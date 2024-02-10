台中浮誇系早午餐又多一間！豐原近期新開幕進宅吐司早餐店，主打手作漢堡、吐司跟麵線，進宅吐司有許多自己研發的創意菜色，用料實在，視覺上也充滿創意。像是會爆餡的芋泥肉鬆蛋吐司、外面吃不到的青花椒牛肉黑堡還尬油條，超浮誇大雞腿排+麵線，在這邊都能吃到，想來點不一樣口味的豐盛早午餐，推薦可以來進宅吐司嘗鮮看看。餐點都是現點現做，外帶可以先線上點餐再去取餐節省時間喔。

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進宅土司intooast

地址:台中市豐原區圓環東路569號

電話:04-2522-0822

時間:06:30~14:00

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進宅吐司在哪裡

進宅吐司店面位在台中豐原的圓環東路上，充滿活力朝氣的鮮黃色店面特別吸引人，在剛開幕路過時就有注意到這間，去他們的粉絲團看餐點感覺挺厲害的，趁著假日有空檔約朋友一起來嘗鮮看看。

進宅吐司環境介紹

店家很貼心在店門口處設有座椅，提供給客人候位休息，牆面大大的LOGO設計，以及可愛的吐司卡通造型，也很適合在這邊打卡拍照。

門口旁有外帶點餐區，店家有配合外送平台點餐，也可以至店家線上點餐再過來取餐，這樣規劃還滿方便的。

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進宅吐司內用環境走一個清新的現代風格，座位明亮寬敞舒適，沉穩的色調跟木系搭配更讓人覺得放鬆。

另外靠牆的座位也設計成舒適的沙發椅，底下還有置物空間，要放東西也很方便，很貼心的設計。內用都是採掃碼線上點餐，每桌上都有QRcode，點完餐再到櫃台結帳即可。

旁邊層架備有餐具碗筷跟調味料，店家特製辣醬很夠味可以試試，還有烏醋、蒜泥可以搭配麵線吃。

我很喜歡新鮮現做的早餐店，一早聞到香噴噴的味道，吃完感覺一天都充滿活力。

進宅吐司菜單價位

進宅吐司菜單有吐司、漢堡、麵線、小點跟飲品，也推出多種套餐組合讓大家方便點餐，選擇性多，餐點也有創意，有許多口味都是店家自己研發的。從嚴選的肉品，特製醬料及內餡，吃過的朋友就能感受到這家的真材實料。

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有別於一般的早餐店，進宅吐司就連咖啡也是嚴選精品咖啡豆下去研磨，香氣及口感都有專業咖啡店的水準。

黑糖拿鐵

綿密細緻的奶泡，跟咖啡完美結合，喝起來香醇濃郁，還有黑糖甜甜的氣息，一早來杯熱咖啡整個充滿幸福感。

小山莓園吐司

季節限定新鮮草莓+小山園抹茶卡士達醬跟OREO巧克力，鮮豔的漸層顏色對比，光在視覺上就很誘人，還未開動大家就先拿出手機狂拍。

抹茶跟巧克力的組合讓苦甜比例達到平衡，裡頭飽滿的草莓果肉，吃起來也水嫩嫩的，一口咬下滿嘴的卡士達醬跟水果的香甜，趁著草莓季推薦這道給他點起來。

青檸紅茶 / 進宅奶茶

基本款紅茶奶茶，獨特茶香，喝起來順口不澀，奶茶則多了股濃醇奶香，吃著早餐配奶茶就是滿足。

濃芋肉鬆蛋吐司

芋泥控我相當推薦點這個濃芋肉鬆蛋吐司，爆滿的芋泥餡真的沒在跟你客氣的，芋泥+肉鬆+歐姆蛋這個組合意外地搭，甜中帶鹹還有滿滿的芋頭香。價格上也不貴，早餐吃這個真的很可以欸~

滿滿的餡真的很浮誇，一咬下去芋泥都差點從旁邊噴出來，加上吐司也烤的酥酥，讓整體吃起來很有層次感。

蔥花起司菜頭糕

現炸蘿蔔糕呈現金黃色外層脆皮，中間夾了起司片整個很邪惡，記得趁熱吃才好吃。

蘿蔔糕外脆內嫩的口感真的好吃，喜歡吃辣的朋友可以搭配店家的辣醬，有點辣也很夠味。

青花椒牛肉黑堡

青花椒牛肉黑堡是進宅吐司自己研發的創意口味，新鮮生菜鋪底，搭配青花椒醬汁牛五花肉，現炸酥脆油條，加上一片起司，光看這用料就覺得誠意十足阿~

這個口味的漢堡也是我第一次吃到，口味滿特別的，帶點青花椒麻麻的口感，但吃起來也不會太辣，牛五花豐富油脂的香氣，以及超大塊炸油條酥脆口感，整個漢堡大到沒辦法一口咬下，但還是吃得出整體充滿層次風味。

霸王雞腿排麵線

早餐店也能吃到浮誇麵線羹，這份量很有飽足感，拿來做早午餐也很可以。每天新鮮熬煮高湯的麵線羹，會搭配蒜泥跟香菜，喜歡口味重一點的可以在自行添加烏醋調味。另外麵線羹上豪邁地擺上了巨大雞腿排，早餐吃這個會不會太幸福了一點。

麵線煮的剛剛好還保留了一點口感，吃起來不會太糊太爛，湯頭清爽甘甜，拌了蒜泥跟烏醋讓風味多了點層次感，整體還不錯吃。

雞腿排事先有醃製過，肉質彈牙細嫩也很入味，裹上粉下去油炸形成酥脆外衣，肉汁也都完美鎖在裡面。麵線+雞排除了視覺上讓人驚艷，兩者搭配也毫無違和感，份量給的不少，可以1~2人一起分享。

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店家資訊

進宅土司intooast

地址:台中市豐原區圓環東路569號

電話:04-2522-0822

時間:06:30~14:00

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