基隆人好幸福，基隆好食城全新海景第一排餐廳，知名連鎖涮乃葉、布娜飛餐酒館、勝博殿、開飯川食堂、饗泰多泰式餐廳、檀島香港茶餐廳、雙月食品社等餐廳進駐，讓我們可以一邊看海一邊享用美食，隨時享受郵輪度假的感覺，還可以品嚐基隆在地小吃、基隆夜巿、加上三樓空中花園巿集或活動，搭電梯即可登上基隆塔，吃喝玩樂一應俱全，成為2024過年出遊最佳去處。

有一陣子沒來檀島，發現這裡提供樣式又更多了，除原有必吃的極品蛋塔、經典冰水菠蘿，還有推出雪山叉燒菠蘿、南乳雞全翼、廣式雙腸蒸蛋糕、杏仁豆腐、下午茶套餐等多樣化選擇。

最新DM，實際DM以店家為主，採取線上點餐。

這次來嚐鮮檀島基隆店，發現這裡用餐環境相當舒適，擁有大片的落地窗可以欣賞窗外美景，還有包廂座位區，就像在郵輪上用餐一樣。

這次到訪時間為假日下午餐時段，很可惜很多餐點都賣完了，我們點杏仁豆腐90元、廣式雙腸蒸蛋糕90元、極品蛋塔45元。

喜歡的朋友建議早點來，餐點應該比較齊全可以選用。

趁新營運有推出許多優惠活動及新品來嚐鮮。





填問卷送當季產品兌換卷一張。

叄肆行3樓空中花園可欣賞港邊風景。

2樓候船室不定期有舉辦巿集、音樂會。影片分享

還有三奇壹號咖啡館築甜製菓進駐，擁有大片落地窗，可以一邊享用咖啡甜點，一邊欣賞郵輪港景，為基隆最佳中繼休憩站。

一樓餐廳：好饗咖啡

周邊必吃銅板美食：曾家鍋貼店

周邊必吃銅板美食：謝家杏仁茶

基隆夜巿銅板美食：草莓大福

基隆夜巿銅板美食：李記麵粉煎、草莓糖葫蘆

基隆夜巿銅板美食：輪の鋪日式紅豆餅

檀島香港茶餐廳-基隆店：基隆市中正區中正路3號2樓；營業時間：11:00-16:00；17:00-22:00

好饗咖啡：基隆市中正區中正路1號1樓；營業時間：08:00-17:00；假日09:00-18:00

輪の鋪日式紅豆餅：基隆市仁愛區愛四路47號；營業時間：16:30-22:00（周日一公休）

麗都蝶客花園：基隆市中正區中正路3號3樓

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