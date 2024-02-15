🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！現代人經常久坐在電腦桌前辦公、寫作業，長時間維持相同姿勢下，如果姿勢不良，就很容易肩頸僵硬、腰酸背痛。這次，七分之二的探索將分享 4 間超熱門的高雄整復中心，讓專業的師傅幫你喬骨、正骨、整骨盆，讓你緩解身體痠痛、恢復原有體態！

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🙆‍♀️【高雄整復推薦】完整神秘客詳細心得請看：【高雄整骨推薦】無痛整復喬出好體位！7 間高雄整復推拿所評比

1. 陽昇運動整復中心

🏠地址：高雄市左營區文上路58號

🚗地理位置：捷運生態公園站及巨蛋站附近

🕰營業時間：09:00-21:00，採預約制

💰價格：局部調理 $750，基礎調理 $1,650，進階調理 $2,050

相較一般傳統整復推拿店，陽昇的內部裝潢富有簡潔明亮的現代感，目前店內有一位整復師、多位推拿師。陽昇的整復師雖然年輕卻相當資深，不到 40 歲就已經有 20 年的傳統整復經驗。完整的整復推拿除了提供全身的喬骨外，也包含 30 分鐘的推拿按摩，還會特別加強客人覺得不舒服的地方。

整體來說，陽昇的室內環境非常舒服，店內有獨立的沙發等待區、整復診間及 3 張附拉簾的獨立推拿按摩床，十分注重隱私。另外，陽昇的整復方案也包含筋膜放鬆，以提高整復調理的效果；除了整骨整復以外，店內也有單純的按摩服務，適合平時身體經常酸痛的朋友前來體驗，享受專業師傅的舒壓按摩！

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2. 多加傳統整復推拿

🏠地址：高雄市新興區尚仁街1號

🚗地理位置：捷運橘線文化中心站步行約 8 分鐘

🕰營業時間：週五至週三 14:00-22:00，週四公休，採預約制

💰價格：全身 30 分鐘 $800 ，整復推拿 60 分鐘 $1,400 起

一進到多加的店內，就能感受到淡雅舒適的精油氣息，一樓為整復推拿空間，有兩張電動整復床和沙發休息區；二樓則是兩間獨立房間，主要提供全身經絡、筋肌調理，以及美顏美體 SPA 服務。多加內共有 4 位老師來專業服務，每位老師各有專攻，可根據需求做選擇。

在全身整復和經絡調理時，老師會針對顧客的身體狀況客製化調理方式，並且不斷關心身體的感受度，天花板的燈光也可調明暗，致力於為顧客打造最舒適的體驗。為了降低徒手推動的酸痛感，老師也會在暖開背部後先以拔罐的方式先行調理，並針對筋膜放鬆肌群，結束後能徹底恢復元氣，體態也變得更加端正。

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3. 可愛喬骨島

🏠地址：高雄市三民區澄照街35號

🚗地理位置：台鐵正義站附近，距離車站走路約 5 分鐘

🕰營業時間：週二至週六 12:00-22:00，週一日公休，全預約制

💰價格：40 分鐘 $900

在高雄整骨中小有名氣的可愛喬骨島，店內提供各種整復推拿服務，不論做幾個部位，40 分鐘內皆為均一價！價錢非常親民。可愛喬骨島位於傳統透天厝的一樓，環境和氣氛給人居家舒適的感受，但因為只有一位師傅和一張整復床，一次只能服務一位客人，因此採全預約制，前往體驗前一定要記得提前預約喔！

可愛喬骨島的價格雖然便宜，但整復師卻一點都不虎，從檢查身體狀況到喬骨推拿都仔細溫柔，還很會跟你話家常，整個整骨過程的氣氛都很輕鬆。另外，許多曾有運動傷害的朋友們都很推薦可愛喬骨島，整復師除了針對當天不舒服的部位做調整，每個動作結束後也會說明是針對哪個部位、自己可以如何透過拉筋等動作改善，讓顧客回家之後也可以持續維持正確體態，貼心的服務總讓人留下深刻印象。

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4. 濱本整復中心

🏠地址：高雄市楠梓區清豐路608號

🕰營業時間：平日 13:30-18:00，19:00-21:30，週末公休，全預約制

💰價格：$750-$800/次，依單次購買次數不同

濱本整復中心主打日式和美式整復，店內的整復師除了創辦人濱本真一，也有幾位由濱本親自訓練的師傅。此處最有名的便是日式整脊服務，運用類似柔術的手法，輔以不同施力方式均勻疏通各部位，整復過程約 40 到 50 分鐘，但整復師也會根據個人狀況進行調整。

療程開始前，濱本整復中心會採用整骨少見的電動整復椅來檢查，然後進行兩階段的整復療程。整復師首先會針對局部部位，以轉推等偏美式手法快速處理，並佐以巧妙的推拿方式在肌肉跟關節接觸點施力，讓骨頭歸位。後再以正宗日式整脊手法做大範圍調整，透過大開大闔的喬骨、開背和扭轉，每一次的力道都帶勁又舒服，兩種手法不僅不會痛，還能徹底鬆開你的筋骨！非常推薦給想要體驗多重技法的朋友。

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以上為本次的高雄整復推薦，七分之二的探索精選了 4 間高雄專業的整復推拿店，並且皆由神秘客親自探訪！當生活中感到全身痠痛、做什麼都不對勁時，最需要的就是要好好整復放鬆，讓身體回歸原位的同時，也能釋放心靈壓力，希望所有忙碌的現代人都能好好鬆開筋骨，找回原始的自然舒適！

完整文章請看：【高雄整骨推薦】無痛整復喬出好體位！7 間高雄整復推拿所評比

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