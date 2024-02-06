連假去哪玩？難得的機會當然要帶家人一起去旅行~提供連假出遊路線提案，在台也能享受度假的氛圍，拍照打卡秘境彷彿置身國外美景，推薦全台2023二十個最新打卡點，不想傷腦筋的可以跟我們這樣玩～放假就是要走到戶外走走，利用這個假期好好讓自己放鬆一下！

1.台北華山1914文化園區

2024華山最新展覽出爐囉~這裡有超卡哇依的巨型安妮亞、拉拉熊20週年特展、咒術迴戰快閃店、反應過激的貓、華山繪本之森Bookstore、波波冰狗室、Stranger Things怪奇物語、卡通頻道CN主題快閃店、史努比 X 頂尖藝術大師期間限定快閃店等都全部免費參觀，還可以參加Wonder猴World數位體驗免費獲得大師簽名畫像以及HELLO KITTY 50週年特展等，讓你拍得過癮，拍到手軟，每個展區都超有趣的，成為2024台北最新打卡點。

2.台北內湖大溪溝生態治水園區

台北一月也能賞花，而且還是美美的繡球花，五彩繽粉的花海超美的～就隱身在內湖大溪溝生態治水園區，走進去不用三分鐘即可到達繡球花海秘境，這裡視野遼闊，青山綠地，小橋流水，原本就很美了，現在加上愛心花海更添姿色，還可同欣賞楓葉、梅花等季節限定之美，周邊還有登山、親水步道可健行，為當地人的秘境花園。

3.台北貓空指南宮

貓空新玩法，一起來指南宮上山祈福吧～這次到指南宮祈福，意外發現這裡的楓葉超美的，不管你是開車或坐貓纜，一出站即可到達，運氣好還可以欣賞像仙境般的雲海，以及楓葉、梅花等，旁邊可以近距離與纜車合影。這裡的祈福步道設計相當完善，約10分鐘即可到達，沿途可尋找祈福七部曲有仙境廣場、手水舍、 鹿角亭、結縁亭、幸福亭、圓滿亭，走到底可以㪣鐘祈福，超有意義的，為新的一年帶來平安好運順利。

4.台北信義區雙層餐車

想欣賞信義區五光十色城市美景？想品嚐五星級餐點？想在全台唯一雙層巴士享用餐點？想在紀念日來點不一樣慶祝？可以來參加台北雙層餐車，這裡一次滿足你所有的需求，提供環繞101移動式景觀座位區，讓你一邊欣賞台北夕陽、夜景，一邊享用五星級餐點，將全台最美的巿景盡收眼底，隨著城巿變幻莫測的光影，超美超夢幻的，成為台北最佳約會首選，找一天帶心愛的人來享受極至浪漫的美食饗宴。

5.基隆基隆塔

最近超夯的話題？你去基隆塔了嗎？期待已久的基隆塔終於開放試營運了，一開幕就造成轟動，吸引成千上萬的人前往，終於不用再爬階梯辛苦上山，搭電梯可以直達基隆塔頂端觀景平台，一出來就有360度無敵山海美景，難怪就算要排隊，大家還是想來一睹風采，還可以順遊中正公園、希望廣場、鵲橋、大佛禪寺、信二防空洞等，品嚐基隆美食，成為假日出遊好去處。

6.基隆好食城

全台首座擁有無敵空中花園海景的東岸旅運中心除原有的藏壽司，最新開幕涮乃葉、札幌藥妝、以乃布娜飛餐酒館基隆好食城店、斯麥豬、勝博殿、檀島香港餐廳也即將開幕，成為海景第一排景觀餐廳，叄肆行除原有的與鯨鯊共游，新推出鯨影光舞光雕主秀和海派AR花火秀，愈夜愈精彩，麗都蝶客花園不定期辦巿集和音樂會，吃喝玩樂一應俱全，這次還參觀限時展覽-消失的洞，探訪聖濟宮十八羅漢洞，基隆隱藏版高空景觀咖啡，成為基隆假日出遊好去處。

