說到嘉義火雞肉飯，總是有爭論不完的最好吃，應該說，每個店家都有其特殊風味，各有其擁護者。

這趟是我第二次來到嘉義，第一次造訪時嚐了「郭家雞肉飯」，而這次則是到網路人氣餐廳「體育館海鮮熱炒」點招牌油雞飯搭配其餘熱炒料理，不想一餐僅侷限在雞肉飯裡。

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顧名思義，「體育館海鮮熱炒」鄰近「嘉義市立體育館」，步行大概五分鐘即可抵達。

除了騎樓上的眾多桌椅外，從來沒有減少過的排隊人潮也是辨識「體育館海鮮熱炒」位置的醒目特徵。

早已聽聞「體育館海鮮熱炒」的熱門程度，前往嘉義前就不斷地打電話到店家訂位，但或許是生意太好，打了幾天才終於接通，得到的也是訂位已滿的消息。

店員建議我們在開店前半小時到現場候補，殊不知當天還是等了一個多小時才順利入座，其超人氣可見一斑。

順利等到位置後，點餐又要再排隊一次，對於我這種不排隊的人來說真是夠折騰的，也讓我的期待值攀升到最高。

除了菜單上的熱炒外，也可以針對現場的漁獲點餐，店員會根據喜好跟人數推薦菜色跟份量。

這次被安排在二樓的包廂空間，鄉村風格跟一樓大相徑庭，也和熱炒不是很搭嘎。

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▲洋蔥鱈魚肝 $190

表現中規中矩的一道涼拌菜。

▲金沙中卷 $380

光看盤底，就知道這道這盤有多油，油到現在看到金沙中卷還會有陰影，代表師傅在火侯上拿捏得不夠精準，就不用我多說吃起來的口感是怎樣了。

▲鹽酥雞軟骨 $190

雞軟骨本身帶有點肉，但裹粉偏厚，幾乎一半的口感都是麵衣，有點失去了吃軟骨的意義。

▲胡椒魚 $330（時價）​

這道胡椒魚的作法和我想像有落差，原本以為是在鮮魚上灑胡椒烤製，沒想到竟是在以大量胡椒包裹鮮魚後燜烤，一將錫箔紙撕開，極度濃郁的胡椒味撲鼻而來，在嗅覺上頗為震撼。

價格部分是採時價，以這大小來說我們五人分食差不多，只是在口味上，胡椒的嗆辣與鹹度已完全覆蓋魚本身的味道，只嚐得出肉質，我個人比較偏好花蓮嚐到更為單純的烤魚。

▲三杯田雞 $280

肉質還不錯，細嫩且有入味。

▲鐵板豆腐 $180

同樣是重油重鹹款，黑胡椒幾近掩蓋所有味道。

▲龍珠 $250

這道該重口味的反而沒味道，僅有裹粉跟龍珠的口感。

▲水蓮 $160

▲蔥爆菲力牛 $300

菲力牛口感不錯，挺軟嫩的，一旁櫛瓜搭配我很喜歡，只是一如既往地黑胡椒口味偏重。

▲高麗菜 $150

不曉得為什麼這道被稱作隱藏版高麗菜，以雞油跟醬油大火快炒，的確多了鍋氣與碳香，但並不覺得有美味到令人驚豔的程度。

▲招牌油雞飯（中） $300

我們一行人就是衝著他來的，不點上一份說不過去，更何況他還是「體育館海鮮碳烤」的招牌，幾乎每一桌都能瞧見他的蹤影。必須老實說，這道是我當天印象深刻且唯一喜歡的餐點。

中份的油雞飯份量不少，我們一行五人分下來，搭配其他菜色其實挺剛好。

白飯上先是鋪上一了層雞腿肉片，再淋上醬油為基底的鹹甜醬汁、雞油以及青蔥及油蔥，看起來較一般的雞肉飯升級許多，享用前要先拌勻。

雞腿肉多汁且嫩，與鹹甜醬汁搭配得宜，加上青蔥、油蔥酥、雞油的香氣堆疊，吃起來十分過癮，只是多吃會有點膩口。

最後總結，如果和我一樣平常口味比較清淡的，「體育館海鮮熱炒」的重油重鹹重口味並不是那麼討人歡心。

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體育館海鮮碳烤 / FB

地址：嘉義市東區垂楊路34號

電話：05-278-0851

營業時間：17:00-01:00

※備註：無酌收服務費 / 建議事先電話訂位

（用餐日期：2023/2）



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