日月潭自行車環潭一日遊 ， 南投景點推薦 。日月潭環潭一圈約30公里，被美國CNN票選為全球10大最美自行車道。沿途湖潭景緻盡收眼底，每個路段欣賞日月潭各有不同的美。這篇帶你攻略環潭自行車路線怎麼騎，必訪打卡景點、美食小吃全收錄。想安排一趟南投一日遊，日月潭絕對是首選，趕緊收藏起來。

日月潭停車場、自行車租借

我們一早從台中出發到南投日月潭，決定到水社碼頭這邊停車場，全場可容納超過200台車，場地大位置也超級多，早上來幾乎不用怕沒位置可以停，旁邊就有洗手間，租自行車也方便。

>>點我google導航:台灣聯通(日月潭停車場)

要注意的是停車場假日停車$40元/1H，累計無上限，如果要停放一整天，費用也是相當可觀的，自行斟酌。

日月潭這邊自行車出租店家很多，這次我們找到 松錳租車 ，店家就剛好在停車場旁邊非常方便，這間網路口碑跟評價都很不錯，人力車、電動車、協力車各種款式都有可以選擇，價格也很合理。

松錳租車-日月潭店 地址：南投縣魚池鄉水社村中興路12巷18號

電話：049-2856691/ 0983-621357.

租車 免費提供安全帽與鎖頭

免費提供安全帽與鎖頭 營業時間：全年無休，自上午8時起至下午5時整

松錳租車 全台共有10個據點，每個據點周邊各有特色能欣賞不同風景，價格公開透明，可以選擇限時間也有包全天的價位，看個人需求。

這次環日月潭店家也給了我們一張小弟圖方便導覽，根據在地人經驗，第一次來大家都推薦順時針方向環潭，路線輕鬆，又靠近潭邊風景。逆時針方向反而上坡比較多，會比較有點挑戰性。

