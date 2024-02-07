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【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜頭的香氣，整碗鴨肉羹更鮮甜美味｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-02-07 15:41:07 Ruby說美食享受旅行 人氣：108
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：406篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北港龍門生炒鴨肉焿
place新北市三重區龍門路134號
作者本次評價：
3.60
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

這間位在龍門路的北港江記龍門生炒鴨肉焿，可說是警方的重點取締的路段，

不管是不是用餐時間總是滿滿的排隊人潮。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

內用、外帶是不同的排隊路線，有專門的排隊路線，左邊是內用，右手邊是外帶，

翻桌率都滿高的，客人幾乎吃完就會離開，內用點餐後直接自己找位子坐，

而是外帶店家也提供了紙碗和小包辣粉，方便顧客外帶時享用。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

目前一碗鴨肉羹已經漲價到一碗70元，有麵、米粉、冬粉和粄條，

份量男生可能需要吃到兩碗才會有飽足感。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

如果喜歡這鴨肉羹也可以買冷凍宅配包，一包140元，份量是2碗的份量。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜
 

採用在地新鮮食材，使用衛生署認可的—合格電宰鴨肉，

都是每天新鮮現煮現做的湯頭。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

湯頭口味有濃郁的鴨肉味，又帶甜味，

再加上辣粉和醋的調味，讓整個湯頭更加順口。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜

總的來說，這間北港龍門生炒鴨肉焿可以不用到北港就享有這樣的傳統美味，

尤其是對於喜歡湯頭濃郁、口味豐富的人來說，

應該會相當滿意，喜歡吃辣一定要加辣粉喔。

【三重美食】北港江記龍門生炒鴨肉焿，新鮮現煮辣粉加好加滿，蒜
 

【店家資訊】
👉北港江記龍門生炒鴨肉焿
🏠新北市三重區龍門路134號
☎️02 2973-1177
⏰AM08:30~PM18:00 (星期日公休)

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

FB封面0103.jpg
   

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