埔里必買伴手禮就是這間，被網友號稱LV界的舒芙蕾「SkySon天子舒芙蕾」，網評高達4.8顆星好評推薦，也是糖糖每次去埔里地母廟必買的伴手禮，一顆舒芙蕾有五種吃法，還獨創窯烤舒芙蕾，除了埔里門市，在台北、新北及台中也有門市販售，全台目前共有八間門市

SkySon天子舒芙蕾埔里酒廠門市位置

糖糖今天是來到SkySon天子舒芙蕾的總店，就位在埔里觀光酒廠的狀元紅館裡頭，前方就是停車場，從入口走進去往右手邊走就可以看到SkySon天子舒芙蕾埔里酒廠門市囉

SkySon天子舒芙蕾埔里酒廠門市是採開放式的櫃位，旁邊還有設置高腳座椅區，讓客人可以邊休息邊品嘗美味的舒芙蕾

SkySon天子舒芙蕾來自法國經典夢幻甜點舒芙蕾，經烘焙後質輕而蓬鬆，口感如雲朵般柔軟，入口即化，經過改良後，常溫下也不會輕易塌陷

除了蓬鬆柔軟的舒芙蕾，SkySon天子舒芙蕾還獨創了窯烤舒芙蕾，一樣有四種口味，香脆口感，就像餅乾一樣，顛覆你對舒芙蕾的想像

現場還有提供免費舒芙蕾試吃，五種吃法及四種舒芙蕾口味通通讓你試吃，老闆完全沒在跟你客氣的

瑞士蓮巧克力舒芙蕾

一開盒就聞到濃郁的巧克力香氣撲鼻而來，嚴選100%頂級瑞士蓮巧克力、比利時佳麗寶可可粉、法國飛雪金鑽奶油、法國LV鮮奶油、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳及台灣本土雞蛋，瞧瞧這色澤加上香氣就知道裡頭的巧克力用量有多實在

一入口就能感受到濃郁的巧克力香氣，苦甜風味在嘴裡久久不散，冷藏品嘗就像布朗尼的口感，綿密紮實，加熱後彷彿熔岩巧克力般，香氣更加濃厚不膩，巧克力控必嘗

埔里百香果舒芙蕾

將法式甜點融合台灣在地新鮮水果，嚴選法國飛雪金鑽奶油、澳洲頂級乳酪、法國LV鮮奶油、日本鑽石麵粉、台灣本土100%鮮乳、台灣本土雞蛋及埔里百香果原汁，讓舒芙蕾多了自然果酸味

既然是埔里名產，怎麼能少了埔里的在地元素呢，將法式舒芙蕾結合了埔里在地的百香果，冷藏過後享用，讓舒芙蕾除了冰涼綿密的口感外，還多了百香果的酸甜氣息，是款非常清爽的法式甜點呢

SkySon天子舒芙蕾除了舒芙蕾外，還特別推出了窯烤舒芙蕾系列，採切片單一包裝方式，一盒共有6入，口味一樣有法國飛雪奶油、埔里百香果、大湖草莓及瑞士蓮巧克力四種口味

法國飛雪奶油窯烤舒芙蕾

口感有別於剛剛的法國飛雪奶油舒芙蕾，經過窯烤後，口感變得更加香脆，就像餅乾一樣，每一口都散發著迷人奶香

大湖草莓窯烤舒芙蕾

喜歡水果風味的朋友，除了百香果，還有這款大湖草莓窯烤舒芙蕾，口感酥脆，交織著大湖香水草莓的酸甜，每一口都散發著草莓香氣

日月潭阿薩姆蜜香紅茶

SkySon天子舒芙蕾除了法式舒芙蕾及窯烤舒芙蕾，還有推出這款日月潭阿薩姆蜜香紅茶，選用來自日月潭的阿薩姆紅茶，堅持手工揉捻，而非機器揉捻，茶湯色澤呈現自然的琥珀色，入口溫順不乾澀，不管是熱飲還是冷泡都好喝，搭配舒芙蕾享用更讚

SkySon天子舒芙蕾慈恩街門市位置

SkySon天子舒芙蕾除了埔里酒廠門市，在埔里慈恩街上也有一間門市，近18度C巧克力工房，距離埔里寶湖宮天地堂地母廟開車不到10分鐘，糖糖每次去地母廟拜拜都會順路去SkySon天子舒芙蕾埔里慈恩街門市購買舒芙蕾

來到埔里寶湖宮天地堂地母廟記得帶上質感伴手禮SkySon天子舒芙蕾來拜拜祈福，祈求地母娘娘保佑身體健康，事事如意

埔里最強伴手禮，來自法國經典夢幻甜點舒芙蕾改良而成的SkySon天子舒芙蕾，也是全台唯一一間可外帶的舒芙蕾，不僅嚴選食材，用料更是實在，第一天還可常溫保存，一顆舒芙蕾有五種吃法，還獨創窯烤舒芙蕾，讓蓬鬆綿密的舒芙蕾變得更加香脆涮嘴，除了埔里，台北、新北及台中均有販售門市，最佳送禮首選，推薦給大家