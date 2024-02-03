六月螢火 科博館美食｜新店報報，深夜食堂又一間，來自基隆人氣居酒屋插旗台中，店面鄰近科博館、金典，以日料烤串，結合創意調酒，打造時髦現代風居酒屋，餐點價位平實，種類豐富好吃，酒水選擇多元，風味都有相當水準，下班、週末小酌好去處，二樓備有獨立包廂，慶生聚會也適合

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六月螢火 在哪裡？

1/28正式開幕的 六月螢火，是來自基隆的超人氣居酒屋，店址位在台中健行路上，鄰近科博館、金典酒店，外觀看起來像個摩登酒吧，裡頭不僅有酒水，結合日料串燒，選擇多元價位超實惠，若開車前往的朋友，周邊有多處付費停車場，單純來享受晚餐也很可以

喝酒不開車，開車不喝酒

六月螢火

地址：台中市西區健行路1015號

電話：04-2323 0109

營業時間：17:30–01:00

Instagram / FB粉絲專頁

六月螢火 環境

踏進六月螢火一樓，現代時髦的吧台區，打造嶄新居酒屋風格，不僅有多款日料串燒，供應酒水選擇也很多，創意調酒、啤酒、威士忌、清酒、燒酎應有盡有，高腳椅相當好坐，並能在搖滾區欣賞型男調酒師調酒，氛圍超Chill

因一樓用餐區空間並不算大，貼心設置置物空間，像是大型包包、外套都能妥善安放

二樓用餐區走簡約風格，有雙人與四人座位，整體能容納更多席座位，三五好友聚餐就很適合

還備有一間隱密度高的包廂，可容納4-12人，需事先訂位，低消4000元

內場整潔度也相當要求，看烤串台就知道多乾淨，顧客們可放一百個心安心前往用餐，主廚的堅持細心，完美呈現在料理上，餐點好滋味真的不在話下，真的當天品嚐過立刻被圈粉啊

六月螢火 菜單

六月螢火 以日料串燒為主，烤物、煮物、炸物、炒物等相當多元，酒水選擇也很多，從雞尾酒、啤酒、角嗨、清酒、燒酎、沙瓦、無酒精飲品應有盡有，餐點最低50元起，每人低消四百元，酌收10%服務費，看到菜單時，不禁驚呆，以居酒屋價位也太佛了吧！

這次和友人兩人來攻略，洋洋灑灑滿滿一桌好料，從烤串、主食、炒類、烤物、沙拉、炸物、酒水每一款都不放過，小孩才做選擇，我們當然是全都要

每位顧客入席皆會附贈開胃小菜，今日是黑胡椒毛豆

鱈魚肝洋蔥沙拉

鱈魚肝軟嫩入口即化，帶著微微油香氣，搭配清脆洋蔥絲，與新鮮生菜，佐以清爽和風醬調味，吃起來相當清爽，沒有惱人腥味，很適合擔當起手式喚醒味蕾，或將鱈魚肝拿來搭配酒水也很合拍

和風手打雞肉丸

雞肉丸子表層微微焦香，口感略彈，咬開內層濕潤度極佳，一點也不顯乾柴，整體恰到好處的調味，搭上青蔥香氣點綴很對味

醬燒雞心

口感彈嫩絲毫無腥味，厚實醬香，鹹香迷人，這款有小酌的朋友推薦必點啊

鹽蔥豬五花

油脂豐富的豬五花，口感彈牙，佐以自製鹽蔥，辛香爽脆，大大降低豬五花油脂膩感，調味更是恰到好處，單獨品嚐也很OK

焦糖雞肉串

甜甜香香表層脆脆的雞肉串，口感好討喜，在美乃滋加持下，讓雞肉吃起來更加軟嫩

明太子日本山藥

將日本山藥表層塗上厚厚的明太子醬，炙烤至金黃焦香，下層山藥仍保有一定濕潤度，吃起來滑口爽脆，鹹香濃郁帶點辣度，相當過癮

酥脆雞軟骨

也是道絕佳下酒菜小品，將雞軟骨裹粉炸至金黃酥脆，佐以芥末味椒鹽調味，脆中帶些嚼勁，唇齒流竄一絲微微嗆感，相當迷人

薄鹽鯖魚

魚皮烤得焦香脆口，魚肉緊實富含油脂，吃起來細緻多汁，擠點檸檬汁，大大提升其鮮美，沾點胡椒粉，讓魚肉吃起來更為清甜

泡菜炒牛舌

彈牙脆口的牛舌，搭上爽脆酸辣泡菜，根本是道白飯殺手來著，兩者交織的絕妙風味，讓人不禁一口接一口

鮭魚茶泡飯

新鮮飽口的鮭魚，搭以昆布為底熬煮的茶湯，溫柔而低調的風味，讓米飯吃起來格外暖心，也很適合當作小酌後的醒酒料理

花生煉乳糰子

飽足正餐之餘，想來點甜甜收尾，這兒也有！香氣爆棚的花生粉，交織著淋上煉乳的糰子，甜甜香香彈牙軟濡，每一口都療癒

千羽森林

來居酒屋一定要來點酒品來配，六月螢火特別是結合日式居酒屋少見的創意調酒系列，讓顧客在選擇上能更多元，這杯千羽森林，以蘭姆酒、白葡萄酒為基底、搭上萊姆、綠薄荷，風味清爽香甜酒感輕盈，相當順口

梅子沙瓦（含酒）

果香馥郁酸甜，搭配上清爽氣泡感，讓酒感更為輕盈，想淺嚐微醺感的朋友很值得一試

六月螢光 將日式居酒屋結合創意調酒，讓顧客選擇更多元，加上從整體服務到餐點細緻度，表現真的是可圈可點，加上餐點價位多數座落於兩百元內，以居酒屋價位真的非常親民，就算不小酌來這用餐也非常可以！用餐環境舒適，營業至晚上一點，開心台中又多一宵夜小酌好去處啦，台中鄉親們千萬別錯過囉

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，以上食記提供給大家參考囉

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