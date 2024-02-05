正老林羊肉爐是台灣第一間推出羊肉爐吃到飽的餐廳，
已經在全台有13間分店了，橫跨雙北、桃園、台中、嘉義和台南。
Ruby這次是到正老林羊肉爐錦州店用餐。進入店內，
明亮乾淨的裝潢給人一種清新的感覺，用餐環境雖然舒適，
但隨著人潮增加，稍顯擁擠。
用餐的價格為每人$580元，90分鐘的用餐時間，訂位保留時間為10分鐘，
建議要先訂位才能確保有位子可用餐，也有外帶的選擇。
價目表上詳細列出各種肉類部位的選擇，
雖然有單點的選項，Ruby還是會喜歡在店內用餐的氛圍。
自助吧的部分，有羊肉排、羊腳筋、羊大骨。
還有超過12種以上的火鍋料，
包括豬肉、雞肉和羊肉的火鍋肉片。
當季新鮮的蔬菜更是琳瑯滿目，高麗菜、水蓮、金針菇、白菜、
花椰菜、洋蔥、黑木耳、玉米等十幾種蔬菜滿足了各種口味。
白飯、蒸煮麵、雞絲麵、冬粉等等的主食也是應有盡有，
更有滷肉可以淋在飯上，
搭配豐富的食材，總是讓人食指大動。
醬料提供了生辣椒和豆瓣醬，沒有醬油辣椒。
羊肉爐的湯頭是這道美味料理的靈魂之一，
Ruby覺得他們家的湯頭味道屬於清爽型，
可加上蔬菜本身的甜味，煮久了會讓湯頭更鮮甜可口
也提升湯頭的層次感。
羊腳筋和羊大骨的部位含有豐富的膠原蛋白和骨髓精華，
湯頭熬煮的時間越長，湯汁的濃郁度和口感也會更有味道。
羊肉排的部分肥肉的比例建議再拿取的時候可以先挑選過，
像Ruby本身愛吃有帶骨頭的羊肉，
加上微辣的豆瓣醬真的絕配的好滋味。
甜點的部分是小美冰淇淋
提供了四種口味的冰淇淋。
飲料，汽水是無限量供應的，
但如果想要要喝酒類或茶飲，則需要額外支付。
整體來說，正老林羊肉爐錦州店提供了多樣化的食材、舒適的用餐環境，合理的價格，
讓Ruby對這次的用餐體驗讚不絕口。喜歡吃羊肉爐的食量又特別大的，
真的滿適合來品味這美味的羊肉爐吃到飽。
【店家資訊】
👉正老林羊肉爐 錦州店
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠台北市中山區錦州街323號
☎️02 2501 6068
⏰PM17:00~PM23:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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