

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

熟食炸物區、甜點水果區

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

炸物、咖哩雞肉跟紅燒牛肉及白飯

咖哩雞肉跟紅燒牛肉雖然看起來很香，但小鳥胃的我實在吃不下

冷藏櫃裡面也有許多小蛋糕、甜點跟水果可以享用

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

醬料區

還有提供麵食

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

飲品也有超多選擇，冷熱飲都有

也有瓶裝的飲料像是可口可樂、雪碧等等

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

冰淇淋提供COLD STONE、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋兩大品牌

COLD STONE口味有極濃黑玫瑰鹽、黑糖麻吉、紅心芭樂雪貝、芒果雪酪、草莓覆盆莓、珍珠厚奶茶

 

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卡比索皇家俄羅斯冰淇淋口味有蘭姆葡萄、抹茶、酒釀黑櫻桃、夏威夷果仁、花生巧克力

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

使用蘋果平板點餐，快速又方便

 

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-餐點介紹】

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

※飲酒過量有礙健康．未成年請勿飲酒

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

啤酒無限暢飲，好嗨啊

※飲酒過量有礙健康．未成年請勿飲酒

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

火鍋湯底有藥膳、昆布、麻辣可以選擇，加價50元可以選擇鴛鴦鍋

昆布有著柴魚香氣，口感是屬於比較爽口的

麻辣微辣，溫和順口

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

自助吧的火鍋食材應有盡有，像我喜歡的時蔬類、男友愛的火鍋料類通通有

平板上也有火鍋肉片可以選擇

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

剛下班來用餐，飢腸轆轆

餐點還沒上桌前，可以先來一碗咖哩雞肉飯或紅燒牛肉飯

但我怕吃飯會太飽，所以選擇了炸物先來墊墊底

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

醬料的碟子有兩格，剛好可以放火鍋跟燒肉的沾醬

愛吃蒜頭跟辣椒的我，把蒜頭跟辣椒夾在燒肉裡吃也超過癮的

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

美國prime嫩肩牛

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

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美國prime嫩肩牛油花分佈細緻又均勻

肉片厚實，帶有咬勁但不會柴口

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

簡單沾點燒肉醬就非常夠味又好吃

 

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鹽蔥

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

鹽燒牛舌

 

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可以加點鹽蔥搭配著牛舌

雖然牛舌不是厚切的，但吃起來很有口感

有著脆彈的口感，咀嚼起來充滿著牛肉香氣

 

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澳洲M9和牛

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

澳洲M9和牛很有厚度，油花蠻多的

表面油油亮亮

 

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特級翼板牛

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

特級翼板牛油花適中，口感鮮嫩又保有嚼勁

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

日式極上霜降

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

日式極上霜降油花分佈均勻，肥瘦均等

香氣特別濃郁，油花豐富吃起來很嫩口

 

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安格斯肩小排

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

安格斯肩小排富有嚼勁，肉片感覺很厚實

鮮嫩，保有油脂的香氣

 

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嫩烤松阪豬

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

嫩烤松阪豬脆口彈牙，豐富的油脂

烤到微焦，口感香酥咬起來感覺會爆汁

 

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羊小排

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

法式羊排

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

羊排有羊肉獨特的味道，但不會有騷味

法式羊排多了香料的味道，味蕾更加豐富

看你是喜愛羊肉的原味或是散發著香料滋味的法式洋排

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

精選沙朗牛排

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

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沙朗牛排烤到外層瘦熟了，但裡面肉質依舊保有粉嫩的色澤口感超級軟嫩

完全不輸給牛排店的沙朗牛排，甚至比許多牛排館的沙朗牛排更軟嫩更好吃

這道沙朗牛排的肉質有讓我驚艷

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

包肉生菜

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

伊比利豬梅花

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

伊比利豬梅花肉質脆彈鮮嫩有著豐富的油脂

拿來包生菜，加入蒜末、辣椒，多層次又豐富的口感，且多了生菜更多了清脆爽口的滋味

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

爆漿脆皮雞腿捲

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

爆漿脆皮雞腿捲外皮雞皮烤到酥酥的，很有味道

一吃很像烤雞的外皮，香噴噴

裡面的雞腿肉非常非常鮮嫩

本來想說點雞肉很容易有飽足感，但又是986元價位才有的菜色，想說點來看看

沒想到口感令人驚訝，推薦這道必點

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

煙燻豬五花

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

煙燻豬五花油脂多，有著煙燻的香氣並帶點鹹度

是我喜歡的肉品之一

 

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乳酪絲

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

美國choice雪花牛

 

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美國choice雪花牛包入起司，牛肉香加上濃郁的起司香

如果喜歡泡菜的，可以加點一起搭配著吃，有韓式的口感

 

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經典牛橫隔膜

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

牛橫隔膜油脂豐富烤到外層微酥，很有嚼勁但不會咬不爛的那種

也是屬於牛肉香氣濃郁的一種肉品

 

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青蔥脆皮肥腸

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

肥腸先滷過，經過燒烤將多餘油脂烤出，吃起來外層酥酥的

咀嚼著散發著滷汁的香氣，很有味道

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

七里香

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

七里香灑上孜然粉，一上桌就聞到孜然獨特的香氣

烤到表層微焦，吃起來香酥可口

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

藍鑽蝦、天使紅蝦、野生草蝦、墨魚香腸

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

天使紅蝦蝦味濃郁，口感略帶點鬆軟的口感

藍鑽蝦、草蝦肉質脆彈鮮甜

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

墨魚香腸裡面有著滿滿的墨魚丁，口感脆彈、味道鮮美

不用沾醬吃的到自然的鮮甜滋味，就很好吃了

 

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蛤蜊

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

蛤蜊肉質脆彈鮮美，湯汁鮮甜且加了薑絲風味更佳

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

牛肉火鍋肉片

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

也有火鍋肉片可以選擇，想快速吃到肉片或是想吃不同口味的肉片

有豬肉及牛肉兩種可以點

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

火鍋料有我愛的菇類、芋頭、南瓜、麻吉燒等等，讓我吃的好滿足

菇類吸飽了麻辣湯汁的味道，非常夠味

芋頭鬆軟綿密，要不是吃太飽真想多吃幾塊

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

吃飽飯後的甜點時間，但真的太撐了，已經容不下甜點了

只好裝了紅心芭樂雪貝、芒果雪酪來解解膩

這兩種口味屬於清爽的冰淇淋口味，尤其紅心芭樂我超愛的，散發著水果香氣，酸中帶甜

吃了一球會讓人想再吃第二球

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

香蕉牛奶是非常人喜歡的飲品之一

來到伍將日式燒肉鍋物放題南崁店也喝的到，男友二話不說就先乾了二杯（咦？）

 

桃園吃到飽｜伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，啤酒暢飲698元起，

於2023年12月才開幕的伍將日式燒肉鍋物放題南崁店，提供多樣化的食材、上百坪寛敞的用餐空間

以吃到飽來說，肉質都帶有一定的厚度，不會一上烤網烤就破碎了，口感也很好

設有兒童遊戲區、啤酒無限暢飽，是南崁聚餐推薦

 

【伍將日式燒肉鍋物放題南崁店-店家資訊】

店名：伍將日式燒肉鍋物放題南崁店

地址：桃園市蘆竹區中正路85.87.89號2樓

營業時間：週一至週五 11:30~14:30、17:00~22:30／週六~週日  11:30~22:30

訂位電話：03-222 7752

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553743265331

 

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