7.新北林口三井outlet

為慶祝迪士尼100週年，林口三井oultet與迪士尼合作，打造冬季萌趣王國，在戶外中央廣場設有迪士尼100主題聖誕樹、甜點同樂匯、歡樂舞台、時光傳聲筒、放大版Q萌塗鴉筆等七大美拍景點，還有林口迪士尼快閃店，喜歡迪士尼的朋友千萬別錯過與他們合影留念，成為2023林口最新打卡點。

8.宜蘭蜊埤湖

宜蘭版雲山水蜊埤湖因落羽松已成為宜蘭超夯熱門景點，周邊環境清幽，四周群山圍繞，加上一整排落羽松整齊排列在池邊草皮上，成為超美的水漾森林，這裡視野廣闊，湖畔綠草如茵，可以環湖一圈，沿著步道欣賞不同角度之美，感覺已到尾聲，來不及去的朋友可以跟我們一起欣賞宜蘭最美落羽松。

9.宜蘭礁溪溫泉燈花季

天氣變涼，又到了可以泡湯的季節，宜蘭礁溪為我們的第一首選，一早先去猴洞坑步道，步行約10分鐘即可到達瀑布頂端，堪稱宜蘭最短的觀瀑步道，吸收負離子和芬多精的洗禮，結束後到礁溪溫泉公園泡湯吃美食，走訪2023礁溪溫泉燈花季礁溪地景廣場，這裡有一條超美的紫藤花隧道，可以在此休憩賞景，找一天安排礁溪溫泉輕旅行吧

10.宜蘭五結溪和水產觀光工廠

喜歡海鮮的朋友有福了，宜蘭五結有間水產觀光工廠，現撈水產，產地直送，讓我們可以品嚐最新鮮的海鮮，用漫畫的方式讓我們了解加工水產品，如何保存最新鮮的魚獲，門票100元可以全額抵消費，這裡動線規劃良好，提供親切的服務，熱情的介紹，不僅免費試吃，還有水產巿集、漁撈廚房，其中我最愛的就是它的職人體驗摸魚趣，銅板價就能DIY川燙海鮮，還免費送帽子和圍裙，真是宜蘭最佳親子室內景點。

11.新竹竹北親親果農園

竹北就可以採草莓了，且還有極稀有珍貴白草莓數量之多，除採草莓、草莓盆栽、還有親子DIY，動物區、兒童遊戲區、現場也有販售草莓系列的療癒甜點，不想跑遠，可以來竹北親親果農園，這裡的草莓園分三區，園區乾淨舒適，高架草莓園輕鬆採收，完全不用擔心弄髒鞋子，重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來，竹北交流道下約10分鐘車程，入園不需門票，採多少算多少，適合全家大小一起來採草莓。

12.新竹關西十全草莓園

冬天就想吃草莓，今年感覺貨源不多，決定自己親自去採收。不想跑遠，就想到新竹關西十全草莓農園，這裡的草莓園區超大，高架平地都有可以輕鬆採收，完全不用擔心會弄髒鞋子，重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來。整排紅寶石閃閃發亮，光看就好療癒喔，一靠近更是香氣樸鼻，讓人垂涎欲滴，關西交流道下約1.5公里即可到達，入園不需門票，採多少算多少，適合全家一起來採草莓。

13.新竹峨眉張家橘子園

又到了橘子的盛產季節，自從發現這個採橘秘境，一試成主顧，好吃又便宜，每年都會帶家人來採橘子，北部人很幸福，不用跑遠，在新竹峨眉就有滿山遍野的無籽桶柑，峨眉張家橘子園離交流道不遠，老闆佛心經營、親民平價，免收入園費，不怕你採不到，只怕你採太多，現在正是盛產期，不想人擠人可以來這，好玩好採又好拍，還可以享受親子天倫之樂。

14.新竹峨眉湖最新環湖步道

峨眉湖一年四季擁有不同的美，周邊新增環湖步道和觀景平台可媲美日月潭之美，漫步在其中，可享受翠綠山嵐，加上湖光山色、倒影如畫，讓人彷彿置身人間仙境。還可以搭船遊湖，欣賞波光粼粼，如夢似幻的湖景，周邊景點有細茅埔吊橋、富興老街、富興老茶廠、雪之湖咖啡廳、峨眉老屋、大自然文化世界、世界幸福咖啡總店等，適合全家大小假日出遊好去處。

