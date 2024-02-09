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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北埔擂茶餐廳!

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北埔擂茶餐廳!

2024-02-09 00:40:19 靜怡＆大顆呆 人氣：133
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靜怡＆大顆呆

發表篇數：2168篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北埔廣福客棧
place新竹縣北埔鄉北埔村2鄰10號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北

久久就想安排一趟北埔擂茶享受美好的親子時光！

北埔老街擂茶餐廳很多，木屋建築的【廣福客棧】最吸引我，環境古樸清幽舒適，除了擂茶DIY還有美味客家料理可以享用，適合全家大小出遊！

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廣福客棧不在熱鬧的老街內，但鄰近老街，導航職搜尋＂廣福客棧＂即可，大大的招牌經過不容易錯過，在陽光照耀下的木屋氛圍讓人特別喜歡

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北ADD:新竹縣北埔鄉北埔村2鄰10號

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北TEL:03 580 4543

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北營業時間:10:00-17:00 (週三公休)

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北FB粉絲專頁

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北

院子裡有各種顏色的雞，顏色好美，小朋友在餐廳內坐不住了可以出來看雞、透透氣

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廣福客棧有兩層樓用餐空間，餐廳採大面積玻璃設計，採光不錯

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風格擺設讓人宛如小時候回到阿嬤家般，滿滿回憶

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喜歡二樓空間要比一樓多些，很日式的氛圍，陽光灑落的感覺更是美好，環境也整理得乾淨舒適

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廣福客棧菜單及價格

菜單單價稍高些，擂茶DIY $600一套，低消一人200元也不算便宜，合菜$2000元起

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客家料理部分點了客家粄條及蔥油雞，餐點份量足，風味也挺不錯

粄條要趁熱吃，冷了會比較偏油鹹

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擂茶DIY $600一套要比別家貴上許多，不過有附艾草麻糬及甜點，艾草麻糬還蠻大一份

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擂茶DIY除了享受最後的成果外，全家合力將擂茶完成也是很棒的親子時光

可別想說就是把堅果、茶葉磨一磨就好，擂茶可是很費時費力的，需要很多的時間及力氣完成，要磨到很細很細，甚至最後店家還用機器幫我們磨了一下

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充滿油脂的擂茶風味挺讚的，好好喝啊！

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擂茶完成後甜點也端上桌了，可以直接吃也可以加入擂茶裡

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北

超愛的艾草麻糬，軟Ｑ帶勁

廣福客棧 ❙ 古樸木屋建築，擂茶DIY、客家料理一次滿足，北

雖然廣福客棧的擂茶價格貴了些，但品質及環境確實都挺不錯的，讓人還會想再訪

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擂茶後再到北埔老街走走逛逛、買些伴手禮，愉快且充實的一天！

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