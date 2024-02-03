認識我一段時間的人都知道

我就是個怕辣的卒仔

可是這家在中壢開業兩年的重慶好想你蓋碗火鍋

卻是我吃了好幾次的特例

我就不敢吃辣，但是這家蓋碗火鍋的麻辣鍋，居然有豬腦花可以點

而且就是要配這種湯底，才可以把豬腦花的腥味給煮掉

然後我自費吃了三次，每一次我都一定要點豬腦花才甘願

丫吃完豬腦花我就全力攻另一個不辣的湯頭

搞的我自己的朋友都臉上三條線 （這女人點辣鍋的理由只是為了豬腦花？？？？）

桃園中壢- 好想你重慶蓋碗火鍋

電話：03 280 4765

地址：桃園市中壢區新生路79號 （點選這裡開始導航）

營業時間： 11：30-15：00 17：00-0：00

公休日 ：有事才公休

停車資訊：附近路邊停車格

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

好想你重慶蓋碗火鍋的位置，其實就在中壢人潮跟車潮都很多的新生路上

旁邊就是新生路上的寶雅，算是一個很明顯的地標

對面另一條平行的路就是大同商圈

要走過去SOGO百貨或是威尼斯影城，都非常的近

走路不用十分鐘就到

算是一個很棒的地段

而好想你重慶蓋碗火鍋在一開店的時候，就造成了不小的轟動





其實第一次來好想你重慶蓋碗火鍋

我就對他們家的門面有很深的印象

這是表白了吧~~

中壢的女孩們如果拍這樣的照片傳給另一半，哦~~滿天愛心~~~

我真的覺得裡面好好看

我用夜景模式這樣拍出來

肖水的啦~~怎麼這麼好看，我血液裡面的中國風格魂啊~~~





他們的桌子最多最多

一桌只能坐六人

所以~~如果你們比較多人來

可以一口氣坐兩桌

這樣前後各一桌也行

這邊光是醬料就有一堆選擇

讓我眼花撩亂，到底要加什麼咧~~





像我這種卒仔辣的人

店長有教我

可以調那個金典油碟

這個油碟是可以把那個辣油給包起來

讓你吃進去的辣給滑順的滑入喉裡

也不用擔心喉嚨被嗆到痛

更不用擔心會不會辣到舌頭麻很久

辣度還是有，但是已大大降低，可以再加點醋

我覺得更開胃好吃

好想你重慶蓋碗火鍋 完整菜單細項

菜單在這邊，大概三個月至半年就會新增變動調整一下

大家可以看看參考一下





好想你重慶蓋碗小火鍋最有名的就是這個牛油麻辣湯底

板娘他們還特地先把湯底給熬好，再冷凍分裝

這樣也可以確保送上來的湯頭比例是固定的

一開始店員就直接倒了白開水下去

我有點傻眼

我問了板娘才知道

正因為他們是黃金比例的重慶麻辣湯頭

如果再加了高湯下去，那就太鹹了嚕~





後來我跟板娘聊了好一陣子才知道

這重慶火鍋跟台灣火鍋不大一樣

重點是把食材用”涮”的，跟台灣的滿湯火鍋不一樣

台灣的火鍋講究的是丟食材下去熬煮

跟重慶火鍋剛好是完全不一樣的吃法

所以記得，下次來吃麻辣湯底，食材要用”涮”的哦！！

像我不敢吃太辣

我就會選鴛鴦鍋，一鍋麻辣，另一鍋則是菌菇鍋

一個鍋底是399元

做成鴛鴦鍋底只需再加個100元就有兩種湯底，何樂不為~~

加加加！！！





最近好想您又推出了新的鍋底

是酸菜鍋耶

而且吃起來又酸又帶點微辣

涮起魚片來也相當好吃

涮白肉更搭！！



上桌的速度相當的快

而好想您則是以這個蓋碗聞名

很多女孩都喜歡蓋碗擺滿滿的

這氣勢多強大啊





點了一堆如果桌面擺不下怎麼辦

不要擔心

旁邊就有設計好的小木几可以放這些火鍋料

是不是好可愛好貼心~~

那我們都點了什麼食材呢

麻辣牛肉 138元

這個牛肉涮在紅鍋裡

這個要煮熟哦，這個牛肉已經醃漬過了

煮熟的牛肉涮熟了，放在嘴裡咀嚼又辣又麻，又有牛肉的甜味

醃漬過的香料把肉的甜味都鎖住了

這個牛肉好好吃





上次狗魔大叔一家人有陪我來吃

他們對這個毛肚非常讚賞

有一個毛肚蝦滑則是用毛肚片包著蝦漿

不管是丟紅鍋還是菌菇鍋都好好吃

金錢肚 138元

有些小菜的價格我覺得還算合理

這個牛肚就給的不少

還有先滷過啊~~





