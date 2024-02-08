2024最新 嘉義烤蚵吃到飽推薦》有夠鮮燒烤 I 一間位於嘉義東石漁港、占地約百坪的鮮蚵海鮮快炒餐廳

【關注理智派】追蹤社群掌握最新資訊

理智派粉絲 理智卡免費填寫 請點圖檔

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】初訪心得

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 門店照

嘉義有夠鮮位於東石港附近，整條街都是主打烤蚵吃到飽的店家上。特地開箱這家，也是剛好路過的時候看到他們家有極大的停車場，人數也是當時路過時看到最多的店家，才特地掉頭開箱看看。烤蚵的品質自然不用特別擔心，其他快炒也可以說是在水準之上，整體而言是個高CP值得用餐體驗，蠻適合喜歡海鮮、特別是蚵仔的人來吃吃看。

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】環境簡介

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 飲料購買冷藏櫃 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 自助醬料/一次性免洗杯與餐具等 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 店內環境照 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 新鮮蚵仔取用處

嘉義有夠鮮的環境比較像是吃辦桌那種半戶外的感覺，整體可容納人數好像超過100人的感覺。半戶外的方式也很不錯，通風之餘也不用擔心下雨，有遮雨棚。可能夏天會有點熱而已，不知道店家是否會備有水冷扇等設備。

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】餐點評價

嘉義有夠鮮主打的是烤蚵吃到飽，價位也是非常南部價格，一人僅需200元，可以吃三個小時。當天除了烤蚵吃到飽之外，理智派還點了些快炒來開箱，就讓理智派一一介紹吧。

。烤蚵吃到飽。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 烤蚵吃到飽

主打烤蚵吃到飽的店家，我想最重要的重點就是他們的蚵仔到底新不新鮮吧。理智派本身是不太吃蚵仔的，因為怕不新鮮會有腥味。而嘉義有夠鮮的蚵仔，當天吃的時候完全沒有腥味，搭配豆瓣醬超涮嘴，好吃程度更勝他們家的快炒。當天在吃的時候，理智派右邊有一桌根本神人等級，從頭到尾只烤蚵仔來吃，手法熟練程度完全PRO等級。有這樣的神人來吃，品質新鮮程度可想而知。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 烤蚵實拍照 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 烤蚵可食用示意圖 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 新鮮蚵仔

。虱目魚肚。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 烤虱目魚肚

虱目魚肚是最晚上的餐點，當時理智派還誤以為店家忘記我們有點這道了。上菜後才發現到原來是因為魚肚的製作感覺最繁瑣，酥脆的外皮搭配著軟嫩的魚肉，好吃不膩真的很不錯。尤其吃到魚肚的時候，更是會有種小確幸的感覺。

。炒飯。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 炒飯

炒飯的部分，只能說理智派失算，飯類飽足感有點太過，導致我們一行人吃不太多蚵仔。理智派建議，下次有來烤蚵吃到飽，建議來吃烤蚵的人可以用分食的，其他點熱炒海鮮會更有不同的菜色享受。

。鳳梨蝦球。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 鳳梨蝦球沾附滿滿的美乃滋 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 鳳梨蝦球

鳳梨蝦球這道菜是快炒店一定要開箱看看的吧，妳各位說是不是。嘉義有夠鮮的鳳梨蝦球比起一般快炒，美乃滋的使用量感覺有加重許多，蠻適合喜歡美乃滋的朋友。

。蝦子。

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 令人垂涎欲滴的蝦子 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 蝦子

蝦子基本上在海鮮餐廳，品質水準都不會太差，如果你本身喜歡吃蝦，也可以點來吃吃看。嘉義有夠鮮的蝦子有分成兩種：快炒與生蝦(讓你炭烤)。

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】店家資訊

名稱：嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽

時間：10:30-18:00 (周六日10:00開始營業、周四公休)

電話：0965113966

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】地理位置 / 怎麼去

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 地理位置 怎麼去

嘉義有夠鮮主打烤蚵吃到飽，地理位置離東石港僅5公里的路程，假設你吃不夠蚵仔，隨時從東石港配送都是非常的方便與快速。前往方式理智派查了一下，好像只有開車或騎車前往的方式會比較好。以下理智派提供開車前往的方式給大家參考：

。自行開車：欲自行開車前往烤蚵吃到飽，可以使用61快速道路，於259鰲鼓出口下交流道，往嘉三道路行駛，約莫5-10分鐘即可抵達。

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】停車位置

嘉義有夠鮮除了用餐環境非常大之外，在用餐的對面有一塊空地是烤蚵吃到飽他們自己的停車場，停車位置可以說是非常方便。

【嘉義有夠鮮 烤蚵吃到飽】價位 I 價目表 I 菜單一覽

嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 菜單 炒類/炸類/烤類 嘉義烤蚵吃到飽 有夠鮮碳烤 菜單 湯類/DIY/其他類

烤蚵吃到飽價位：200元/人，可吃三個小時超佛心。

嘉義有夠鮮除了烤蚵吃到飽之外，也有不少快炒類可以點，價位部分理智派條列如下：

。炒類：炒類的價位落在120-180中間，有肉類、蝦類與魚類等。

。炸類：炸類的價位落在120-180中間，蠻特別的是有中卷。

。烤類：烤類的價位落在150-300中間，虱目魚肚還不錯，可以點來吃吃看。

。湯類：湯類的價位落在100-250中間，包含了海鮮餐廳有的鮮魚湯與蛤蜊雞湯等。

。DIY：DIY的價位落在180-200中間，有文蛤與生蝦子可供選擇。

。其他類：其他類的價位落在70-160中間，包含了主食與青菜等。