在大直全新地標「Noke忠泰樂生活」中，東區咖啡店「勺日」悄悄進駐，成為引人注目的話題。這家咖啡店延續了其在台北東區的風格，以淡雅奶茶色調為主，搭配開揚的大面落地窗，讓自然光融入空間，如同溫暖的綠葉點綴在其中。

「勺日」以其獨特的文青氛圍而聞名，這次進駐大直商場更是讓人期待。除了多家獨家美食進駐之外，「勺日」作為一家眾多人氣名店之一，更是為這座地標增色不少。

在這裡，顧客們可以在奢華的商場環境中，盡情享受咖啡店的下午茶時光。透過落地窗，擁抱大直美景，感受陽光灑落的溫暖。一杯香濃的咖啡或清新的茶飲，配上店內精心裝潢的環境，無疑為顧客帶來一場視覺與味覺的雙重盛宴。在這裡，下午的悠閒時光變得格外愜意，成為人們追求品味生活的絕佳去處。

台北東區咖啡店「勺日」首間分店精心選擇進駐於大直Noke忠泰，並攜手擅長融合光線與室內空間的「日作空間」，共同打造以「清透美學」為主軸的獨特氛圍。新店延續了本店的木質調與奶茶色的寬敞風格，將大桌距轉變為留白的生活美學，並運用極簡燈具表現最細緻的線條，巧妙地不打擾挑空空間引入的自然光。

白天，顧客可盡情沐浴在陽光灑落的明亮空間中，而到了夜晚，則能欣賞窗外的迷人夜景。「勺日」在大直的全新分店，為顧客提供了一個兼具舒適、簡約與時尚的用餐環境，讓人在品味美食的同時，也感受到自然與藝術的完美融合。