分享一間新開幕的99吃到飽早餐！位於太原路的這家無所不包是主打早餐吃到飽，只要99元。重點是早上6點營業到凌晨12點，想吃宵夜也可以來！

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無所不包收費

收費標準就在店門口外的標示，成人99元、未滿100公分的小孩89元，用餐時間為1小時。

無所不包環境

這家位於太原路上的無所不包採自助概念，座位不算特別多，沿著牆壁有一整排的座位區，中間也有一張桌椅，另一邊則是餐點區。整體室內空間說大不大說小不小，不過燈光明亮環境也算乾淨唷。

無所不包用餐方式

可以自己攜帶免洗餐盤餐具過去吃早餐，沒有帶的話，店家也會給一組免洗的紙盤、紙碗和紙杯，但如果你同時又想喝湯、又想吃粥的話，可能會有點困難XD

餐點區一目了然，就是一個L型的部分，99元吃到飽的部分到底有什麼東西呢？我快點帶大家來看看。

飲料區

飲料區的部分有四種選擇，無糖豆漿、冬瓜茶、咖啡和奶茶，都是以冷飲為主唷。

清粥小菜區

接著就是清粥小菜區啦！一大鍋的白粥搭配的是蠻常見的小菜，肉鬆、辣筍乾、脆瓜、麵筋、豆棗等。我個人是覺得粥煮得不錯，綿綿密密的口感。

關東煮區

關東煮區這天的料有豆腐、丸子、白蘿蔔等，我看前幾天網路的照片有玉米，可惜我這天來吃沒有玉米嗚嗚。湯頭的部分稍微口味重了一點，不過溫度挺熱的，整體是還OK啦，但如果關東煮的料再豐盛一些，或者配色鮮豔些應該視覺上會更美味。

滷肉區

滷肉這一塊就可以變化蠻多種好料的，喜歡吃滷肉的朋友們，他們家的肉是屬肥肉居多，瘦肉比較少的那一種，所以口感吃起來黏膩有油脂感，我個人蠻愛這種口味的XD

但如果怕肥肉的朋友們，就先掰掰了XD 因為真的大部分都是肥肉，口味上我覺得還不錯吃，不會太鹹，過關。滷肉的部分可以直接當滷肉飯吃，或者夾刈包再撒上花生粉一起吃也很不錯！

刈包區

一旁就是可以自製刈包的配料，酸菜、花生粉可以搭配滷肉，直接變成鹹口味的刈包，也有玉米和苜蓿芽，反正想怎麼包就怎麼包；想要吃甜口味的也可以自己抹上鍋子裡面的芝麻醬和芋泥醬(後來發現我沒打開拍到QQ)。

這個裡頭打開就是白白嫩嫩的刈包。

先來示範一下什麼都亂加一通的刈包和一大碗關東煮。

再來一盤清粥小菜和滷肉飯，如果關東煮太燙的話，可以先撈料放在一旁等冷一點再吃XD

台中店是新加盟的店面，我覺得或許還需要有一些磨合期，整體說起來，就是四大項目可以吃到飽，粥、飯、關東煮、刈包，還有飲料喝到飽。看起來就是吃粗飽的概念，不過以內容的豐盛程度來說我覺得可以定期更新一下菜色，對於客人來說比較有吸引力，期待這99元吃到飽的部分可以有更多豐盛的菜色呈現唷。對於這99元吃到飽，你怎麼看呢？

店名：無所不包自助早餐吃到飽-台中太原店

地址：台中市北區太原路三段69號

電話：04-22367336

營業時間：06:00-24:00

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