黃喉 80元

大家可別以為黃喉是豬或牛的支氣管

Nonono~~這個黃喉指牛或豬的主動脈

是家畜心臟的大動脈血管

他們都有清洗的相當乾淨

丟進去紅鍋裡面熬煮，吃起來脆脆的口感

很多人喜歡呢~

豬腳 98元

裡面放了三大塊的豬腳

也是有先滷過

我們放在紅鍋裡面慢慢的煮

那個吸滿紅湯的豬腳外皮

一咬下去，燙嘴啊~可是那個豬皮裡面的膠質也有紅鍋的香氣

好讚好讚

香菜牛肉 148元

是不是有人很怕吃香菜？？

哦~這個牛肉加了香菜的組合，有好吃哦

我們有試了一下

紅鍋跟菌菇鍋下去煮這個香菜牛肉都不錯

紅鍋最香最合拍

這個香菜牛肉我們都大推





豬腰 198元

我很愛吃豬腰花

所以我每次去吃那種麻油雞，第一個選的都是選腰花

這邊也有~~

像這種內臟類的，請直接丟紅鍋

涮熟了就直接可以吃了~~大推！！

土豆爆布 68元

我一直都很推薦大家，既然來吃這種獨特的重慶火鍋

那麼食材當然也要點比較特別的

你看，在這裡還可以點到這個土豆瀑布，其實就是馬鈴薯絲

丟進去菌菇鍋煮，我覺得很不錯耶~~





芍粉 68元

這個芍粉我喜歡~~~~

這個也是大家刷抖音就常看到的美食

吃起來有點像是粗寬粉，但是比較不易斷

久煮也行

我很愛這個芍粉在菌菇鍋煮熟的味道，一口芍粉一口菌菇湯

美味極了

豬腦花 168元

我跟你們說，來吃這種重慶火鍋

鐵定~一定~必須要~~像這種內臟內的食材

丟進去紅鍋煮就對了

這個豬腦花要煮15分鐘

我超愛這個重慶火鍋的紅鍋煮起來的豬腦花

獨特的香麻辣把豬腦花的腥味給壓過去了

煮熟的豬腦花一咬下去，綿綿密密的~~好好粗哦！！！





牛五花 198元

我跟你說~如果湯頭好

就算是平價的牛肉，只要涮的時間對了

湯頭也夠讚

那麼牛肉就也很棒

牛肉我涮了紅鍋跟菌菇鍋

我不得不說，那個紅鍋雖然辣到我滿臉通紅

但是它涮起肉來真的好

讓我一邊辣到痛哭流涕直呼下次不要吃紅鍋了

可是我現在寫文又在想念它，這不是矛盾嗎我~~~

雞腳 98元

這個雞腳也很特別

已經有先炸過滷過

拜託~這個請直接丟紅鍋下去煮

讓紅鍋的湯汁把雞腳給完全的浸潤過

就有點像是油條放紅鍋的概念

而且口感上還帶點雞腳的膠質跟肉條

一咬下去就骨肉分離～大推！！

旁邊是田雞肉～那個我就不敢吃了～～～（笑）





小酥肉 138元

這個我覺得應該也是丟入紅湯的

可是好像有點來不及

一上桌那個炸過的香氣太迷人了

我們一下子就清空它了…..(掩面）

那個小酥肉好好粗哦~~~

這滿滿的食材

其實真的紅鍋最合適

但是菌菇鍋的湯頭我也好愛~~很好喝的說





笅白心

這個算是隱藏版的食材

這食材就真的要投入菌菇湯頭下去煮了

吃起來就跟胡瓜的口感覺差不多

搞的我好想打個蛋花做胡瓜蛋花湯啊~~（笑）

豬脊髓

這個也是最近要推出來的新食材

是無骨的哦

一樣丟紅鍋煮個15分鐘

如果你不敢吃豬腦花，我覺得你可以點這個豬脊髓來吃看看

煮起來的口感會比較微硬一點，也更沒腥味

可以嘗鮮看看哦~

酸梅湯 60元

我看到這個盛裝飲料的器具

不由得笑了出來

這會讓我想到夜壺耶

太可愛了啦，板娘你有梗

不過像我這種很怕辣的，這樣一小壺我喝不夠啊~~~~（辣到雙眼淚汪汪）





你喜歡吃辣嗎

你喜歡嘗鮮嗎

現在不用跑去重慶了

我們可以在中壢就先嘗鮮吃一下這個重點用涮的不是用喝湯的重慶火鍋

你是不是辣妹子

在還沒有去到重慶這個魔幻山城Run過一回的時候

先來吃一下這道地的重慶火鍋吧

我在中壢好想你~~好想你~~~

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店家/景點資訊

店家名稱：好想你重慶蓋碗火鍋

所在地址：330臺灣桃園市中壢區新生路79號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-15:00-17:00-0:00

店家電話：032804765

評價：★★★★★

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