借到自行車後準備開始環潭，早上8點多太陽正升起，在公路邊就拍到漂亮的景色，看著今天的雲預測今天會有好天氣，太陽稍微被遮住比較不會那麼曬。

起點-水社碼頭

從自行車店出發，google地圖導航: 明湖老餐廳 。旁邊有電梯自行車可以牽進去，直接下到水社碼頭。

到水社碼頭從左手邊開始，就是順時鐘方向，可以一路接往自行車道

水社親水步道

日月潭的清晨相當美麗宜人，一早也有許多人在自行車道上健走、散步。

來到水社碼頭，大家都會先來這塊日月潭石碑拍照打卡，可以看到對面群山環繞雲霧飄渺，還有行駛中的漁船，值得拍起來留念。

水社自行車步道

自行車道沿路都有路牌清楚指示，推薦想拍美景可以早點來，早上人不多，太陽光線的角度都很棒，隨便拍都好看。

偶有幾段上坡會踩得比較吃力，不過後面也有很多下坡，騎起來非常舒服。

文武廟年梯步道

日月潭第一站文武廟，必訪的打卡景點之一，樓梯走上去就能抵達，怕腳踏車不見這邊記得鎖一下。

文武廟為日月潭必訪拍照景點之一，巨大石拱門很好拍，也有許多觀光客在日落前來這裡賞夕陽美景。

文武廟年梯步道，順著樓梯下去可抵達文武廟觀景臺，從上方往下看感覺下切滿多的沒有盡頭

文武廟觀景台設有涼亭跟座椅，可以欣賞湖潭景色。

蔣公銅像牌樓

騎經松柏崙步道會看到蔣公銅像牌樓，有點類鳥居的石拱門，不過還得走一段樓梯上去，上面沒什麼景色可以看，簡單拍拍繼續前往下一站。

自行車道有柵欄維護，騎起來滿安全的，不過接往環湖公路就要小心來車靠邊騎。

繼續沿著環湖公路騎行，途中經過竹子湖步道，水蛙頭步道，日月潭周邊有很多這種距離不長的小步道，適合全家大小到湖畔邊散步走走。

九蛙疊像

看到青蛙指示牌抵達水蛙頭步道，可以把自行車牽下去，全長約500公尺，兩旁多為竹林還可以欣賞湖畔風景。

湖潭中間的淺灘就是水鳥保護區，繼續順著步道往下走去找打卡景點

日月潭著名的九蛙疊像，只要一缺水就有好多隻青蛙露出水面，這天看到了第7隻，蓄水率大概85~90%，還有一隻伸出後腿的模樣好可愛。

伊達邵親水步道

從下來的叉路口往左邊就是通往伊達邵的親水步道，這一段的風景非常漂亮，碧綠潭面搭配蔚藍天空，微風輕撫著臉非常舒服。

伊達邵碼頭廣場

抵達伊達邵碼頭要注意自行車牽進去會罰款唷！可以停在外面商店街或遊客中心停車場外圍鎖起來，抵達這邊約10點多，順便來逛逛碼頭、吃個美食小吃。

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離開伊達邵碼頭，沿著環湖公路繼續騎行前往下個景點，這一段或有一點小上坡

玄奘寺

玄奘寺為日月潭南岸最高點，有規劃洗手間、停車位、周邊有店家販售茶葉蛋、蛋捲

玄奘寺與玄光寺由青龍山步道相連，如果車子停放在下面的玄光碼頭，可以順著青龍山步道全部一起導覽

慈恩塔步道

過玄奘寺沒多久便抵達慈恩塔，不過入口在對面要注意一下對向來車，這裡也是許多人會朝聖的必拍景點之一，登上塔頂可以眺望整個日月潭360度風景。

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玄光寺、玄光碼頭、阿婆茶葉蛋

拜訪完慈恩塔，下一站便是玄光寺，這邊有停車場、洗手間、販賣部，算是許多人的中繼休息站。玄光碼頭也是搭船遊玩會停靠的休息站之一，知名的阿婆茶葉蛋也在這。走上去玄光寺可以眺望日月潭中央拉魯島風景。

詳細文章>> 【南投景點】玄光寺-玄光碼頭-阿婆茶葉蛋│日月潭必訪景點之一

拍照吃東西休息了一下子，準備繼續上路，大約中午時段，天空跟湖面都非常的藍，很美。

日月潭環湖1號隧道口

抵達環湖公路一號隧道口，自行車記得切往右邊岔路，如果過隧道要再繞一大段很長的山路唷。

這一段騎行在森林小徑之中，裡面的路段窄又很蜿蜒，加上不少上坡費了許多力氣。

遇到較陡的下坡路面，安全問題怕暴衝煞不住，有規定須要下來步行牽車。

月牙灣

月牙灣為日月潭南端相當漂亮的一個景點，開車路線真的看不到這樣的景色，，所以很推薦第一次環潭要騎自行車，2012年美國CNN將日月潭月牙灣自行車道票選為全球十大世界級的美景自行車路線。

自行車道就環繞在月牙灣的湖畔邊，邊騎邊欣賞，有不少SUP業者也在這邊駐點，之前也有玩過SUP立槳到月牙灣，周邊風景超美，也不會有大浪很適合新手，是個玩水上活動好地方。

詳細文章>> 【日月潭SUP推薦】日月探索立槳體驗，月牙灣日出美景盡收眼底

向山遊客中心

下一個中繼休息站就是向山遊客中心，也是日月潭最美的遊客中心，清水模建築設計，有觀景平台賞日月潭、落羽松。

詳細文章>> 【南投景點】向山遊客中心│日月潭最美遊客中心。清水模建築設計。觀景平台賞日月潭、落羽松

我們1月份來的落羽松已經接近尾聲，雖然掉了一半，拍起來還是很漂亮。

位在向山落羽松附近的永結橋與同心橋，橋上跟橋下的風景都不錯，可以停下來拍拍照。

水社壩

水社壩也是非常漂亮好拍的壩堤公園，宛如在海邊的場景，也有人在這裡拍婚紗取景，騎自行車途經這一段，也是要下來牽車唷。

自行車道與環湖公路是錯開的，可以放心的走，這一段沒有遮蔽，如果太陽大記得做好防曬。

自行車道向山段，接近日月潭北端的風景，看著平靜的潭面非常療癒。

不知不覺已經快要繞完日月潭一圈了，涼爽的好天氣，讓人很放鬆。

日月潭環湖木棧道，有不少騎車，也有健行。

最後回到停車場完成環潭一圈，里程大概約30K，花費了5小時，我們選擇腳踩人力車，包整天下來也才$250還滿划算的，一般人要騎完一圈，含景點拍照、休息、吃東西大概要抓5~7小時，剛好日月潭一日遊。下次還會想再來挑戰逆時鐘路線，看看不同的風景，這邊分享給大家。

景點資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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