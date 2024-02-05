正老林羊肉爐是台灣第一間推出羊肉爐吃到飽的餐廳，

已經在全台有13間分店了，橫跨雙北、桃園、台中、嘉義和台南。

Ruby這次是到正老林羊肉爐錦州店用餐。進入店內，

明亮乾淨的裝潢給人一種清新的感覺，用餐環境雖然舒適，

但隨著人潮增加，稍顯擁擠。

用餐的價格為每人$580元，90分鐘的用餐時間，訂位保留時間為10分鐘，

建議要先訂位才能確保有位子可用餐，也有外帶的選擇。

價目表上詳細列出各種肉類部位的選擇，

雖然有單點的選項，Ruby還是會喜歡在店內用餐的氛圍。

自助吧的部分，有羊肉排、羊腳筋、羊大骨。

還有超過12種以上的火鍋料，

包括豬肉、雞肉和羊肉的火鍋肉片。

當季新鮮的蔬菜更是琳瑯滿目，高麗菜、水蓮、金針菇、白菜、

花椰菜、洋蔥、黑木耳、玉米等十幾種蔬菜滿足了各種口味。

白飯、蒸煮麵、雞絲麵、冬粉等等的主食也是應有盡有，

更有滷肉可以淋在飯上，

搭配豐富的食材，總是讓人食指大動。

醬料提供了生辣椒和豆瓣醬，沒有醬油辣椒。

羊肉爐的湯頭是這道美味料理的靈魂之一，

Ruby覺得他們家的湯頭味道屬於清爽型，

可加上蔬菜本身的甜味，煮久了會讓湯頭更鮮甜可口

也提升湯頭的層次感。

羊腳筋和羊大骨的部位含有豐富的膠原蛋白和骨髓精華，

湯頭熬煮的時間越長，湯汁的濃郁度和口感也會更有味道。



羊肉排的部分肥肉的比例建議再拿取的時候可以先挑選過，

像Ruby本身愛吃有帶骨頭的羊肉，

加上微辣的豆瓣醬真的絕配的好滋味。

甜點的部分是小美冰淇淋

提供了四種口味的冰淇淋。

飲料，汽水是無限量供應的，

但如果想要要喝酒類或茶飲，則需要額外支付。

整體來說，正老林羊肉爐錦州店提供了多樣化的食材、舒適的用餐環境，合理的價格，

讓Ruby對這次的用餐體驗讚不絕口。喜歡吃羊肉爐的食量又特別大的，

真的滿適合來品味這美味的羊肉爐吃到飽。



【店家資訊】

👉正老林羊肉爐 錦州店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市中山區錦州街323號

☎️02 2501 6068

⏰PM17:00~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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