台北漢來大飯店 2023/10/7 開幕試營運，現代設計風格的大廳寬闊氣派，不過，個人比較喜歡高雄漢來大飯店的「新古典主義」建築風格。

快過年了，大廳佈置得喜氣洋洋，來吃飯別忘了順便拍照打卡，沾沾喜氣。



島語自助餐廳是漢來全新打造的自助餐廳品牌，位於飯店的二樓。「島語自助餐廳」是「漢來海港餐廳」的升級版，有別於「漢來海港餐廳」處處開花，目前「島語自助餐廳」只此一家。

💥💥💥有關用餐的停車優惠問題，很多文章都說：每消費一千元，可折抵一小時，最多折 4 小時。其實這是錯誤的說法，試想晚餐時間 17:30~21:30，整整有 4 個小時，若是最多只能折 4 個小時，豈不是每個用晚餐的客人都需要繳停車費？事實上，截至目前為止，只要在「島語自助餐廳」用餐，停車就是完全免費，並沒有時間限制。不過，停車優惠措施，以後會不會更改？還是要以官網公告為準。停車請直下 B3，建議停在 A 區，位置較靠近飯店電梯。💥💥💥



基本上「島語自助餐廳」和饗賓集團的「旭集」屬同一類型，都是以海鮮見長，就連訂價也差不多，不管中餐、下午茶或晚餐，前者都比後者便宜 100 元，競爭的意味不言可喻。不僅如此，兩者餐廳的規劃還有很多雷同的部分，例如「旭集」以＂麗酌、生盛、巧鮨、澄甘、醞炙、和揚、旨燒、汁煮、旬炊＂將食材分為 9 區，「島語自助餐廳」則是以＂沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽＂，8 座獨立島檯來做區隔。

除此之外，兩者在動線的安排上，基本上都可歸類為線性動線，兩端都需要步行較遠的距離。至於食物的種類多寡，和口味孰優孰劣，跟個人的喜好有關，應該各有擁護者。本篇主要是提供一些個人的用餐心得與建議，提供給各位網友參考。

餐廳入口的座位區空間最大，座椅也最舒服，我們這次吃晚餐，也許是因為很早訂位，所以很幸福得被安排在這區。不過，這區離餐台較遠，要走多一點路，往好處想，多運動就可以吃下更多美食。

這是上次吃午餐的座位，座椅也不錯，就是位置小了點，和隔壁桌也蠻近的。

從我背後看，可以比較清楚看出來座椅之間的距離，出入不會有問題，就是聊天時隔壁會聽得很清楚。

這是「沁」區，就是供應一些比較高級飲料和調酒的地方。至於現打果汁和一般的咖啡、自泡茶，都在另一區。要特別注意的是在「沁」區，一次只能拿一杯飲料，如果想要一次拿兩杯，除非後面沒有人，否則必須重新排隊。個人覺得這個規定不太合理，應該可以放寬為一人一次可拿兩杯比較合乎常態。

「沁」區一開始都會有很多人排隊，建議可以毛去拿現打果汁，等人少的時候再過來這裡。

抹茶歐蕾，這個我大推，連我這個平常很不喜歡抹蕃味道的人，都一喝上癮，可見它的好喝程度。沒有一絲抹茶的苦澀，非常滑順，甜度也剛好。

調酒好像是和 TCRC 聯名，只有三款：都會男女、來渴滋、粉紅佳人，都不錯，甜甜的。不過，如果是開車的朋友，還是不可以喝，畢竟酒駕於法不容。另外，建議一定要跟服務人員要求少冰，不然會愈喝愈沒有味道。

「鮮」區應該是最熱門的一區了，因為松葉蟹腳、烤生蠔都在這區。

滿坑滿谷的海鮮，看得令人食指大動。

不過，最熱門的應該是這堆松葉蟹腳，應該有不少人是沖著牠而來。

可別看牠看起來好像又瘦又長，就覺得可能不會好吃。

事實上，蟹腳品質相當不錯，蟹肉鮮甜飽滿，一吃就會停不下來。不過，吃蟹腳需要一點技巧，才能吃得輕鬆又愉快。因為帝王蟹腳相當熱門，所以餐期一開始都會有很多人排隊，其實蠻浪費時間而且沒有必要，因為吃蟹腳很花時間，而且會弄髒手，等最後再吃比較恰當。等沒人排隊時再去拿，想拿多少就拿多少，不用擔心拿不到，因為「島語自助餐廳」的師傅補貨很勤快。

