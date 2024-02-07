台南咖哩【王子神谷】大灣市場附近咖哩飯外帶店.草莓限定舒芙蕾＋芋見泥銀絲捲超滿足│禾家堂│蛋沙拉堡│大灣美食

台南超人氣舒芙蕾，王子神谷，搬家啦！

王子神谷台南總店搬到大灣黃昏市場附近.

除了大家熟悉舒芙蕾，還增加了新品牌禾家堂～

還有冬季限定草莓蒙布朗舒芙蕾有夠吸睛.

新餐點多了熟成咖哩飯、軟法蛋沙拉堡、甜在心銀絲捲.

提供午晚餐服務，同時滿足甜食鹹食超滿足.

外帶外送可內用，記得提前電話訂購免等待.

台南咖哩飯／舒芙蕾「王子神谷」大灣黃昏市場附近咖哩飯外帶店.草莓限定舒芙蕾＋芋見泥銀絲捲超滿足

王子神谷│餐廳外觀

王子神谷台南總店，位於永康區民族路.

鄰近大灣黃昏市場、崑山科技大學.

店家周邊很好停車，騎車來最方便.

超大地址門面，想要錯過也很難～

門面大大布條，熟成咖哩開賣，還能免費加飯！

以及冬季草莓限定，草莓蒙布朗舒芙蕾～

一次買來滿足甜食鹹食以及下午茶時光.

日式木質小攤台，直接櫃檯點餐和結帳.

現在店家有擺放小桌椅，可以內用了哦.

王子神谷│禾家堂│菜單品項

主要分成二大品牌.

王子神谷及禾家堂.

可以同時點餐哦！

王子神谷，主打舒芙蕾及熟成咖哩飯，還有炸物單點.

禾家堂 甜在心銀絲捲，主推軟法蛋沙拉堡、甜在心銀絲捲.

想吃正餐飯類或是輕食麵包，通通都有！

現場櫃檯有熟成咖哩飯的照片可以參考.

主要品項有唐揚雞、麻辣牛、日式叉燒.

軟法蛋沙拉堡和甜在心銀絲捲都有餐點圖片.

冬季限定粉嫩嫩的草莓蒙布朗舒芙蕾，絕對不能錯過！

提供外送服務.

有UBER和FOODPANDA熊貓，可以選擇.

難得來這一趟.

就將招牌舒芙蕾和新菜色都給點上.

日式叉燒熟成咖哩飯

日式叉燒熟成咖哩飯好大一份.

擺盤賣相真的很讚，一看就非常想吃.

咖哩醬汁另外盛裝，不怕外帶浸潤米飯.

二大球的米飯真的很夠，還有灑上藜麥.

搭配藜麥毛豆、蛋沙拉、小黃瓜片及玉米筍.

滿滿的日式叉燒肉份量也很有誠意.

吃完整份真的好飽.

米飯煮得很有Ｑ度，有藜麥增添香氣.

一旁日式叉燒肉切得大塊，燉煮入味鹹香十足.

口感軟嫩不乾柴，單吃也好好吃.

配飯吃一口接著一口超涮嘴.

還滿喜歡這樣藜麥毛豆小菜.

配飯著吃很清爽又帶有甜味.

熟成咖哩醬汁味道好濃郁，帶有甘甜滋味.

稠度煮得剛剛好，淋上米飯好好吃.

入口慢慢嚼著散發出濃濃咖哩香.

可以一次豪邁淋上米飯.

或是一匙一匙搭配的吃.

都隨自己喜愛的吃法哦！

特別喜歡濃郁甘香咖哩醬汁.

吃起來非常過癮又滿足.

更貼心的是，還能免費加飯！

味噌湯

咖哩飯搭配味噌湯真是絕配.

撈起來滿滿的魚料和豆腐海帶.

味噌湯也很濃郁超好喝.

唐揚雞

咖哩飯也可以搭配唐揚雞主食.

還滿推薦可以另外單點，吃得更豐盛.

超級大塊的唐揚雞，炸得金黃香脆.

外脆香肉質軟嫩多汁，完全不乾柴.

當做點心也很可以，享用也很方便.

草莓蒙布朗舒芙蕾

冬季限定的草莓蒙布朗舒芙蕾一定要點！

選用不加水栗子結合草莓，呈現美美粉嫩顏色.

搭配現切新鮮草莓和Ｑ亮珍珠，口感更有層次.

舒芙蕾吃起來蓬鬆軟綿，微紮實感帶有Ｑ度.

配上草莓蒙布朗醬好香濃，草莓好甜美～

搭配一旁ＱＱ口感珍珠，口感更是多樣化.

草莓也非常甜美又多汁，搭配舒芙蕾好讚.

義式燻雞軟法蛋沙拉堡

禾家堂的菜色系列是王子神谷的新品牌！

很適合當做午茶點心，不想吃飯食的新選擇.

整份有肉有菜也很營養啊.

軟法麵包Ｑ彈有嚼勁，好大一份.

放入滿滿的燻雞都快掉出來啦.

還有蛋沙拉、洋蔥、小黃瓜片.

大口咬下的清爽口感帶有燻雞清香.

義式燻雞肉質鮮嫩，帶有特殊香氣很滑順.

配上洋蔥絲、小黃瓜片及蛋沙拉相當爽口.

芋見泥銀絲卷

甜食另有銀絲捲可以選擇！

這份芋見泥，居然還有草莓切片也太幸福.

一次滿足愛吃芋泥和草莓的心.

銀絲卷炸過外層酥脆，內層芋泥滿餡.

配上草莓切片增添整體美感.

芋泥香綿不會太甜，搭配草莓真是絕配！

光是看著都好想再吃一個！

裡頭的芋泥餡料超級厚實飽滿.

吃進嘴裡都是芋泥的渾厚風味.

王子神谷舒芙蕾是很受歡迎的甜點.

現在多了咖哩飯、銀絲捲、蛋沙拉堡.

餐點選擇更多樣化，甜鹹餐點都滿足！

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