15.苗栗橙香森林

有一陣沒來，發現這裡又變美了，整個園區超大超好逛的，多了好多造景裝置藝術，簡直就是網美拍照天堂，現在正是採橘子最佳時期，整個園區及果園都種滿了橘子，不僅可以採橘子，還可以拍美照賞景吃美食，門票100元可以全額扺消費，真是假日出遊好去處。

16.台中日月潭伊達邵最新水上步道

日月潭最美的時刻就是早晨，有機會來此一定要在這住上一晚，這時候的日月潭少了人群，湖面靜止，湖光山色倒影如畫，隨著光影不斷萬化，隨便拍都像明信片一樣的美，這次選擇伊達邵碼頭，想從不同的角度欣賞，順道拜訪伊達邵最新水上步道、伊達邵碼頭、伊達邵老街小吃，承億文旅潭日月、文武廟、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店等

17.南投楓樺台一渡假村

南投埔里必遊景點～楓樺台一渡假村居然可以免費入園，因應2023南投花卉嘉年華，捐發票限時推出，超幸運的，來不及的朋友也沒關係，門票200元100元可折扺消費，現在正是來訪的最佳季節，不僅可以看落羽松、楓葉、白雪木、還有草莓可以採，適合全家大小一起來遊玩。國道六號下交流道３分鐘即可來到這個世外桃源，成為南投最佳旅遊聖地。

18.花蓮最新美拍景點

自從有了蘇花改，花蓮變得不再是遙不可及，還可當天一日來回，但建議還是在花蓮住在一晚，才能真正感受花蓮的美。推薦花蓮十大景點有太魯閣山月吊橋、長春祠、花蓮最美的星巴克理想分店、花蓮松湖驛站小雲山水、鯉魚潭遊客中心水上步道觀景台、白鮑溪親水園區、三棧溪、太平洋公園、七星潭看海秘境新文創聚落、玩味蕃樂園、花蓮遊客中心、崇德海灘等，每回到花蓮必排的行程就是吃美食，佳興冰菓室海鮮麵、Penny夢想館、時光旅人、新開山下陳涼泰式料理餐廳等，必買伴手禮爆醬檸檬吐司胖叔叔烘焙屋居然開分店了，還有mini版可以嚐鮮，跟家人留下美好回憶錄～

19.宜蘭員山北后寺

離宜蘭巿區不遠有間北后寺，充滿日式禪風落羽松庭園，用大自然神秘的力量，打造身心靈放鬆療癒好所在。感謝地主無私的開放，讓我們免費參觀，請大家一定要遵守寺廟規定，好好愛惜，來這裡可以轉經輪祈福，到洗手亭淨身、再進到寺廟參拜，周邊還有間隱藏版聽水咖啡可以休憩用餐，這是一間修身養性，淨化心靈的宗教勝地。

20.新北新店裕隆城

現在購物商場真是開的一間比一間大間，一間比一間美，裡面應有盡有，不管你要喝咖啡、吃美食、逛街購物、看電影、看展覽、看書、運動攀岩等吃喝玩樂一應俱全，除了美食還有必拍打卡景點10米高巨型兔子太極尼尼、野花園、誠品生活旗艦店、巨型圓拱梯廳、木育森林、誠品書店30米挑高天井等都超美超好拍的，成為新北最新購物美食天堂。

21.台中中央公園遊客中心

中央公園遊客中心設計迷你航空館，彷機艙讓人有偽出國的氛圍，模擬登機從一開始入關、曼哈頓國際航廈大廳、出境報到櫃台、E化變裝秀，登機門、飛機座艙、駕駛艙等還有冰原劇場欣賞台中之美，沈浸式體驗環遊世界，重點是這一切都免費，非常適合全家大小一同前往，感覺好像真的出國一樣，大廳有巨型螢幕引領我們到不同地點，彷佛身歷其境，對面有全家便利商店可以休憩享用美食。

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