「膳」區主要是燒臘和一些南洋料理，重點應該是烤鴨，不過這些我都沒有興趣，就留待喜歡的朋友自行探索了。

「爍」區以炸物為主，炸蝦更是許多人的最愛，不過個人更愛有擺盤的龍鬚蝦。烤香魚令我失望，不如「旭集」，可能是因為烤起來放冷了，肉質口感糊掉了。

「盛」區是日本料理，主要是生魚片、壽司、手捲。

壽司不錯，炙燒壽司也不錯，尤其炙燒和牛壽司；不過，飯量有點多，容易飽，所以我基本上不會拿。

生魚片本來就是漢來自助餐的強項之一，這裡的品質當然也不錯。生魚片採自助式，想吃多少都可以；還有這種有擺盤的生魚片，看起來更高級，拍照也更好看。

手捲一人一次限拿兩個，因為這個是現做，所以排隊難免，可以等沒人再拿就可以。

這兩個是＂酩梨海老、海膽干貝＂，還有鮭魚卵和鮪魚蔥花，共四款。海苔很酥，但酩梨海老味道比較淡。

「炙」區也是非常熱門的排隊重點，鐵板草蝦和干貝人潮最多；另一端是現烤牛排等，盛況也不遑多讓。

光是看著鐵板上滋滋作響的大蝦和干貝，聞著撲鼻的香味，就會讓人垂涎三尺。

「島語自助餐廳」的鐵板料理看起來就是比「旭集」高級，因為有漂亮的擺盤。這區一開始最多人，一人一次限拿兩盤，每盤有大蝦一隻、干貝一枚。但是到了餐期結束前，沒有人來排隊的時候，師傅會問你要什麼？這時就是實現大蝦自由或是干貝自由的時間，一次要幾個，只要不要太離譜，師傅應該都會滿足你。

這裡供應＂肋眼牛排、迷迭香料羊排、戰斧豬排＂，可能是排隊較久的地方，主要是肋眼牛排用烤箱烤，總是趕不上需求。＂肋眼牛排、迷迭香料羊排＂都不錯，肉質軟嫩，不會有咬不動的現象，戰斧豬排就不知道味道如何？因為我對豬肉沒有興趣。

「繽」區是「島語自助餐廳」的強項，這是我覺得大勝「旭集」的一區，不管是甜點的種類、口味、精緻度都是，喜歡吃甜點的朋友，專攻這區應該很容易回本。

甜點總是到了餐期最後時人潮最多，我們都是趁著一開始，根本沒有人光顧的時候，就先把所有品項拿齊，最後再慢慢吃。這樣就可以節省很多時間，不用最後再和一大堆人排隊。

看看這些造型美麗、色彩繽紛的甜點，是不是令你食指大動？重點是不只好看，而且真的很好吃，絕對是甜點專賣店的水準，以現在台灣甜點店的訂價來估，吃完這一盤，至少就值五百元以上了。

這一盤，我大推右前方紫色的＂黑醋栗蘋果慕斯＂，好吃得不得了，有點酸不會太甜。

這兩個雖然也不錯，就是相對來說，口味普通了一點。

要說甜點最讓我失望的就是古早味布丁，可以直接略過。

水果也還好，哈密瓜看起來不錯，實際上根本不甜。鳳梨很不錯，不過有一款炙燒焦糖鳳梨更好吃，好像在「炙」區。

品根達斯冰淇淋一次給八種口味，誠意十足，更值得讚賞的是很好挖，溫度控制得很好。

不過，我更愛來自瑞士 EliubīS ，新鮮現做的 Gelato 冰淇淋。主要是品根達斯太甜了，吃多會膩，而且現在到處都有，就不稀奇了。

這一區的手工餅乾、堅果、巧克力醬等，可以配合冰淇淋一起吃。

根據我們的經驗，午餐和晚餐的內容幾乎沒有什麼差別，但兩者價格卻相差 330 元 ( 含稅 ) 。表面上看起來，晚餐用餐時間是 4 小時，比午餐的 2.5 小時多，但是吃晚餐的朋友在用餐 2 個小時之後，還有戰力的其實不多，所以我覺得吃午餐就可以了， C/P 值高很多。

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IG：https://www.instagram.com/tenshain0517/

TIKTOK：https://www.tiktok.com/@tenshain0517

🎀島語自助餐廳🎀

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓 ( 台北漢來大飯店 2F )

訂席專線：02-2788-1568

官網：https://www.hilai-foods.com/brand-content/41/hilai-islandbuffet

FB：https://www.facebook.com/hilai.island.buffet/

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