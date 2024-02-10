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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 肉桂捲控必吃！2024冰穀龍厚禮盒開箱｜大四喜土肉桂禮盒｜濃厚溫醇土肉桂香氣 滿滿餡料心意的肉桂捲｜年節送禮推薦！ - 萍姐愛分享

肉桂捲控必吃！2024冰穀龍厚禮盒開箱｜大四喜土肉桂禮盒｜濃厚溫醇土肉桂香氣 滿滿餡料心意的肉桂捲｜年節送禮推薦！ - 萍姐愛分享

2024-02-10 05:05:56 萍姐愛分享 人氣：96
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窩客好文

萍姐愛分享

發表篇數：209篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 西區

肉桂捲控注意！冰穀咖啡在今年推出三款冰穀龍厚禮盒：龍華富桂禮盒、大四喜土肉桂禮盒、啡嚐富桂禮盒，還有五款咖啡禮盒，送禮自用兩相宜，冰穀咖啡的北歐式肉桂捲，一直以來就廣受好評，很多雜誌也爭相採訪過，自從上次吃過他們家的肉桂捲，一直念念不忘，這次推出肉桂捲禮盒直接入手大四喜土肉桂禮盒，使用溫醇濃厚的台灣土肉桂製作，吃起來有別於美國肉桂的辛辣感，每一口都吃得到溫醇的肉桂香氣，越嚼越香，配上一杯好咖啡，真是一大享受！

冰穀咖啡 BeanGood Cafe草悟道店

  • BeanGood Café 冰穀咖啡草悟店（實際營業時間依店家FB&IG公告為主）
  • 評分： / 4.8
  • 地址：403台灣台中市西區模範街46巷6號( 地圖 )
  • 電話：04 2305 5023
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 10:00 – 21:00,
    星期三: 10:00 – 21:00,
    星期四: 10:00 – 21:00,
    星期五: 10:00 – 21:00,
    星期六: 10:00 – 21:00,
    星期日: 10:00 – 21:00
  • FBIG
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

2024冰穀龍厚禮盒｜大四喜土肉桂禮盒 NT.680/盒

自從上次去拜訪完冰穀咖啡，吃過他們家的經典肉桂捲後，一直念念不忘，這次推出禮盒，直接入手四顆土肉桂捲禮盒回家慢慢享用

一打開還有可愛的小卡，教你怎麼加熱跟保存

一盒有四顆，都是單包裝，拿到後如果沒有馬上吃，推薦直接丟冷凍，可以保存比較久，想吃時再拿出來退冰、放入烤箱或是氣炸鍋加熱

這次的土肉桂捲，造型真的好可愛，肉桂醬給的很足，一打開就聞得到肉桂香氣！

肉桂捲保存方式

  • 肉桂捲常溫2天，冷藏7天，冷凍14天
  • 肉桂捲的保存，使用密封袋或保鮮盒密封後冷藏，冷凍

肉桂捲加熱方式

  • 烤箱回烤：冷凍過的肉桂捲需先在常溫下退冰半小時，表面噴點水，將烤箱以高溫預熱10分鐘，以180度烘烤4-5分鐘即可享用
  • 氣炸鍋加熱：以180度運轉5-8分鐘

烤完的肉桂捲，香氣會更明顯，外酥有彈性，如果你很害怕肉桂刺鼻的香氣，推薦你可以試試冰穀咖啡的肉桂捲，採用北歐式的做法，使用兩種中藥材的肉桂製作而成，吃起來的風味絕對顛覆你所認知的肉桂捲

越嚼越香，肉桂溫醇不刺鼻，甜度很適合配上一杯咖啡

過年不知道可以送什麼嗎？！不訪來一盒冰穀推出的年節禮盒吧！

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